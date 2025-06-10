¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÛÉÔÆ°»ºÇã¼è¤Ï²¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î76.6% Çã¼è¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌÇ§¼±¤ÎÄã¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ù¥ë¥¹(https://gro-bels.co.jp/) GRO-BEL¥é¥Ü(https://gro-bels.co.jp/labo/)ÊÔ½¸Éô(https://gro-bels.co.jp/labo/)¤Ï30ºÐ～65ºÐ¤ÎÃË½÷2,391¿Í(ÃËÀ1,196Ì¾ ½÷À1,195Ì¾)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÉÔÆ°»ºÇã¼è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÉÔÆ°»ºÇã¼è¤Î³µÍ×¡§ÉÔÆ°»ºÇã¼è¤È¤Ï¡©Ãç²ðÇäµÑ¤È¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÂ»¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ¨¢GRO-BEL¥é¥Ü(https://gro-bels.co.jp/labo/realestate-purchase/)
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§30ºÐ～60ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷2,391¿Í(ÃËÀ1,196Ì¾ ½÷À1,195Ì¾)
- Ä´ºº´ü´Ö¡§2025/05/28～2025/06/02
- Ä´ººµ¡´Ø¡§¼«¼ÒÄ´ºº
- Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇ¤°Õ²óÅúÍ¸ú²óÅú¿ô¡§2,391¿Í
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
- ÉÔÆ°»º¤ò¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤·¤¿(Ì¾µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤à)·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î11.7%
- ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Ë¤Ï¼ç¤ËÃç²ðÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î23.4%
- ¡Ú2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡ÛÇã¼è¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ãç²ðÇäµÑ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î2.1%
- ¡Ú2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡Û¾õÂÖ¤Î°¤¤ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Çã¼è¤ÎÊý¤¬Çä¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤ÏÁ´ÂÎ¤Î40.0%
- º£¸å¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÇã¼è¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦Êý¤Ï53.7%
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/72493/table/28_1_7fcc905480032e5dc523401614d4147c.jpg?v=202506101156 ]
Q1¡ÛÉÔÆ°»º¤ò¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤·¤¿(Ì¾µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤à)·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î11.7%
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/72493/table/28_2_275350e816e4977e434e90320dde5b43.jpg?v=202506101156 ]
ÉÔÆ°»º¤ò¼ÂºÝ¤ËÇäµÑ¤·¤¿(Ì¾µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤à)·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î11.7%¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Î88.3¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q2¡ÛÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Ë¤Ï¼ç¤ËÃç²ðÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î23.4%
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/72493/table/28_3_70a9fbac53579bc4e6737b2f73dcf73d.jpg?v=202506101156 ]
ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Ë¤Ï¼ç¤ËÃç²ðÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î23.4¡ó¤ÈÂ¿¤¤³ä¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q3¡ÛÇã¼è¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ãç²ðÇäµÑ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï54.2¡ó
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/72493/table/28_4_4518f798d210c64d701eba7665f8085a.jpg?v=202506101156 ]
¢¨Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Ë¤Ï¼ç¤ËÃç²ðÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý(560¿Í)
Çã¼è¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ãç²ðÇäµÑ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï54.2%¤Ç¤¹¡£
¾õÂÖ¤Î°¤¤ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Çã¼è¤ÎÊý¤¬Çä¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï40.0¡ó
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/72493/table/28_5_1f68a0143f85b0b4aedb4ebb5867eb17.jpg?v=202506101156 ]
¢¨Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Ë¤Ï¼ç¤ËÃç²ðÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý(560¿Í)
¾õÂÖ¤Î°¤¤ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢Çã¼è¤ÎÊý¤¬Çä¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤Î40.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¨¢Ãç²ðÇäµÑ¡¦Çã¼è¤Î°ã¤¤¡¦ÆÃ¿§¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤
Ä´ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ãç²ðÇäµÑ¤ÈÇã¼è¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ÎÊýË¡¤Î°ã¤¤¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢²áµî¤ËÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¼êË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÏÃÛ¸Å¤ÎÊª·ï¤¬Çä¤ì¤º¤Ë¡ÉÉéÆ°»º¡É¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¼«¼ÒÇã¼è¤Î¾ì¹ç¤ÏÃç²ðÇäµÑ¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤âÀ®Ìó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤¬½èÊ¬¤Ç¤¤º¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£GRO-BEL¥é¥Ü¤È¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ù¥ë¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖGRO-BEL¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÇäµÑººÄê(https://gro-bels.co.jp/labo/category/realestate-column/)¤ä½»Âð¥íー¥ó¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º¤òÇä¤ê¤¿¤¤(https://gro-bels.co.jp/labo/realestate-sell/)¡¢½»¤ßÂØ¤¨(https://gro-bels.co.jp/labo/relocation-reason/)¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´õË¾¤ä¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÉÔÆ°»º°ì³çººÄê¥µ¥¤¥È(https://gro-bels.co.jp/labo/realestate-appraisal-site-recommended/)¤äÉÔÆ°»ºººÄê(https://gro-bels.co.jp/labo/realestate-appraisal/)¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¤ª¤¹¤¹¤á½»Âð¥íー¥ó(https://gro-bels.co.jp/labo/home-loans-osusume-ranking/)¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¶È¼Ô(https://gro-bels.co.jp/labo/leaseback-ranking/)¤Ê¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Í°ÕµÁ¤Ê¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£