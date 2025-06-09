¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯2025Ç¯²Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±
Ëâ½÷¤ÎÃ«¤Ê¤É¤Ç¤Ï2025Ç¯8·î2¡¢9¡¢16Æü¤Ë½é¤ÎÌë´Ö±Ä¶È¤ò¼Â»Ü
¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ø±à»ÜÀß¤Ç¤¹¡£5¥¨¥ê¥¢¡Ê¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡¢ÀÄ½Õ¤ÎµÖ¡¢¤É¤ó¤É¤³¿¹¡¢¤â¤Î¤Î¤±¤ÎÎ¤¡¢Ëâ½÷¤ÎÃ«¡Ë¤¬°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡Ê°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«±à°ÊÍè½é¤ÎÌë´Ö±Ä¶È¤ò2025Ç¯8·î2¡¢9¡¢16Æü(¤¤¤º¤ì¤âÅÚ)¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï17:00¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ò20:00¤Ë±äÄ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍ½ÌóÀ©¡¢8·îÆþ¾ìÊ¬¤Ï6·î10Æü(²Ð)14:00È¯Çä¤Ç¤¹¡£
▶¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhttps://ghibli-park.jp/
£±.¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤¹¤¯¤¤¤ò³«ºÅ
¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤¹¤¯¤¤¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¤É¤ó¤É¤³¿¹¤ÎµÙ·Æ½ê¡Ö¤É¤ó¤É¤³½è¡Ê¤É¤³¤í¡Ë¡×¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î19Æü(ÅÚ)～8·î31Æü(Æü)¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤¹¤¯¤¤¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ë¥ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ò¤¹¤¯¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¤Ï1²ó500±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨±«Å·¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤Ç¤¹¡£
£².¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Î¥Õー¥É¤Ë¿·¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥ß¥ë¥¯¥¹¥¿¥ó¥É ¥·¥Ù¥ê¡¦¤¢¤ó¡×¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Êº¸¤¬¤³¤·¤¢¤ó¡¢±¦¤¬¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡Ë
¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¯¥¹¥¿¥ó¥É ¥·¥Ù¥ê¡¦¤¢¤ó¡×¤Ç¤ÏµíÆý¤Ê¤É¤Î°ûÎÁ¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¤Ç¤¢¤ó¤³¤ò¶´¤ó¤À¤ª²Û»Ò¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ê¤³¤·¤¢¤ó¡¢¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Î2¼ï¡Ë¤¬2025Ç¯6·î25Æü(¿å)¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£µíÆý¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ¼ï300±ß¡£
¢¨¡Ö¥ß¥ë¥¯¥¹¥¿¥ó¥É ¥·¥Ù¥ê¡¦¤¢¤ó¡×¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§ ÂçÎ¦²£ÃÇÈô¹Ô¡×¤Î¥Ô¥¶¿·¥á¥Ë¥åー¡Êº¸¤¬¡È¥³¥í¥Íー¥·¥ç¥ó¥µ¥é¥À¡É¡¢±¦¤¬¡È6¼ï¤Î¥Áー¥º¡É¡Ë
¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§ ÂçÎ¦²£ÃÇÈô¹Ô¡×¡£Ä¹µ÷Î¥Èô¹Ô¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Áà½Ä¤·¤Ê¤¬¤éÊÒ¼ê¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ô¥¶¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤Î¿·¥á¥Ë¥åー2¼ï¤¬2025Ç¯7·î2Æü(¿å)¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡È¥³¥í¥Íー¥·¥ç¥ó¥µ¥é¥À¡É¡£¡ÖÂ×´§¼°¡×¤òÉ½¤¹¥³¥í¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤æ¤«¤ê¤ÎÎÁÍý¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1,000±ß¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¡È6¼ï¤Î¥Áー¥º¡É¤Ï9·î29Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥Áー¥º¤È¥ì¥â¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÁÏºî¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1,000±ß¡£
¢¨¡Ö¥«¥Õ¥§ ÂçÎ¦²£ÃÇÈô¹Ô¡×¤Î±Ä¶È³«»Ï¤ÏÊ¿Æü11:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦µÙ10:30¡£¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï16:30¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.Ã»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è 8·î¤Ï¡Ø¤¯¤¸¤é¤È¤ê¡Ù¤ò¾å±Ç
