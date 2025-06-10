YOUTRUST¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾µÇ°¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖYOUTRUST¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒYOUTRUST¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§´äºêÍ³²Æ¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¸ÂÄê¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ËÍ½þ¥×¥é¥ó¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ü1¥ö·îÊ¬¤ò39±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
YOUTRUST¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥×ー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë¶È¤Èµá¿¦¼Ô¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤òµ¡¤Ë¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡©(https://youtrust.jp/journal/posts/network-recruiting)
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§ 2025Ç¯6·î1Æü～6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý´ë¶È¡§ ´ü´ÖÃæ¤ËYOUTRUST¤ÎÍ½þ¥×¥é¥ó¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ
¡¡¡Ê¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤Î¥×¥é¥ó¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ ·ÀÌó´ü´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ü1¥ö·îÊ¬¤ò39±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤´Äó¶¡
¡¡Îã¡§6¥ö·î¥×¥é¥ó·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡¢7¥ö·î´Ö¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
¡¡Îã¡§12¥ö·î¥×¥é¥ó·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¡¢13¥ö·î´Ö¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
YOUTRUST¤ÎÆÃÄ¹
- ¿·¤¿¤ÊÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Î¼Â¸½¡§ ¼Ò°÷¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼´¤ËÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ëÁ°¤ÎÍ¥½¨¿Íºà¤ØÀè¼ê¤Ç¥êー¥Á¤¬²ÄÇ½¡£
- ºÎÍÑ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡§ ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÖ¿®Î¨¤¬Ìó30%¤È¶È³¦¿å½à¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¡£
- ºÎÍÑ¹©¿ô¤Îºï¸º¡§ AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸õÊä¼ÔÁªÄê¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤ÎºîÀ®¤¬¤Ç¤¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¡£
- ¥³¥¹¥Èºï¸º¡§ Â¾¥µー¥Ó¥¹ÂÐÈæ¤ÇÌó50%¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬²ÄÇ½¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ä¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://lp-b.youtrust.jp/202506_39campaign/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=39campaign_202506
¡ã¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØYOUTRUST¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
YOUTRUST¡Ê¥æー¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥×ー¥ë¤«¤éÌ¤Íè¤ÎÃç´Ö¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1400¼Ò°Ê¾å¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥Úー¥¸¤Ç¤Î²ñ¼Ò¾Ò²ð¡¢Êç½¸¤Î·ÇºÜ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÁ÷¿®¡¢ºÎÍÑ¹Êó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¤Ê¤É¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇºÎÍÑÀ®²Ì¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ê¥¢SNS¤È¤·¤ÆÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê·ÁÀ®¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Î·ÇºÜ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¡¢Éû¶È¤äÅ¾¿¦°ÕÍß¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯·¿¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://lp.youtrust.jp/
iOS¥¢¥×¥ê¡§https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012
Android¥¢¥×¥ê¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust
ºÎÍÑ´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¥Úー¥¸¡§https://lp.youtrust.jp/recruiter
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/127_1_a66b408e613bce9eeb78e168399b0dc6.jpg?v=202506101156 ]