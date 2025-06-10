ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¸°¤Ï¡ÈÄ©Àï¤¬Â³¤¯»ÅÁÈ¤ß¡É¨¡¨¡Relic¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢¿·µ¬»ö¶È»Ù±ç¤ÈÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸½ºßÃÏ
»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎRelic¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌçÁÈ¿¥¡Ö¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÎ¨¤¤¤ë¼¹¹ÔÌò°÷ ·ó »ö¶ÈÉôÄ¹¡¦ÂçÀ¾·½Í¤¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Î°ÕµÁ¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÆ°»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÌÜ¼¡¡ä
1.ÂçÀ¾¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©
2.ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ö»ö¶È¤òÀ¸¤à¡×²ÝÂê¤È¤Ï
3.¤Ê¤¼¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
4.Relic¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«
5.ÃÏÊýµòÅÀ¤Î³èÆ°»öÎã
6.º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÃÏÊý¤«¤é¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¨¡¨¡RelicÂçÀ¾¤ÎÄ©Àï
Relic¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤òÎ¨¤¤¤ëÂçÀ¾·½Í¤¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë¼ã¤¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý½Ð¿È¤ÎÂçÀ¾¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃÏ°è¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ëº¬¤Å¤¯¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤º¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ë¡¢Áá¤¯¤«¤éµ¿Ìä¤È²ÝÂê°Õ¼±¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¡§
¡ÖÃÏÊý¤Ë¤Ï¸Ø¤ì¤ë»ñ»º¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤Ë¤º¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÊØÀ¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¸ÇÍ¤Î·Ê´Ñ¤äÊ¸²½¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÏÃÏÊý¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¡¢¿Í¤ä»ö¶È¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤ò¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤ËÃÛ¤¤¿¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÀ¾¤Ï¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°ÏÀ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¥áー¥«ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñÆâ³°´ë¶È¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤â¼ê³Ý¤±¡¢³ØÌä¤È¼ÂÌ³¤ÎÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¡¢Relic¤Î¿·Â´°ì´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¸å¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¶ñÂÎ»ö¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¿ä¿Ê¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÅçº¬µòÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´¤¤¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éµ¯¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ä¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¡¢¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃÏ°èÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°éÀ®¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¡¢ÃÏÊý»ñ¶âÄ´Ã£¥¹¥ー¥à¤Î³ÎÎ©¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè ¨¡¨¡ ÃÏ°è¤Î¡Ö¿¿¤Î¼«ÁöÎÏ¡×¤ò°é¤àÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ë´¶¤¸¤ë²ÝÂê
ÂçÀ¾¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ï"»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹É÷ÅÚ"¤Î·çÇ¡¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤ä´ë¶ÈÍ¶Ã×¤È¤¤¤Ã¤¿»Üºö¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´Î¿´¤Î¡ÖÃÏ°è¤«¤é¼«¤é¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬½½Ê¬¤Ë°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õÂ÷·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«¤é»ö¶È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÈ¯ÁÛ¤ä¥¹¥¥ë¤¬½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÃÏ°è¿êÂà¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿Í¸ýÎ®½Ð¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë»Ä¤ë¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ù±ç¤¬³°Éô¤«¤é¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー´Ö¤ÎÏ¢·ÈÉÔÂ¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¸þ¤±¡¦¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬»Ù±ç´ë¶È¤´¤È¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÃÏ°è¤ËÉÔ¹¬¤ÊÃÇÀä¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼ã¼Ô¤ÎÄêÃå¤äÀ®²Ì¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¤Ï¡ÖÃÏÊý¤Ç¤Ï»Ù±ç²ñ¼ÒÆ±»Î¤Ï¶¥¹ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¶¦ÁÏ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤òÃÏ°è¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»º³Ø´±¶â¤¬ÌÌÅª¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù±çÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³°Éô¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ë¼çÂÎÅª¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤ò°é¤Æ¡¢»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤òÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
ÃÏÊý¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤êÇã¤¤¼ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸º¾¯¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇä¾å¥À¥¦¥ó¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸»ö¶È¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤â¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤È¤Ê¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÂçÀ¾¡§
¡ÖÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¿êÂà¤¬¿Ê¤à¤È¡¢Ã±¤Ë´ë¶È¤Î¼ý±×¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÛÍÑ¤¬¸º¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÊë¤é¤·¤Î´ðÈ×¤Þ¤Ç¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¤äÊ¡»ã¡¢¸òÄÌ¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤¹¤éº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·µ¬»ö¶È¤È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÖÁ´¤¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½¾Íè¤È°Û¤Ê¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¡ÊÎã¡§½÷À¸þ¤±¤«¤éÃËÀ¸þ¤±¤Ø¡Ë¤äÈÎÏ©ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥¢µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃÙ¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÅý»º¶È¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢ºî¶ÈÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸»ñ»º¤ÎÈ¯Å¸¡¦³ÈÂç¤âÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë"ÅÀ¤Î»Ù±ç"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢"ÌÌ¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ"¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤ä¿Íºà¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ÎÊ¸²½¤È»ÅÁÈ¤ß¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»Ù±ç¼Ô¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÆâ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¡¢¼ã¼ê¿Íºà¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î´ðÈ×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£»ö¶ÈÁÏ½Ð¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î»ö¶È²½¡¦¿ÍºàÄêÃå¡¦ÈÎÏ©³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼«Áö¡×¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¶¦¤ËÀß·×¤·¡¢¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÅRelic¤¬ÉÁ¤¯ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î»Ù±ç¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤ÊÑ³×¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¡§
¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ë¡¢°ã¤¦²ÄÇ½À¤È²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë½ÀÆð¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄ©Àï¤¬Ä©Àï¤ò¸Æ¤Ö½Û´Ä¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê¡È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¸½¾ì¤«¤é¸«¤ë¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó ¨¡¨¡ Åçº¬¡¦ÉÙ»³¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åçº¬¤«¤éÄ©¤à¡¢µ¯¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³×¿·
2022Ç¯8·î¤ËRelic¤ÏÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Èµ¯¶È¡¦ÁÏ¶ÈµÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾»Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡Ø¾¾¹¾µ¯¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ù¤Ë¡¢Relic¤â»²²è¤·¡¢µ¯¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µ¯¶ÈÂ¥¿Ê»Üºö¤Î´ë²è¡¦¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î»Ù±ç»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òcanvas¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÖMIX PoC( https://mix-matsue.jp/ )¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¾¾¹¾»Ô¤òµòÅÀ¤Ë·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCiaeru¡×¤Î»ö¶È²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ê¤É¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¡¦²þÁ±¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼ÂÁõ¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»Ù±ç»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢MIXÀ©ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³»Ù±çÀ©ÅÙ¡ÖMIX¡×¤Î±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¾¾¹¾»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£¤Þ¤¿¡¢µ¯¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯·¡¤«¤é»ö¶È²½»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù¤¨¤ë¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMIX Accelerator¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°èÆâµ¯¶È²È¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¾¹¾»Ô¤Ç¤Ïµ¯¶È¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬Ãå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦ÄêÃå¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾¹¾È¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤¬Ãå¼Â¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¤«¤é»Ï¤á¤ë¡¢ÃÏ°è»º¶ÈºÆÀ¸¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð
ÉÙ»³¸©¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊýÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¤È°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ°è·ÐºÑ³èÀ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³ÊÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Relic¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¼Â¾Ú»ö¶È»Ù±ç»Üºö¡ÖDigi-PoC TOYAMA( https://digi-poc-toyama.jp/ )¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÎ¦¶ä¹Ô¤È¤Î¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤Ë¤è¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¡¢»ö¶È²½»Ù±ç¡¦»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Relic¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ±È¯¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢»ö¶È²½¡¦¼ý±×²½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð¤ÈÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢PoC¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë»Ù±ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢230Ì¾¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø»²²Ã¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÄó°Æ¤Ï89·ï¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÉÙ»³¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢4·ï¤Î»ö¶È°Æ¤¬ºÎÂò¤µ¤ìÌó8¥ö·î´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ä°åÌôÉÊ¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤»º¶È´ðÈ×¤òÍ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ê¸²½¤Î·ÁÀ®¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Relic¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ¥¤·¡¢ÉÙ»³¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ½Û´Ä¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òº£¸å¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ16ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ø¡¢ÃÏÊýµòÅÀÅ¸³«¤Î²ÃÂ®
2025Ç¯2·î¡¢Relic¤Ï»Í¹ñ½é¤È¤Ê¤ë°¦É²µòÅÀ¡ÖEHIME Incubation Field¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ16ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇµòÅÀÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦É²¤Ç¤Ï¡¢°¦É²¸©¤ª¤è¤Ó¾¾»³»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð¤äÃÏ°è´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢DX¿ä¿Ê¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°èÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¼¡À¤ÂåÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
Relic¤ÎµòÅÀÅ¸³«¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤Ëº¬¤¶¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼«Áö·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°ÌÏÍÍ¤Ï¡¢¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°¦É²¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ú¥Ë¥åー¥¹ÆÃ½¸¡Û2025Ç¯¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤±¡ª¡ä
¡ã¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¡Ö¿·µ¬»ö¶È¥³¥ó¥µ¥ëÂç¼êŽ¢RelicŽ£¤¬»Í¹ñ½é¿Ê½Ð¡×¡ä
https://nordot.app/1256930084029547102?c=1165586575134900434( https://nordot.app/1256930084029547102?c=1165586575134900434 )
ÃÏÊý¤«¤éÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ø ¨¡¨¡ ¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖÃÏÊý¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò±Ç¤¹¶À¡×¤È¸ì¤ëÂçÀ¾¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾¡§
¡ÖÃÏ°è¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹½Â¤¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï³Î¼Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ë»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿¿Íºà¤ä»ö¶È¤¬¡ÈÀ¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤â¡¢´ë¶È¤â¡¢¼ã¼Ô¤â¡¢Ä©Àï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡×
º£¸å¤Ï¡¢Åçº¬¤äÉÙ»³¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ø¤Î²£Å¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÏ°è»Ù±ç¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ëÃÏ°èÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤·¤¤»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¡ÖÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌÌ¡×¤ÇÂª¤¨¡¢ÃÏ°è¼«Áö·¿¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Relic¤Î¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµòÅÀÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢»Ù±çÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºÎÍÑÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
Relic¤Î¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊýÈ¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ª¤è¤Ó¡¢ÃÏÊý¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®³èÆ°¤ò¥êー¥É¤¹¤ë»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òºÎÍÑÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¤òÁÏ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤òÁÏ¤ì¤ë¿Í¤òÁÏ¤ê¡¢ÃÏ°è¤«¤éÏ¢Â³Åª¡¦Æ±»þÂ¿È¯Åª¤Ë»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÊç½¸Í×¹à¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
RelicºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://relic.co.jp/recruit/( https://relic.co.jp/recruit/ )
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://relic.co.jp/( https://relic.co.jp/ )