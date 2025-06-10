¡Ú³«ºÅ°ÆÆâ¡ÛÎáÏÂ7Ç¯6·î26Æü(ÌÚ)³«ºÅ_Âè£³²ó ¶¨¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·úÀßDX¡×»²²Ã¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Ê¡²¬»Ô

Ê¡²¬»ÔÆ»Ï©²¼¿åÆ»¶É¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ßÅù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾ì·úÀß´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÖÂè£³²ó ¶¨¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø·úÀßDX¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£







ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤Î¤Û¤«¡¢·úÀß´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¤ÎÈ¯¿®¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦»öÎã¾Ò²ð¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ë¤è¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î¾Ò²ðÅù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¡¢³«ºÅ³µÍ×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å»²²Ã¿½¹þ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û


Æü»þ


ÎáÏÂ7Ç¯6·î26Æü(ÌÚ) 14:00～18:00


·Á¼°


¸½ÃÏ¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ


²ñ¾ì


Fukuoka Growth Next 1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾£²ÃúÌÜ£¶-11¡Ë


ÂÐ¾Ý¼Ô


¡¦¸½¾ì²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë·úÀß´ë¶ÈÍÍ


¡¦·úÀß¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍ­¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ


¡¦·úÀßÊ¬Ìî¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¿´Ø¿´¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸ÍÍ


¡¦¤½¤ÎÂ¾»ö¶È²ñ¼ÒÍÍ¡¢»Ù±çµ¡´ØÍÍ¡¢¶È³¦ÃÄÂÎÍÍ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍÅù


»²²ÃÈñ


¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡§ÌµÎÁ


¡¦¸òÎ®²ñ»²²Ã¡§4～5Àé±ß¸«¹þ¡Ê³ØÀ¸¤ÏÌµÎÁ¡Ë


Äê°÷


¸½ÃÏ»²²Ã100Ì¾


¿½¹þ´ü¸Â


ÎáÏÂ7Ç¯6·î23Æü(·î) 17:00


¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à


°Ê²¼URL¤è¤ê»öÁ°¿½¹þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


https://forms.office.com/e/azaU6bJm55



¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û


1. ³«²ñ¡¦»ö¶ÈÀâÌÀ


2. ´ðÄ´¹Ö±é¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë


3. ·úÀß´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¼èÁÈ¡¢²ÝÂê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó


4. µÙ·Æ


5. ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¼¥ó


6. Ê¡²¬»Ô¤ÎÃæ¾®´ë¶È»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î¾Ò²ð


7. ´ë¶È´Ö¤Î¸ÄÊÌ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°


8. ¸òÎ®²ñ



¡ÚÅÐÃÅÍ½Äê¡Û


´ðÄ´¹Ö±é


¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡ËÜÅÄ ¹¯½¨ »á


·úÀß´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¼èÁÈ¡¢²ÝÂê¤Î¥×¥ì¥¼¥óÅÐÃÅ´ë¶È


´äËÜ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡õ¶åÅÅ¥É¥íー¥ó¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬ÆüÌîÁÈ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄÅçÁÈ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡»³¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È


¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¼¥óÅÐÃÅ´ë¶È


³ô¼°²ñ¼ÒFusic¡¢Åõ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SORABITO³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥¯¥ì¡¢³ô¼°²ñ¼ÒStayway



¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û


ÃÏ¾ì·úÀß´ë¶ÈÅù¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç »öÌ³¶É ´äºê


Mail: akihisa.iwasaki@tohmatsu.co.jp


¼çºÅ¡§Ê¡²¬»ÔÆ»Ï©²¼¿åÆ»¶É


±¿±Ä»öÌ³¶É¡§Í­¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä


https://prtimes.jp/a/?f=d151734-4-4ad13dc2e8f2b68756a7ce4149bcdccb.pdf