¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃæ¤Ë¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¡Ösimplus¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¡ÖSP-FD01¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ËÜÍÎÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ösimplus¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¡ÖSP-FD01¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ösimplus¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡Êsimple¡Ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ìÌ£°ã¤¦¸ÄÀ¡ÊPlus¡Ë¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Îµ¡Ç½¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥«¥éー¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¤¥ó¥Î¥º¥ëÀß·×¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥âー¥ÉÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º°ìÇ¯Ãæ¡¢ÉÛÃÄ¥±¥¢¤ò²÷Å¬¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
¥Ä¥¤¥ó¥Î¥º¥ëÀß·×¡§2ËÜ¤Î¥Ûー¥¹¤ÇÉÛÃÄÁ´ÂÎ¤ò¶Ñ°ì¤Ë²¹¤á¡¦´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£2ËçÆ±»þ¤ÎÉÛÃÄ´¥Áç¤ä¡¢·¤2Â¤ÎÆ±»þ´¥Áç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Â¿µ¡Ç½¥âー¥É¡§¤¢¤¿¤¿¤á¡¦Åß¡¦²Æ¡¦¥À¥Ë¤Î4¤Ä¤Î¼«Æ°¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£µ¨Àá¤òÁª¤Ð¤ºÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê´¥Áç¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ñ¥ïー1000W¡õDC¥âー¥¿ー¡§Ã»»þ´Ö¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤ë¹â½ÐÎÏ¡£¾Ê¥¨¥Í¡¦ÀÅ²»Àß·×¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥í¥Þ¥Ñ¥Ã¥ÉÉÕ¤¡§¤ª¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉÛÃÄ¤ò´¥Áç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´Àß·×¡§²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¡¦¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¡¦²¹ÅÙ¥Ò¥åー¥º¤Î3½Å¤Î°ÂÁ´ÁõÃÖ¤òÅëºÜ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ·ÚÎÌÀß·×¡§ËÜÂÎ½ÅÎÌÌó1.84kg¡¢¥µ¥¤¥ºÌó18.5¡ß13.3¡ß22cm¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/138784/table/51_1_fb9da502b5ef514b1deed42eb991c2bb.jpg?v=202506101125 ]
¡ÚÈÎÇä¾ðÊó¡Û
ÈÎÇä²Á³Ê¡§14999±ß
¾¦ÉÊÀâÌÀ¥Úー¥¸¡§https://simplus.style/sp-fdyb01/
¡Ösimplus¡×¥·¥êー¥º¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¡ÖSP-FD01¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÂæ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡Ösimplus¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¡¿ÍÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ã´Åö¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹ ¥·¥ó¥×¥é¥¹»ö¶ÈÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Ï¤³¤Á¤é(https://simplus.girlfriend.jp/contact/)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ç¾¦ÉÊÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡ÖEC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¤ò¼ç¤¿¤ë»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÍ¥ÎÉ¤Ê¾¦ºà¤òÁÏ¤ë´ë¶È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤ë¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤ÈÊ¬ÀÏµÚ¤Ó¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÈÎÇäÀïÎ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¹ ¹ÊóÃ´Åö
ÅÅÏÃ¡§03-3343-3544¡¡FAX¡§03-5321-6191
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)