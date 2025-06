¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡×¤È ¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè2²ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Öhololive night¡×³«ºÅ·èÄê¡ªMLB»Ë¾å½é¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤ÎVTuberÀ¸ÇÛ¿®´ë²è¤â

カバー株式会社

カバー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:谷郷元昭)は、MLBチーム「ロサンゼルス・ドジャース」と「ホロライブプロダクション」の第2回コラボレーション企画「hololive night」を、現地時間2025年7月5日(土)午後4時15分に開催する事をお知らせいたします。

「hololive night」の開催は、昨年2024年7月に続き2回目となります。

試合当日は、ホロライブEnglish所属タレント「一伊那尓栖(にのまえ いなにす)」「IRyS(あいりす)」「古石ビジュー(こせき びじゅー)」の試合開始アナウンスやエールビデオ、7回裏に行われる「Take Me Out to The Ball Game」歌唱をはじめ、会場内での等身大パネル展示など、野球観戦を盛り上げる様々な企画を実施いたします。

さらに、MLB史上初となるドジャースタジアムからのVTuber生配信企画を決定いたしました。また、本配信はYouTubeでのリアルタイム視聴も可能で世界中からこの歴史的瞬間を体験いただけます。配信内では「WHO'S got the MOVES?!?!」という特別企画を含め、様々なコンテンツをドジャースタジアムよりお届けします。

さらに、ドジャースタジアム内の各ショップにてコラボグッズも販売するほか、「hololive night」チケットをご購入の方には「アメリカンベースボール風トレーディングカード」(ランダムでコラボ対象タレントの複製サイン入り)の特典がついてきます。

「ホロライブプロダクション」と「ロサンゼルス・ドジャース」とのここでしか見られないコラボレーション企画をぜひお楽しみください。

■ 公式ハッシュタグ

#hololiveDodgers

「hololive night」概要

コラボ内容

・試合開始アナウンス

・7回裏の歌唱「Take Me Out to The Ball Game」

・エールビデオ

・等身大パネル展示

・フード&ドリンクコラボパッケージ

・ VTuber生配信企画… and more!

コラボグッズ

■ 販売場所

7月5日(土)ドジャー・スタジアム内すべてのショップ

コラボパッケージ

試合当日、ドジャースタジアムではビール・ソーダ・ポップコーンのカップがホロライブコラボ仕様のパッケージで提供されます。

ここでしか見られないコラボパッケージをお楽しみください。

「hololive night」チケット概要

・試合日程:2025年7月5日(土)16:15(太平洋時間)

・会場:ドジャー・スタジアム

・販売サイト : https://www.mlb.com/dodgers/tickets/specials/hololive

※チケットご購入の際にアクセスコード「HOLO」 の入力が必要となります。

・販売期間 : 6月9日(月)13:00~売り切れ次第終了(太平洋時間)

・チケット購入特典:アメリカンベースボール風トレーディングカードパック

※1パック=全3種入り

※ランダムで複製サイン入り

VTuber生配信企画

MLB史上初となるドジャースタジアムからのVTuber生配信企画を決定いたしました。

本配信はYouTubeでのリアルタイム視聴も可能で世界中からこの歴史的瞬間を体験いただけます。

・ダンス企画「WHO'S got the MOVES?!?!」

配信中、ドジャースタジアムにて「ダンス企画」を実施します。スタジアムに「ホロライブプロダクション」の楽曲を流し、その曲に合わせて、踊れる参加者の皆さんで一緒に踊る企画となります。楽曲につきましては後日、ホロライブプロダクション公式Xアカウントにて発表します。

この他にも、これまでのホロライブプロダクションの映像を交えて特別な配信を行いますので、ぜひご覧ください。

詳細については、ホロライブプロダクション公式X(https://x.com/hololivetv/)をご確認ください。

コラボ参加タレント

一伊那尓栖

こう見えても古き神の司祭である。ある日「変な本」を拾ってから触手を操れるようになった。彼女にとって触手は日常生活の一部であり、とくに何も思わない。でも、おしゃれはしてあげたい乙女心。

力を得て以来、古き声から囁きや天啓を受け、無垢でごく普通な彼女はVTuber活動を通して人々のSAN値を削っている模様。

IRyS

かつて、楽園において希望の化身であった『ネフィリム』。

彼女の歌声には今も想いが込められている。

天使と悪魔の両面を持つ危うさ、不安定さからか、ごく稀にヤバ……突拍子のない発言をしてしまい、周囲を戸惑わせることもある。

古石ビジュー

人々のあらゆる感情が凝縮された『感情結晶体』。

美しい感情と汚らわしい感情が年月とともに幾重にも折り重なり、絶世の輝きに昇華されている。

その古代魔石の輝きを我が物にしようと数多の愚か者が争い合ってしまった歴史から、誰の手にも渡らぬよう、秘密裏に幽閉されていた。

人々と触れ合い、善の感情に触れるとき、彼女の輝きは一際増すようだ。



会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X:https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok:https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/

■ホロライブEnglishについて

「ホロライブEnglish」は、ホロライブプロダクション傘下の、英語圏をメインに活動するグループです。 YouTubeを中心としたライブ配信のほか、北米を中心に、欧州など世界中に向けて、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・ ホロライブEnglish公式YouTube:https://www.youtube.com/@hololiveEnglish

・ ホロライブEnglish公式X:https://x.com/hololivepro_EN

・ ホロライブEnglish公式Reddit:https://www.reddit.com/r/Hololive/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地:東京都港区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:https://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス:pr@cover-corp.com