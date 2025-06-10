Âçºå¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢»õ²Ê¶È³¦¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¾Ò²ð¡ª2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¡ª¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡ª
ÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ë2Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ·èÄê¡Û¡ÖJapan Fireworks Expo¡×
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§ https://japanfireworksproject.com/
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï²Ö²Ð¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ìë¶õ¤ËÂç¤¤¯ºé¤¯²Ö²Ð¤Ï¡¢²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯³Ý¤±À¼¡Ö¤¿¤Þ¤ä～¡ª¡×¡Ö¤«¤®¤ä～¡ª¡×
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²Ö²Ð»Õ¤Î²°¹æ¡Ê¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤¬Í³Íè¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶Ì²°¡×¤È¡Ö¸°²°¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì²Ö²Ð¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
´ÑµÒ¤¬¡Ö¶Ì²°¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¡Ö¸°²°¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢
¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉ÷½¬¤¬¡¢¸½Âå¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¢ö
À§Èó²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î´ë¶È¡ª
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥·¥À¡Û¶¦ºÅ¤Î¤â¤È¡¢2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥·¥À¡Êhttps://www.yoshida-dental.co.jp/¡Ë¤È¤Ï
1906Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥è¥·¥À¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î»õ²Êµ¡³£¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î»õ²Ê°å±¡¤äÂç³Ø¡¦ÉÂ±¡Åù¤Î»õ²Ê°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ÇÎÅÂæ¡¢»õ¤ÎÀÚºï¤ä¸¦Ëá¤ä»õÀÐ½üµîÅù¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÀºÌ©µ¡³£¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ôー¥¹¡×¡¢ºÇ¿·¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥ìー¥¶ーµ¡´ï¡×¡¢Àµ³Î¤Ê»õ²Ê¿ÇÃÇ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö²èÁü¿ÇÃÇµ¡´ï¡×¤Ê¤É¤Î»õ²Ê°åÎÅµ¡´ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê»õ¤Î½¤ÉüÊª¤òÀß·×¡¦À½ºî¤¹¤ë¡Ö£Ã£Á£Ä/£Ã£Á£Í¡×¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿»õ²ÊºàÎÁ¡Ö¥Ç¥ó¥È¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥êー¥º¡×¤ä¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¥×¥ì¥ß¥¢¥à»õ²ÊºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡ÖDMGÀ½ÉÊ¡×¡¢Å·Á³À®Ê¬¤ÇÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¯»¦¶ÝÎÏ¤¬¹â¤¤»õ¤ß¤¬¤¡õ¸ý¹Ð¥±¥¢¥¸¥§¥ë¤Î¡Ö¥ªー¥é¥ë¥Ôー¥¹¡×¡¢À¤³¦Åª¸ý¹Ð¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥×¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î»õ²Ê°åÎÅ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸ý¹Ð¥±¥¢À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»õ²Ê°åÎÅ¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤Î»õ²Ê´ïºà¤ò¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»õ²Ê´ïºà¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»õ²Ê°åÎÅ¤Î¿Ê²½¤ò¤´¼«¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ºÇ¿·´ïºà¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»õ²Ê°å±¡¤¬°ÂÁ´À¤ä²÷Å¬¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢ÀºÌ©¡¦¿×Â®¡¦ÄË¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»õ²Ê¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â·Ú¸º¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
🦷»õ²Ê°å»Õ🦷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
»õ²Ê°å»Õ¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
1. »õ²Ê°åÎÅ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë
»õ²Ê°å±¡¤ÎÆ»¶ñ¤ä¼£ÎÅ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤êÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ì¼ê°Õ¼±¤ä¶²ÉÝ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤ä¿¦¶ÈÁªÂò¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë
ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»õ²Ê°å»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¡È¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ç¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ëµ®½Å¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¿Æ»Ò¡¦²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶µ°éÅª¤Ê¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
»õ²Ê°å»ÕÂÎ¸³¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä³Ø¤Ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¡ÖÂÎ¸³·¿¶µ°é¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î»õ²Ê¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³¥Öー¥¹¤ò³«ºÅ¡ª
¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ï――
¡Ö·ò¹¯¡×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡Ö·ò¸ý¡×¤«¤é¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¦ÏÃ¤¹¡¦¾Ð¤¦¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¡È·ò¸ý¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢
Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¼é¤ê¡¢¤É¤¦¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
»õ²Ê°åÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¤«¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î¡È·ò¸ý¡Ê¤±¤ó¤³¤¦¡Ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£Â³Êó¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÅì¥²ー¥ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°±¦¼êÂ¦¡ÛÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Æ¡¢Í¸Â²ñ¼ÒJ-Support¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¡¦¥Ç¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊADJ¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢1Æü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ª
¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ú¡Ö·ò¹¯¡×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡Ö·ò¸ý¡×¤«¤é¡Û
Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥Æー¥Þ¡ÖREBORN¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡ÚºÅ»ö³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～20:00
¾ì½ê¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó(https://www.expo2025.or.jp/expo-map-index/)
¼çºÅ¡§Í¸Â²ñ¼ÒJ-Support
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¡¦¥Ç¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Æー¥Þ¡§¡Ö·ò¹¯¡×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡Ö·ò¸ý¡×¤«¤é
¼ç»Ý¡§ÍÄÇ¯¼Ô¤Î¤ª¸ý¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤È¹âÎð¼Ô¤Î¥ªー¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¡£
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡£
¢¨Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/information/#:~:text=%E5%BF%85%E3%81%9A%E6%9D%A5%E5%A0%B4%E6%97%A5%E6%99%82%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%82%92,%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8F%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)
¢¡Í¸Â²ñ¼ÒJ-Support
2006Ç¯4·î ÀßÎ©¡£¡Êhttps://j-support.pro/¡Ë
Ê¼¸Ë¸©¡¦Æôºê¥¬ー¥Ç¥ó»õ²Ê¤Î¹â»³¾»¸²ÀèÀ¸¤¬¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¡£°åÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤È·Ð±Ä¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»õ²Ê°å±¡¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÎIT²½»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¦ºÅ¡Û
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¡¦¥Ç¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ADJ)
2018Ç¯4·î ÀßÎ©¡£¡Êhttps://all-dental-japan.com/¡Ë
ADJ¤Ï»õ²Ê°åÎÅ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢»õ²Ê°å±¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ²Ê°åÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¿ÇÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë»õ²Ê°å±¡¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¿ÇÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î»õ²Ê°å±¡¤¬¤½¤ì¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê»õ²Ê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥·¥À
1906Ç¯¡¡ÁÏ¶È¡£¡Êhttps://www.yoshida-dental.co.jp/¡Ë
1906Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥è¥·¥À¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î»õ²Êµ¡³£¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î»õ²Ê°å±¡¤äÂç³Ø¡¦ÉÂ±¡Åù¤Î»õ²Ê°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¤«¤é¡¢ÈÎÇä¡¢½¤Íý¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñ¥ïー¤ò·ë½¸¤·¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤È·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»õ²Ê°å»Õ¤ÎÀèÀ¸Êý¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È¾Ð´é¡ÊHealth & Happiness¡Ë¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£