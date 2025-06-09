¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¿·Ê¹¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!ÆÃÊÌ¹æVol.£²¡×6·î19ÆüÈ¯Çä
(C) 2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!
£¶·î13¡¢14ÆüÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¼þÊÕ¤Î¥íー¥½¥ó¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä&ÆÃÊÌ£±ÌÌ¿·Ê¹¤âÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¡×¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦°ÍÅÄÍµÉ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¿·Ê¹¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!ÆÃÊÌ¹æVol.£²¡×¤ò£¶·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¡Ê²Æì¸©¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á·Ï£Å£Ã¥µ¥¤¥È¡ÖÊóÃÎ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Å¡¥£Í¡¥¡Ë¡×£Å£Ã¥µ¥¤¥È¡Êhttps://hochi-em.com/¡Ë¡¢Æ±¼ÂÅ¹ÊÞ¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ£Ð¡Ç£Ð£Á£Ò£Ã£Ï£³³¬¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿£¶·î13¡¢14Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!! Liella! 6th LoveLive! Tour ～Let's be ONE～¡× ¤ÎÂçºå¸ø±é²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤½¤Ð¤Î¥íー¥½¥óÂçºå¾ë¸ø±àÅ¹¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó ¥¥è¥¹¥¯JRÂçºå¾ë¸ø±à±Ø²þ»¥¸ýÅ¹ ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Âçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥¯Å¹¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò¼Â»Ü¡£¡£¤µ¤é¤ËÆ±¸ø±é¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÆÃÊÌ£±ÌÌ¤Ë¤è¤ëÊóÃÎ¿·Ê¹ÂçºåÈÇ¤âÆ±ÆüÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡×¤Ï¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹11¿Í¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¾ðÇ®¤äÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈTV¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢2021Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´£³´ü¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLiella!¡Ê¥ê¥¨¥é¡Ë¡×¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬Æ±Ì¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥Éー¥à¸ø±é¤â´Þ¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¹æ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¥¥ã¥¹¥ÈÎ¾Êý¤Î¡ÖLiella!¡×¥á¥ó¥Ðー¤ËËÜ»æµ¼Ô¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤µ¤é¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÖLiella!¡×¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ½¸ÌÌ¤Ç¤Ï£Ô£Ö¥É¥é¥Þ£±～£³´ü¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò·ÇºÜ¡£ÉÕÏ¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È£Á£±ÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLiella!¡×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤¬£µÇ¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Ó
¢£¥¥ã¥¹¥È11¿Í»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¡Ê°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢£Ì£é£ù£õ£õ¡¢Ì¨¤Ê¤³¡¢¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡¢Îë¸¶´õ¼Â¡¢ÌùÅç¼ë²»¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¡¢³¨¿¹ºÌ¡¢·ëÆá¡¢ºäÁÒ²Ö¡Ë
¢£¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¤Î½÷Àµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ðー11¿Í¤Î¥ë¥Ý¥ë¥¿ー¥¸¥å¡Êß§Ã«¤«¤Î¤ó¡¢Åâ²Ä²Ä¡¢ÍòÀéº½ÅÔ¡¢Ê¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ì¡¢ÍÕ·îÎø¡¢ºù¾®Ï©¤¤Ê»Ò¡¢ÊÆ½÷¥á¥¤¡¢¼ãºÚ»Íµ¨¡¢µ´ÄÍ²ÆÈþ¡¢¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ìー¥Æ¡¢µ´ÄÍÅßÝÜ¡Ë
ÉÁ¤²¼¤í¤·ÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿ー
¢££Ô£Ö¥¢¥Ë¥á£±～£³´ü¿¶¤êÊÖ¤ê
¢£Liella!³èÆ°£µÇ¯¤Îµ°À×¡Ê¥Ý¥¹¥¿ーÎ¢¡Ë
¡¡¡ãÈÎÇä³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!ÆÃÊÌ¹æVol.£²
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯£¶·î19Æü¡Ê¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÂÎºÛ¡§¥¿¥Ö¥í¥¤¥ÉÈ½28¥Úー¥¸¥ªー¥ë¥«¥éー¡Ü£Á£±¥µ¥¤¥ºÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿ー
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¡Ê²Æì¸©½ü¤¯¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´Å¹¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢¡ÖÊóÃÎ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊH.O.E.M.¡Ë¡×£Å£Ã¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¼ÂÅ¹ÊÞ¡ÊÃÓÂÞ¡¦P¡PARCO£³³¬¡Ë
¡ÚÊóÃÎ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊH.O.E.M¡Ë¤È¤Ï¡Ûhttps://hochi-em.com/
ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ËÆÃ²½¤·¤¿£Å£Ã¥µ¥¤¥È¡£¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¤¬È¯Çä¤·¤¿¥¿¥Ö¥í¥¤¥ÉÆÃÊÌ¹æ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¡¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£
¢§¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¡²£È£Ï£Å£Í https://x.com/hochi_hoem
¢§ÊóÃÎ¥µ¥Ö¥«¥ë¾ðÊó¶É¡õ£È¡¥£Ï¡¥£Å¡¥£Í¡¥https://x.com/hochi_comiket
¡ÚÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡§¥¨¥ó¥¿¥á¡¦£Å£Ã»ö¶È¼¼¡¡03¡¦6831¡¦1380¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°11»þ～¸á¸å£µ»þ¡Ë
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥áー¥ë¡¡¡§pr1872@hochi.co.jp