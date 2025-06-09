KEIYO APP for BMW¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹ÂÐ±þ¤ÈHDMIÆþÎÏµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢2in£±¤ÎBMW ÌµÀþCarplayÍÑ¤ÎAPP CAST¡¡AN-S133HÈ¯Çä
Apple CarPlayÂÐ±þ¤ÎBMW¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢HDMIÆþÎÏµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎAPP for BMW¡ÖAN-S133H¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£AN-S133H¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëWi-Fi¤ÇÄÌ¿®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¼ÖÎ¾¤ÎiDrive¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿HDMIÆþÎÏ¤ËTV¥Á¥åー¥Êー¡¢DVD¥×¥ìー¥äー¡¢¥²ー¥àµ¡´ï¤Ê¤É¤òÀÜÂ³¤·¤ÆÆ°²è»ëÄ°¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÊØÍø¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹
AN-S133H
Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ
Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÄÉ²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
HDMIÆþÎÏµ¡Ç½ÅëºÜ
Carplay¤ËHDMIÆþÎÏ¤·¤¿TV¥Á¥åー¥Êー¡¢DVD¡¢¥²ー¥à´ï¤Î±ÇÁü¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥ì¥¹¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È
ÅÅ¸»¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎUSB¡ÊType-A¤Þ¤¿¤Ï¡¢Type-C¡Ë¤è¤ê¶¡µë¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó70g¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ê¤Þ¤»¤ó
GPSÆâÂ¡¤Ê¤Î¤ÇÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·
ºÇ¿·¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¿Þ¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·¤Ç¤¹
SD¥«ー¥É¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ä²»³ÚFile¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½
SD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿Í½êÍ¤ÎÆ°²è¤ä²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¥¹¥Þ¥Û¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤·¤Æ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーÄÌÏÃ
AN-S133H¤È¥¹¥Þ¥Û¤òBluetoothÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êーÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
KEIYO¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È
¡ãAmazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC5N8LLP
¡ã³ÚÅ·¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s133h/(https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s134max/)
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§AN-S133H APP for BMW HDMI IN
JAN:4545708006078
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
CPU:MT6765 Cortex A53 up to2.0 GHz
OS¡§Andriod10
ÆâÂ¡¥á¥â¥êー¡§4GB¡Ü64GB
GPS¡§ÆâÂ¡¡¡GPS + AGPS + GLONASS + BSD
ÅÅ¸»¡§5V¡ÊUSB ¡Ë/ 1A
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§Ìó76(W)¡ß17.1(H)¡ß76(D)mm
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³´Ä¶¡§2.4Ghz ¡Ü 5.2Ghz¡ÊDual Band¡Ë
Bluetooth¡§Bluetootn5.0
HDMI IN:Type D¡¡1920*1080P@50/60fps¡¡1280*720P@50/60fps
ËÜÂÎ¼ÁÎÌ¡§Ìó70g¡ÊËÜÂÎ¤Î¤ß¡Ë
¡ÚÆ±ºÉÊ¡Û
APP for BMW HDMI INËÜÂÎ
USB¥±ー¥Ö¥ë¡ÊType-A¡¢Type-C)
HDMIÊÑ´¹¥±ー¥Ö¥ë
ÊÝ¾Ú½ñ¡Ê¼è°·ÀâÌÀ½ñQR¥³ー¥ÉÉÕ¤¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î9Æü
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§45,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡¦Amazon
ÂÐ±þ¾ò·ï¡§ID6¡¢ID7¡¢ID8¡¢ID8.5¡¢ID9¡¢ MINI ID6¡Ê½ãÀµ¥Ê¥ÓÅëºÜ¼Ö¡ËApple CarPlay¡¦¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜµ¡¼ï¤Ë¸Â¤ë
¢¨Wi-Fi´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãAPPCAST¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¾ðÊó¡ä
https://www.keiyoeng.co.jp/product-sp/APPCAST_LP/
¡ãÀ½ÉÊURL¡ä
https://www.keiyoeng.co.jp/product/appcast-for-bmw-hdmi-in
¡ã³ÚÅ·¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s133h/(https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s134max/)
¡ãAmazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FC5N8LLP
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ÄÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6-13-1¡¡Âè»°Ä¹Ã«Àî¥Ó¥ë 5F¡¦6F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ°æ¡¡Íø¹¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼ÖºÜÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 1986Ç¯8·î22Æü
HP¡§https://www.keiyoeng.co.jp/