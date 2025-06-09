¡ÚÉã¤ÎÆü2025ÌÜÁ°¡Û¡ÈÊ¹¤³¤¨¤ÎÇº¤ß¡É¤Ï50Âå¤«¤é¸²ºß²½3³ä°Ê¾å¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»ÎÌUP¤ò¼Â´¶¡ÃÂÐºö¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡ã¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡ä
¡Ö100Ç¯¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÎò»Ë¡×¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤µ¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¡Ö¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥ó¥ÉÎÎ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÃÏ¹À¡¢°Ê²¼¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢50Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷360Ì¾¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ººÌ¾¡§¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î16Æü～5·î23Æü
¡¦¥¢¥ó¥±ー¥ÈÂÐ¾Ý¼Ô¡§50ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
¡¦Í¸ú²óÅú¡§360Ì¾
¡¦²óÅú¼Ô¤ÎÊ¬ÉÛ
¡¦Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
¡Ê¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Äó¶¡¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë¡Ø¸«¤¨¤ë²½¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù»ÈÍÑ¡Ë
¡¦Ä´ºº¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥óÄ´¤Ù
¢¡¤´¼«¿È¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¡¦50Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë²ÝÂê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤Î²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ç3³ä
¡¦60Âå°Ê¹ß¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤µ¡×¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬¸²Ãø¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
¡¦¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤Î²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢60Âå¤«¤é70Âå¤Ø¤Î°Ü¹Ô»þ¤ËÊÑ²½Î¨¤¬Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÄ°ÎÏÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡50Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë²ÝÂê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤Î²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ç3³ä
¡ÖQ. ºÇ¶á¤Î¤´¼«¿È¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤/Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ò²óÅú¤¹¤ëÊý¤ÏÈ¾¿ôÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡ÈÊ¹¤³¤¨¤Î°ãÏÂ´¶¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤Î²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ç3³ä¶¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÊý¤¬ºÇÂ¿¡£60Âå°Ê¹ß¡¢Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊ£¿ô²óÅú¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ²óÅú¿ô¤â50Âå¤Î1.25·ï¤«¤é80Âå¤Ç¤Ï1.75·ï¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë60Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¿Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬¸º¾¯¤·¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Å¤é¤µ¡×¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬¸²Ãø¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤Î²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤äÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨80Âå¤Î¥Çー¥¿¤Ï²óÅú¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Î»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢60Âå¤«¤é70Âå¤Ø¤Î°Ü¹Ô»þ¤ËÊÑ²½Î¨¤¬Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤ë
°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤ò´ð½à¡Ê100¡ó¡Ë¤È¤·¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ÎÊÑ²½Î¨¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤Î²»¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢60Âå¤«¤é70Âå¤Ø¤Î°Ü¹Ô»þ¤ËÊÑ²½Î¨¤¬Âç¤¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤äÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤Ï¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö±Ø¤ä³¹Ãæ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ñµÄ¤äÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃ¡×¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢60Âå¤Ç¤Ï50Âå¤è¤ê¤â¤ä¤ä²óÅúÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·70Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö²ñµÄ¤äÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñÏÃ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢80Âå¤ÇµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£50Âå¤«¤é60Âå¤ÏÆ¯¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢³°½Ðµ¡²ñ¤ä²ñµÄ¤ÎÉÑÅÙ¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥°¥é¥ÕÃæ¤ÎËÞÎã¤Ï¹àÌÜ¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Ã»½Ì¤·¤ÆÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¤ÊÀßÌäÊ¸¤ÏÊÌÅÓµºÜ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¢¨80Âå¤Î¥Çー¥¿¤Ï²óÅú¼Ô¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Î»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊ¹¤³¤¨¤Îº¤¤ê¤´¤È¤È¤½¤ÎÇØ·Ê
ÅöÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÂ¿ÍÍ¤Êº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤äÅÅÏÃ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤µ¡§²ÈÂ²´Ö¤Î²»ÎÌÄ´À°¤äÆÃÄê¤ÎÀ¼¼Á¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¸³è²»¡¢Áû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îº¤Æñ¤µ¤Ê¤É¡£»úËë¤ä¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢²»¤¬³°¤ËÏ³¤ì¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò²¼¤²¤Æ¡¢Ê¸»ú¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢Ê¸»ú¤¬¾¯¤Ê¤¤(80ÂåÃËÀ)¡×
¡ÖÅÅÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿(70ÂåÃËÀ)¡×
¡ÖÎÙ¤ÎÉô²°¤Ç²ÈÂ²¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Æ²»ÎÌ¤ò¤¢¤²¤ë(60Âå½÷À)¡×
²ñÏÃ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤µ¡§Ê¹¤´Ö°ã¤¤¤äÊ¹¤ÊÖ¤·¤¬Áý¤¨¤ë¡£Áá¸ý¡¢¾®¤µ¤¤À¼¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¼¼Á¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ¤ËÁû¤¬¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î²ñÏÃ¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤ä¡¢²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤¬¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¡Ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ê¤É¡Ë¤«¤é¸íËâ²½¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ë±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤ÈÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿(60ÂåÃËÀ)¡×
¡Ö¤Ü¤½¤Ü¤½¾®¤µ¤¤²»¤¬¤¤Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿(50Âå½÷À)¡×
¡Ö²»¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¤¤È¤ì¤Ê¤¤¡Ê·ë¶É¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡Ë(70Âå½÷À)¡×
¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤·À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(60Âå½÷À)¡×
¤½¤ÎÂ¾¡¢¼ªÌÄ¤ê¤¬Ê¹¤³¤¨¤òË¸¤²¤ë¡¢ÆÃÄê¤Î²»°è¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î·çÇ¡¤â¸¶°ø¤È´¶¤¸¤ë¡¢´ûÂ¸¤Î¼ª¤Î¼À´µ¤ä²ÃÎð¤Î±Æ¶Á¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Î·üÇ°¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ªÌÄ¤ê¤¬¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£(70Âå½÷À)¡×
¡Ö¸å¤í¤«¤é¤¯¤ë¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î²»¤äµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿(60ÂåÃËÀ)¡×
¡ÖÄ°ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¸ÃæÎÏÅù¤Îµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹(50Âå½÷À)¡×
¡ÖHIFI¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¯»þ¡¢¹â²»°è¤¬Ä°¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë(70ÂåÃËÀ)¡×
¡ÖÆÃÄê¤Î²»°è¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡£µ®½Å¤ÊÆ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤(60Âå½÷À)¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤ä¿´ÇÛ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Éã¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤ò
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Î¿ô¡¹¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤µ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ÈÂÎÅª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÉÊ¹¤³¤¨¤ä¤¹¤µ¡É¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÉã¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢²»ÎÌ¾å¤²¤º¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼ª¤Ë¤Ä¤±¤ëÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¼«Á³¤ÈÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÂÐºö¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤ä¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÂÐºö¥Äー¥ë¤ÏÁá¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤º¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤¹¡£Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô35ËüÂæ¡Ê2025Ç¯2·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢BCN¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥¹¥Ôー¥«ーÉôÌç¤Ç2024Ç¯Ç¯´Öµ¡¼ïÊÌÈÎÇä¶â³Û¤ª¤è¤Ó¡¢2025Ç¯5·î¤Î·î´Öµ¡¼ïÊÌÈÎÇä¶â³Û¤ÇNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î³°ÉÕ¤±ÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢Éã¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éã¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
Éã¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://soundfun.co.jp/
*¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¡¦¥ß¥Ë¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤äEC¥µ¥¤¥È¤«¤é¼ý½¸¤·¤¿¼ÂÇä¥Çー¥¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥Ôー¥«ÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯1·î~12·îµ¡¼ïÊÌÈÎÇä¶â³Û¤ÎÇ¯´ÖNo.1¤ª¤è¤Ó¡¢2025Ç¯5·îµ¡¼ïÊÌÈÎÇä¶â³Û¤Î·î´ÖNo.1¤ò³ÍÆÀ
¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¥É¥ê¥Ö¥ó¿Í´Ö³èÀ¶È¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯Êý¡¹¤ÎÊ¹¤³¤¨¤ò²þÁ±¤·ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö100Ç¯¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÎò»Ë¡×¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤µ¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢ÆÃµöµ»½Ñ¡Ö¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÎÎ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ä¤¹¤¤D2C¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢Âç¼ê²»¶Á¥áー¥«ー½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ»½Ñ¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ËÀø¤à¡ÈÊ¹¤³¤¨¡È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¡¹¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¡¢¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Î²þÁ±¤òÄó¶¡¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¡×À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¡¦¥ß¥Ë
¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»ÎÌ¾å¤²¤º¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë
¡Ú·¿¼°¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿¥¢¥ó¥×ÆâÂ¡¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Ôー¥«ー
¡Ú¥¹¥Ôー¥«ー·Á¼°¡Û¿·³«È¯¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¶ÊÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¥¹¥Ôー¥«ー¥æ¥Ë¥Ã¥È(ÆÃµö¼èÆÀºÑ)
¡Ú¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¡Û180Hz～20kHz(Áí¹çÆÃÀ)*»²¹ÍÃÍ
¡Ú¥¢¥ó¥×½ÐÎÏ¡Û15W(MAXÀìÍÑÀß·×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¶îÆ°)
¡ÚÆþÎÏ/ÆþÎÏ´¶ÅÙ¡Û3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡Ú»ÈÍÑ´Ä¶¡Û²¹ÅÙ-10¡î～40¡îÂ¿¼¾´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛW90mmxH154mmxD200mm
¡Ú½ÅÎÌ¡ÛÌó0.6kg(ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ーÌó100gÊÌ)
¡ÚÅÅ¸»¡ÛÉÕÂ°ÉÊ¡¡ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー»ÈÍÑ(DC IN 12V 1.5A)
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡ÛÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¡ß£±²»À¼¥±ー¥Ö¥ë(2m)¡ß£±(Î¾Ã¼3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°) ¼è°·ÀâÌÀ½ñÎà ¡ß1 ÊÌ»æ¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡×¡ß1
¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¡¦¥¹¥Æ¥ì¥ª
¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸ÀÍÕ¤¯¤Ã¤¤ê¡¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤¬Î×¾ì´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë
¡Ú·¿¼°¡Û¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿¥¢¥ó¥×ÆâÂ¡¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Ôー¥«ー(¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¢¥ó¥×ÆâÂ¢)
¡Ú¥¹¥Ôー¥«ー·Á¼°¡Û¿·³«È¯¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¶ÊÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¥¹¥Ôー¥«ー¥æ¥Ë¥Ã¥È(ÆÃµö¼èÆÀºÑ)
¡Ú¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¡Û150Hz～20kHz(Áí¹çÆÃÀ)*»²¹ÍÃÍ
¡Ú¥¢¥ó¥×½ÐÎÏ¡Û¼ÂÍÑºÇÂç½ÐÎÏ15W¡ß2(¥¹¥Æ¥ì¥ª)
¡ÚÆþÎÏ/ÆþÎÏ´¶ÅÙ¡Û£±.¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþÎÏ£².3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡Ú»ÈÍÑ´Ä¶¡Û²¹ÅÙ-10¡î～40¡îÂ¿¼¾´Ä¶¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛW542mmxH87mmxD160mm
¡Ú½ÅÎÌ¡ÛÌó1.7kg(AC¥¢¥À¥×¥¿ーÌó120gÊÌ)
¡ÚÅÅ¸»¡ÛÉÕÂ°ÉÊAC¥¢¥À¥×¥¿ー»ÈÍÑ(DC IN 12V 2A)
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡ÛAC¥¢¥À¥×¥¿ー¡ß£±¸÷¥Ç¥¸¥¿¥ë¥±ー¥Ö¥ë(1.5m)¡ß£± ²»À¼¥±ー¥Ö¥ë(1.5m)¡ß£±(Î¾Ã¼3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥Ë¥×¥é¥°) ÀìÍÑ¥ê¥â¥³¥ó¡ß£± ¥ê¥â¥³¥óÍÑÅÅÃÓÃ±»°¡ß£² ¼è°·ÀâÌÀ½ñÎà¡ß£±
³ÆÀ½ÉÊ¤ä¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¥µ¥¤¥È¡§https://soundfun.co.jp/
ÊÆ¹ñ¥µ¥¤¥È¡§https://soundfun.net/
¡¦¡É²»¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¿·µ»½Ñ ¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー(R)¡×ÆÈ¼«¤Î¡Ø¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¡Ù¤È¤Ï
½¾Íè¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Ï¡¢±ß¤¹¤¤·Á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー(R)¡×¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Ï¡¢Ê¿ÈÄ¤òÏÑ¶Ê¤µ¤»¤¿·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶ÊÌÌ¿¶Æ°ÈÄ¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¹¤¯±ó¤¯¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿²»À¼¤òÆÏ¤±¡¢¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Î¿§¤Ï¹õ¤Ç¤¹¤¬¡¢·Á¾õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¤ò¥°¥ìー¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½¾Íè¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤Î¡È²»ÇÈ¡É¤Î°ã¤¤
²Ä»ë²½¤¬Æñ¤·¤¤²»ÇÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÆÃÍ¤Î²»ÇÈ¤¬¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¡¦Âçµ×ÊÝ½Ú¶µ¼ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¶Æ°ÈÄ¤ÎÆ°¤¤«¤é¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó²òÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹â²»°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È²»¤òÆÏ¤±¤ë²»¾ì¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥¹¥Ôー¥«ー100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ø¶ÊÌÌ¥µ¥¦¥ó¥É¡Ù¤Î²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¡¡¡¡¡¡https://soundfun.co.jp/company
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶2ÃúÌÜ22ÈÖ1¹æ¥¯¥í¥¹¥·ーÅìÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë8³¬
ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î7Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÃÏ¡¡¹À
»ñËÜ¶â¡§ 50,000,000 ±ß¡¡¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡§100,000,000±ß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Æ¥ì¥ÓÅù¤Î²»À¼¤òÊ¹¤³¤¨¤ä¤¹¤¤²»¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥Ôー¥«ー(R)¡×¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä