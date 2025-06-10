¥Þー¥±¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸´ÉÍý¤È¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëKPIÀßÄê¤È¤Ï
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/55093?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250610(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/55093?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250610)
¢£¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤ÎKPIÀßÄê¡¦´ÉÍý¤È¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
- ¥áー¥ë¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Î»Üºö²þÁ±»ØÉ¸¤È¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÎKPI¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤
- »Üºö»ØÉ¸¤È¥Áー¥àKPI¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥áー¥ëÇÛ¿®¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤¬ºî¶È²½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë
- ¥Çー¥¿¤Î¸«Êý¤ä²¾Àâ¤ÎÎ©¤ÆÊý¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÅÁ¤¨Êý¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢»Üºö¤Î¸ú²Ì¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤ì¤é¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸´ÉÍý¤È¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
- ²ñ¼Ò¡¦»ö¶ÈÉôÁ´ÂÎ¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤«¤é¥Þー¥±¥Áー¥à¤ÎKPI¤òÀßÄê¤¹¤ëÊýË¡
- ¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÎKPIÀßÄêÊýË¡¤È¸Ä¿Í¤¬À®Ä¹¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ëÊýË¡
- KPI¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÊýË¡¥Áー¥àÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤È¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/55093?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250610
²ñ´ü¤«¤é1½µ´Ö¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£³«ºÅ³µÍ×
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Þー¥±¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸´ÉÍý¤È¥¥ã¥ê¥¢À®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëKPIÀßÄê¤È¤Ï
- ³«ºÅÆü»þ¡§6·î17Æü(²Ð) 15:00～16:00 ¡Ê60Ê¬¡Ë
- ³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(ÅöÆü¤Ë»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£)
- »²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
- ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¢·Ð±Ä´ë²èÉôÌç
- ¿½¹þURL¡§https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/55093?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250610(https://smp.shanon.co.jp/public/seminar/view/55093?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20250610)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ã¥Î¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ç¥¸¥¢¥Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢CMS¡¢¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ã¥Î¥ó¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢¶âÍ»¡¢IT¡¦ÄÌ¿®¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¸ø¶¦µ¡´Ø¤Þ¤Ç¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤éÃæµ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÒÌ¾¾¦¹æ¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¡Ê±ÑÊ¸¡§SHANON Inc.¡Ë
- ¾Ú·ô¥³ー¥É ¡§3976¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
- ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡»³ºê ¹À»Ë
- ½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2ÃúÌÜ2ÈÖ12¹æ JEIÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë 7F
- »ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È
- URL ¡§https://www.shanon.co.jp/