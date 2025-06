¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÆüËÜ¤Î²Æ·Ê¿§¤¬Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤ËÀª¤¾¤í¤¤¡ÖMIDTOWN SUMMER 2025¡×³«ºÅ¡¡Ìó2,000ËÜ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬¹­¤¬¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªÎÃ¤ò´¶¤¸¤ëASHIMIZU¤â

2025年7月18日(金)~8月31日(日)東京ミッドタウン(港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社)は、2025年7月18日(金)から8月31日(日)までの期間、『MIDTOWN SUMMER 2025』(ミッドタウン サマー)を開催いたします。今年は日本の夏景色を体感できるコンテンツを多数ご用意。都会の真ん中にひまわり畑を再現し、ひまわりとリボンが揺れる「HIMAWARI MID GARDEN」(ヒマワリ ミッド ガーデン)や、風鈴の音とリボンの彩りで涼やかな空間を演出する「夏空風鈴」など、思わず写真を撮りたくなる空間が広がります。毎年恒例の“涼”を感じるコンテンツとして、ひんやりとした小川に足を浸して夕涼みができる「ASHIMIZU」、地域の皆様と昔ながらの風習を体験する「六本木打ち水大作戦」をお届けします。このほか、親子で楽しめる「小さな花火大会」、夏休みの自由研究にもおすすめのバラエティに富んだワークショップも予定しています。都心にいながらもどこか懐かしさを感じる空間で、東京ミッドタウン流の“夏のひととき”をお過ごしください。なお、今年の夏は三井不動産グループの都内4施設 (東京ミッドタウン、 東京ミッドタウン日比谷、東京ミッドタウン八重洲、日本橋エリア) で、”納涼”イベントを開催。各施設の個性を活かした夏の風情をぜひお楽しみください。

▲(左)HIMAWARI MID GARDEN(イメージ)、(右)夏空風鈴(イメージ)





================================ひまわり、風鈴などカラフルで夏らしさを感じるコンテンツが登場================================●HIMAWARI MID GARDEN (ヒマワリ ミッド ガーデン)今年は東京ミッドタウンにひまわり畑が出現?! 約2,000本のひまわりとリボンで彩られたフォトスポット「HIMAWARI MID GARDEN」。開放的なガーデンと青空を背景に、風に揺れる色とりどりのリボンに彩られたアーティフィシャルフラワーのひまわりに包まれて、夏の思い出の1枚を撮影ください。夜はライトアップし日中とは違った雰囲気をお楽しみいただけます。

▲(左)ひまわりに囲まれて写真撮影(イメージ)、(右)イメージ

【期間】 7月18日(金)~8月31日(日)【時間】 11:00~23:00 ※ライトアップは18:00~(予定)【場所】 コートヤード【料金】 無料【主催・企画】 東京ミッドタウン●夏空風鈴東京ミッドタウンの館内には、視覚と聴覚で日本らしい“涼”を体感できる風鈴インスタレーションが登場。風鈴の優しい音色と、ゆらゆらと揺れるリボンが涼しさを演出。また入道雲が映える青空、ピンク色に染まる夕焼けなど様々な表情をみせる夏空をイメージした色とりどりのリボンが風鈴を彩り、フォトジェニックな空間としても展開します。

▲イメージ

【期間】 7月18日(金)~8月31日(日)【時間】 11:00~23:00【場所】 ガレリア1F Bonpoint前【料金】 無料【主催・企画】 東京ミッドタウン【協力】 アデリア株式会社(津軽びいどろ)・株式会社 能作\サステナブルな取り組み/HIMAWARI MID GARDENで使用している花々は、酷暑が続く中で、夏ならではの風景を楽しんでもらうために再利用可能なアーティフィシャルフラワーを採用。また、HIMAWARI MID GARDEN、夏空風鈴で使用するリボンは、製造販売過程でデッドストックとなったリボンを装飾としてアップサイクルいたします。リボン提供協力:宝本商事株式会社 創業76年。「リボンが喜びを紡ぐ」という信念のもとリボンを主とした繊維商社として事業を展開。================================小川で夕涼み、打ち水。日本の夏ならではの風情を感じるコンテンツ================================●ASHIMIZU (アシミズ)