¡Ø¤¯¤¸¤é¤È¤ê¡Ù¤Î°ì¾ìÌÌ¡¡(C) 2001 Rieko Nakagawa, Yuriko Omura/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli¡¡
¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Î¡Ö±ÇÁüÅ¸¼¨¼¼¥ª¥ê¥ò¥óºÂ¡×¤Ç¤ÏÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ò·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î1Æü(¶â)～31Æü(Æü)¤Ï¡Ø¤¯¤¸¤é¤È¤ê¡Ù¡ÊµÜºê½Ù´ÆÆÄ¡Ë¤ò¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¤Ë¤´Æþ¾ì¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
¤Á¤åー¤ê¤Ã¤×ÊÝ°é±à¤Ë¤«¤è¤¦¤·¤²¤ë¤¯¤ó¡£
Ç¯¾å¤Î¤Û¤·¤°¤ß¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤ßÌÚ¤ÇÁ¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¤²¤ë¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¦¤È¤¦´°À®¤·¤¿Á¥¤Ï¡Ö¤¾¤¦¤È¥é¥¤¥ª¥ó´Ý¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤¯¤¸¤é¤È¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾å±Ç»þ´Ö¡äÌó16Ê¬
¡ã¸¶ºî¡ä¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¨¤ó¡×¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹ ´©¡Ë¡¢ÃæÀîÍû»Þ»Ò ¤µ¤¯¡¢ÂçÂ¼É´¹ç»Ò ¤¨
¡ãµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡äµÜºê½Ù
¡ã²»³Ú¡äÌî¸«Í´Æó
¢£¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯ »ÜÀß³µÍ×
¡ã½êºßÃÏ¡ä
°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô°ñ¥±²ö´Ö²µ1533-1¡¡°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±àÆâ
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡ä
Ê¿Æü10:00～17:00¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦µÙ9:00～17:00¡Ê2025Ç¯8·î2¡¢9¡¢16Æü(¤¤¤º¤ì¤âÅÚ)¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡ãµÙ±àÆü¡ä
²ÐÍË¡ÊµÙÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÊ¿Æü¡Ë¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ±à¡Ê2025Ç¯6·î17Æü(²Ð)～24Æü(²Ð)¡ËÂ¾¡¡
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
Í½ÌóÀ©¡¢Æþ¾ì2¥«·îÁ°¤Î10Æü14:00È¯Çä¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯8·îÆþ¾ìÊ¬¤Ï6·î10Æü(²Ð)14:00¤ËÈÎÇä³«»Ï¡£7·îÆþ¾ìÊ¬¤Þ¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡Ê6·î9Æü(·î)»þÅÀ¡Ë¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¤ÏBoo-Woo¥Á¥±¥Ã¥È¡Êhttps://l-tike.com/bw-ticket/ghibli/ghibli-park/¡Ë¤Û¤«¡¢¥íー¥½¥ó¤ä¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹Æ¬¤ÎLoppi¡Ê¥í¥Ã¥Ôー¡Ë¡¢¥íー¥Á¥±WEB¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ähttps://ghibli-park.jp/¡¡
¡ãX¡ä@ghibliparkjp¡§https://twitter.com/ghibliparkjp
(C) Studio Ghibli
¢£¡ÖÎëÌÚÉÒÉ×¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¤È¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤Î¥»¥Ã¥È·ô¤òÈÎÇäÃæ
¡ÖÎëÌÚÉÒÉ×¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡(C) 2022 Hayao Miyazaki/Toshio Suzuki
¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤Î¤¢¤ë°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡Ê°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡Ë¤Ç2025Ç¯7·î12Æü(ÅÚ)～9·î25Æü(ÌÚ)¤Ë¡ÖÎëÌÚÉÒÉ×¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Æü¤Ë¡ÖÎëÌÚÉÒÉ×¤È¥¸¥Ö¥êÅ¸¡×¤È¥¸¥Ö¥ê¥Ñー¥¯¤ò°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È·ô¡Ê2¼ï¡Ë¤òÆÃÊÌ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£8·îÆþ¾ìÊ¬¤Ï6·î10Æü(²Ð)14:00¤Ë¡¢9·îÆþ¾ìÊ¬¤Ï7·î10Æü(ÌÚ)14:00¤ËBoo-Woo¥Á¥±¥Ã¥È¡Êhttps://l-tike.com/bw-ticket/event/suzukitoshio_ghibli/¡Ë¤Û¤«¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
7·îÆþ¾ìÊ¬¤ÏÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡Ê6·î9Æü(·î)»þÅÀ¡Ë¡£