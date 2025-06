¡ØHELIOS Rising Heroes¡Ê¥¨¥ê¥ª¥¹R¡Ë¡ÙOverflowÊÔED¥Æー¥Þ¡ÖSigns of Dawn¡×»îÄ°Æ°²è¸ø³«¡ª

株式会社アニメイトホールディングス

Happy Elements カカリアスタジオが贈る、ヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes(エリオスR)』より、6月25日(水)発売『HELIOS Rising Heroes』THIRD SEASON 「Overflow」 ENDING THEMEの試聴動画公開!

「Signs of Dawn」に加え、書きおろしシナリオのドラマトラック2本の冒頭を聴くことができますので、是非チェックしてくださいね。

THIRD SEASON 「Overflow」 ENDING THEME 視聴動画

https://youtu.be/nPl2Xm6sD68

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nPl2Xm6sD68 ]

■CD発売情報

2025年6月25日(水)発売

『HELIOS Rising Heroes』THIRD SEASON 「Overflow」 ENDING THEME

THIRD SEASON 「Overflow」 ENDING THEME ご予約受付中

https://fwinc.lnk.to/LSMV89

【収録内容】

01.Signs of Dawn

歌唱:如月 レン(CV:石谷 春貴)、ガスト・アドラー(CV:日野 聡)、ヴィクター・ヴァレンタイン(CV:諏訪部 順一)、マリオン・ブライス(CV:小野 賢章)

作詞:結城 アイラ

作曲・編曲:睦月 周平

02.Original Drama Track「頼れるノースセクター」

出演: 如月 レン(CV:石谷 春貴)、ガスト・アドラー(CV:日野 聡)、ヴィクター・ヴァレンタイン(CV:諏訪部 順一)、マリオン・ブライス(CV:小野 賢章)

03.Original Drama Track「ガールズトーーク!」

出演:ビアンキ・ロウ(CV:田丸 篤志)、ジャクリーン(CV:田中 あいみ)、ハンナ・アドラー(CV:立花 日菜)、リリー・マックイーン(CV:折笠 愛)

04.Signs of Dawn (Instrumental)

【価格】

豪華盤: 3,080円(税込)

通常盤: 1,980円(税込)

【品番】

豪華盤:FFCG-0281

通常盤:FFCG-0280

【発売元】

フロンティアワークス・Happy Elements

【販売元】

フロンティアワークス

【豪華盤特典】

・ランダムトレーディングカード4枚

・特製スリーブケース

<カード絵柄>

・如月 レン

・ガスト・アドラー

・ヴィクター・ヴァレンタイン

・マリオン・ブライス

※通常カード4種、レアカード4種(通常カードにキャラクターサインとホログラム加工が施されている仕様)

■CD連動購入特典

『HELIOS Rising Heroes(エリオスR)』のサービス開始5周年を記念して、『THIRD SEASON 「Overflow」 ENDING THEME』と『主題歌 Vol.4 「Sing out to the Dawn」』の両タイトルをご購入いただいた方に、第4部主題歌「Sing out to the Dawn」のソロボーカルCDをプレゼント。

【特典内容】

アニメイトにてご購入の方:「Sing out to the Dawn」鳳 アキラ ソロボーカルCD

Amazon.co.jpにてご購入の方:「Sing out to the Dawn」ブラッド・ビームス ソロボーカルCD

【対象商品】

『HELIOS Rising Heroes』THIRD SEASON 「Overflow」 ENDING THEME

『HELIOS Rising Heroes』主題歌 Vol.4 「Sing out to the Dawn」

※特典のお渡しは『HELIOS Rising Heroes』主題歌 Vol.4 「Sing out to the Dawn」のご購入時となります。

※特典は数に限りがございます。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。

■法人特典

●アニメイト

ジャケットイラスト絵柄 缶バッジ(57mm)

THIRD SEASON 「Overflow」 ENDING THEME:全4種

※特典はお選びいただけません

●Amazon.co.jp

メガジャケ(ジャケットイラスト絵柄/240×240mm)

●楽天ブックス

ジャケットイラスト絵柄 ミニアクリルキーホルダー(5cm角)

●ステラワース

ジャケットイラスト絵柄 ましかくブロマイド

●amiami(オンラインショップ)

ジャケットイラスト絵柄 2L判ブロマイド

■配信情報

ゲームサイズは大好評配信中!

Overflow編EDテーマ「Signs of Dawn」配信

https://fwinc.lnk.to/s8a3OB