▲過去のイベントの様子



ミッドタウン・ガーデンを流れる小川に足を浸し、都会にいながら夕涼みをご体験いただける人気コンテンツ「ASHIMIZU」が今年も登場。ひんやりとしたミスト(霧)や氷の投入により、さらに涼しさを感じていただけます。昼は木々がつくり出す木漏れ日の中で水面が煌めき、夜は光の演出が加わり幻想的な雰囲気に包まれます。昼夜を通して夏の涼をお楽しみいただけます。【期間】 7月18日(金)~8月17日(日)※雨天・荒天中止 ※毎週火曜定休【時間】 15:00~21:00 ※ライトアップは18:00~【場所】 ミッドタウン・ガーデン【料金】 無料 ※タオルの販売あり / 1枚 100円(税込)【席数】 70席程度【主催・企画】 東京ミッドタウン\好評につき今年も毎日実施/ASHIMIZUの小川に氷を投入する演出を今年も毎日行います。見た目にも体感的にも夏の暑さを吹き飛ばす“涼”をお届けします。【実施時間】1回目15:30/2回目17:00※氷投入は天候状況により予告なく変更・中止になる可能性がございます。

▲イメージ

▲過去のイベントの様子

▲イメージ

ウカキ氷 ウカキ氷

▲イメージ

▲イメージ



▲イメージ

▲イメージ

●六本木打ち水大作戦庭や道路に水を撒いて涼をとる、日本の昔ながらの風習である「打ち水」を今年も“大暑の日”に開催!地域の皆様と一緒に、ヒートアイランド対策に取り組みます。打ち水には、東京ミッドタウンの地下貯水(雨水、井戸水等)を使用し、参加者にご持参いただいたペットボトルに入れて行います。街をあげてエコロジカルライフを目指す “都会の打ち水”、浴衣を着てぜひお気軽にご参加ください。【日時】7月22日(火) 大暑の日受付/ 17:20~、出陣式/ 17:40 ※雨天・荒天中止【場所】出陣式会場:東京ミッドタウン キャノピー・スクエア打ち水エリア:六本木交差点周辺~外苑東通り沿いエリア【料金】無料【主催・企画】東京ミッドタウン================================暑い夏に食べたいかき氷や、夏らしいビタミンカラーのスイーツなどが登場!================================●ひんやりスイーツ館内のレストラン&カフェでは、見た目にも涼やかなスイーツが味わえるフェア「ひんやりスイーツ」を開催いたします。【ukafe】 ウカフェ (ガレリア2F / TEL. 03-6438-9920)自家農園の苺をフレッシュなまま閉じ込めた「いちごおり」を削ったかき氷。てんさい糖シロップと練乳でひんやりフワフワの口溶けが楽しめます。※提供時間:18:00まで※8/1~新しいフレーバーのかき氷に変更となります。【Toshi Yoroizuka】 トシ ヨロイヅカ (プラザ1F / TEL.03-5413-3650)Fleur de Soleilイートイン 2,300円(税込)夏の花ひまわりをイメージしたデザート。パイナップルとココナッツで夏の味覚を。ライムとミントの爽やかな香りをお楽しみください。※数量限定このほか、館内のレストラン&カフェ約20店舗で、暑い夏の日に食べたくなるひんやりスイーツをご用意しています。※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。================================夏の風物詩“手持ち花火”を都会の真ん中で体験================================●小さな花火大会 in TOKYO MIDTOWNかつては当たり前だった、親しい人と手持ち花火を囲む夏の風景。そんな懐かしい夏の風物詩を都会の真ん中で体験できる、小さな花火大会を開催します。ご家族や友人との特別な夏休みの思い出にいかがでしょうか。※通常は、芝生広場を含むミッドタウン・ガーデン及び港区立檜町公園は火気厳禁となります。※当イベント開催時は、限られたエリアのみでの実施となり、他エリアでの手持ち花火及び火気の使用は通常時と同様に禁止とさせていただきます。【時間】17:30~21:00 (予定) ※20分の入れ替え制(予定)【場所】芝生広場【料金】有料 ※後日 WEB サイトにて詳細掲載予定【予約】後日 WEB サイトにて詳細掲載予定【主催】東京ミッドタウン、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社================================夏休みの自由研究にも!知的好奇心を刺激する多彩なワークショップ================================●MIDTOWN SUMMER WORKSHOP (ミッドタウン サマー ワークショップ)お子さまが楽しめるさまざまなワークショップをご用意。アーティストとコラボレーションしたワークショップや、館内施設と連携したワークショップなど、東京ミッドタウンならではの知的な“学び”と“楽しみ”を提供。お盆期間を中心にバリエーションに富んだラインナップで実施いたします。◆クリエイティブに楽しもう!