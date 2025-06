美容業界のアジア最大級のイベント　「第10回 アジアビューティエキスポ」に出展

販路限定モデルのヘアケア製品や人気の美容機器の体験も実施 ヤーマン株式会社(代表取締役社長:山粼貴三代、所在地:東京都江東区)は、2025年6月16日(月)~17日(火)までインテックス大阪にて開催される「第10回 アジアビューティエキスポ」に出展いたします。当社ブースでは、新製品『ヴェーダ THE ストレート for ProⅡ』といったサロン向け業務用製品に加え、ワンランク上のヘアケアを叶える『ヴェーダリフトドライヤー』をはじめとした販路限定のハイエンドモデルを展示いたします。ご来場のお客さまは当日のご購入も可能です。皆様のご来場をお待ちしております。■アジアビューティエキスポについてアジアビューティエキスポは、全国美容用品商業協同組合連合会により4年に1度開催される美容業界のアジア最大級のイベントです。節目となる第10回は、同年に開催されている大阪・関西万博の会場に隣接したインテックス大阪で開催し、海外からのお客さまで更なる賑わいが予想されます。当日、会場では国内外の美容メーカーによる展示、トップスタイリスト達によるヘアショーやセミナーなどが行われます。■イベント概要名称:第10回 アジアビューティエキスポ会期:2025年6月16日(月)~17日(火)会場:インテックス大阪出展ブース:5号館A-16開催時間:6月16日(月)10:00~18:006月17日(火)10:00~17:00イベントURL: https://asiabeautyexpo.jp *外部サイトにリンクします。■ピックアップ製品✔ 『ヴェーダ THE ストレート for Pro Ⅱ』 / YA-MAN PROFESSIONAL 税込38,500円プロが求める「パワー」と「スピード」を実現した、縮毛矯正の施術としてもご利用いただける業務用ストレートアイロン。摩擦を極力低減した幅広プレートが髪へのダメージを抑えつつ、髪の根元から顔まわりの細かい毛までしっかりホールドします。温度は様々な髪質、ヘアスタイルに対応する60℃~200℃の5℃刻みで設定が可能。プロの繊細な技術をサポートいたします。製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/vedathestraight✔ 『ヴェーダリフトドライヤー』 / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込66,000円長年の美容研究に基づく最先端の技術を搭載した、結果にこだわる至極のトータルビューティーケアライン「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」のワンランク上のヘアケアを叶えるドライヤー。美しい髪は頭皮からという発想のもと、ヤーマン独自のリフトヘッドを搭載。振動×温め×風のアプローチで、乾かしながらの頭皮ケアを実現。健やかな頭皮環境へ導きます。直進性×大風量の速乾設計に加え、 「リフトパルス」搭載でワンランク上のリフトケア*¹を叶えます。製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/vedaliftdryer/✓ 『WAVY ニードルリフトポインター SP』 / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込49,500円長年の美容研究に基づく最先端の技術を搭載した、結果にこだわる至極のトータルビューティーケアライン「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」から登場したリフトアップ*特化型美顔器。狙った箇所に刺激を集中させることで、硬くなった表情筋をダイレクトに動かします。肌表面からのアプローチだけでは動きづらい、硬くなった表情筋に電極を押し込んで*³表情筋との距離を近づけることで効率よくアプローチするリフトヘッドを搭載。先端に搭載した「二極電極」により、高密度なEMSをピンポイントで出力します。製品ページ:https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/pl_wavy-needleliftpointer-sp.html■ヤーマン株式会社について関連リンク【お問い合わせ】https://www.ya-man.co.jp/form/