デザイナーやアーティストによるワークショップ【大村雪乃さんと丸シールで夏の風物詩を描いてみよう!】文房具の丸シールを使用して夏の風物詩を描くワークショップ。「ひまわり」「花火」「風鈴」の中から下絵を選び、輪郭線に合わせてシールを貼るだけで絵が完成します。様々なシールを組み合わせて自分だけの夏の思い出を描いてみませんか?【日程】8月11日(月・祝)、8月12日(火)【料金】500円【参加条件】5歳以上 ※未就学のお子様は保護者同伴【予約】Peatixより事前予約※7月22日(火)11:00開始予定、予約枠に空きがあれば、当日参加可能作家プロフィール:大村雪乃2013年 多摩美術大学美術学部絵画学科油画 卒業美術大学在学中に文房具の丸シールで夜景を表現する絵画を発表し、素材の意外性とビジュアルの美しさで2012年Tokyo Midtown Awardにて入選、オーディエンス賞を受賞。以降美術家として活動を開始。福井市美術館、新見美術館、釧路市立美術館等、国内美術館で大型個展を開催し精力的に作品を発表している。作品発表のみならず、シールを貼るだけで誰でも制作に参加できる観客参加型のワークショップ監修や、MBS制作『プレバト!!』の丸シールアート査定の先生として出演。2023年初の著作『Let’s Try!みんなの丸シールアートブック』を刊行。多くの人に“シールアート”の面白さや表現する楽しさを伝えている。◆多摩美術大学 TUB による夏の特別ワークショップ【君だけの絵日記帳をつくろう!】東京ミッドタウン内で出た古紙や布の端切れ、不要になったポスター、チラシなど様々な色や柄の素材を組み合わせてオリジナルの絵日記帳をつくるプログラム。アップサイクルという“ものを再生する”考え方を学びながら、素材選びからデザイン、制作までものづくりのプロセスをじっくり体験できます。【日程】8月9日(土)、8月10日(日)【料金】無料【参加条件】全年齢対象 ※未就学のお子様は保護者同伴【予約】後日 WEB サイトにて詳細掲載予定【協力】多摩美術大学 TUB、多摩美術大学 プロダクトデザイン専攻※この他、ザ・リッツ・カールトン東京主催のワークショップや、東京ミッドタウンの館内店舗主催のワークショップなどバラエティに富んだラインナップで開催予定です。各ワークショップの詳細は7月4日(金)に東京ミッドタウンのオフィシャルサイトにて公開予定。※掲載写真は過去のイベントの様子及びイメージです。内容は変更になる場合がございます。※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。※価格は税込みです。=======================================================東京ミッドタウンについて街にはさまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設が集まっています。四季を感じるイベントで季節に寄り添い、いたるところに息づくデザイン・アートや「TOKYO MIDTOWN AWARD」が発掘した若き才能にふれて新たな発見を。そして街に根づくおもてなしで心が解きほぐされていく。それらを融合させることで訪れた人に、上質で心地よい場所と時間を提供することを目指しています。https://www.tokyo-midtown.com/jp/about/=======================================================三井不動産グループのサステナビリティについて三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「&マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「GROUP MATERIALITY(重点的に取り組む課題)」として、「1.産業競争力への貢献」、「2.環境との共生」、「3.健やか・活力」、「4.安全・安心」、「5.ダイバーシティ&インクルージョン」、「6.コンプライアンス・ガバナンス」の6つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。【参考】・「グループ長期経営方針」https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/・「グループマテリアリティ」https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/・「& EARTH for Nature」https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「& EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。 本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「& EARTH for Nature」における重点課題の2つに貢献しています。