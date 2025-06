Marriott Bonvoy¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥× ENHYPEN¤È¶¦¤ËMarriott Bonvoy²ñ°÷¸ÂÄê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò6·î9Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル(本社:米国 メリーランド州、代表取締役兼 CEO:アンソニー・カプアーノ)の受賞歴を誇る旅行プログラムMarriott Bonvoy (マリオット ボンヴォイ)は、世界的人気を誇るグローバルグループENHYPEN(エンハイプン)とともに、『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』にインスパイアされ、Marriott Bonvoy会員を対象とした特別キャンペーンを2025年6月9日(金)~7月11日(金)まで実施します。

ENHYPEN はMnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビューした7人構成のグローバルグループです。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER : 儚い』は、オリコン週間シングルランキングで初登場1位に輝き、7月度「ゴールドディスク認定作品」にてプラチナ認定を受賞しました。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』は、自身初のトリプルミリオンセラーを達成したほか、同年11月リリースの2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』はK-POP歴代リパッケージアルバムの初動発売枚数の最多記録を更新しました。さらに、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にはK-POPアーティストとして初出演、アメリカ最大規模の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」ではK-POPボーイグループにデビューから最速での出演を果たしています。さらに、昨年11月から今年1月まで開催された3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の追加公演として、7月・8月には海外アーティスト史上デビュー後最速でのスタジアム公演である日本2都市スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を控えており、キャリアハイを更新し続けるENHYPENの今後の活躍に大きな注目が集まっています。

キャンペーン期間中に新規登録した方も含め、Marriott Bonvoy会員の皆さまは、以下のような特別な体験にご応募いただけます。

■Marriott Bonvoy会員限定『ENHYPENに会えるチャンスを手にしよう!』抽選キャンペーン

<ビデオメッセージ>

ビデオメッセージ:https://youtube.com/shorts/x-AwegXnaS0?feature=share

<キャンペーン概要>

- 応募期間:2025年6月9日 (月) 10:00 ~7月11日 (金) 22:00(日本時間)- 応募方法:Marriott Bonvoyに無料入会のうえ、こちら(https://www.joinmarriottbonvoy.com/japanmusic2025/JA/)からご応募ください※既存会員の方もご応募可能です- 当選内容:- - 賞1.:7月31日(木)東京にてENHYPENが登壇するMarriott Bonvoy会員限定イベント(1名様分)当選人数:抽選で100名様場所:東京のMarriott Bonvoy系列ホテル- - 賞2.:『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』大阪公演8月2日(土)または3日(日)1枚当選人数:抽選で30名様

※上記いずれかの賞品が抽選で当たります、日程、賞品の選択はできません。

※ご応募は日本在住の18歳以上の方に限ります、未成年の場合は当選無効となります。

※『ENHYPENが登壇するMarriott Bonvoy会員限定イベント』の日時・会場詳細は当選者様にのみ追ってご案内申し上げます。事前の開示はしておりませんのでご了承ください。

※賞品の転売・譲渡はできません、発覚した場合、当選無効となります。

■Marriott Bonvoyポイントでの参加も可能

Marriott Bonvoy会員は、Marriott Bonvoyの体験プログラムであるMarriott Bonvoy Moments(https://moments.marriottbonvoy.com/en-us/region/asia-pacific)(マリオット ボンヴォイ モーメンツ)を通じて、『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』の東京・大阪公演やENHYPENが登壇するMarriott Bonvoy会員限定イベントにポイントを使ってご参加いただけます。

<対象イベント>

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』

味の素スタジアムコンサート(東京)

- 入札期間:5月29日(木)~6月12日(木)- 交換ポイント:20,000 ポイント- 当選内容:7月5日(水)公演 ペアチケットx 5組7月6日(木)公演 ペアチケットx 10組

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』

ヤンマースタジアム長居コンサート(大阪)

- 入札期間:5月29日(木)~7月1日(火)- 交換ポイント:20,000 ポイント- 当選内容:8月3日(日)公演 ペアチケット x 5組

■『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』公演概要

[東京] 味の素スタジアム

- 2025年7月5日(土) 開場 15:30/開演 17:30- 2025年7月6日(日) 開場 15:30/開演 17:30

[大阪] ヤンマースタジアム長居

- 2025年8月2日(土) 開場 15:00/開演 17:00- 2025年8月3日(日) 開場 15:00/開演 17:00

※その他、公演詳細内容は『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト(https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan#secTicket)をご確認ください。

『7月31日に東京にて開催されるENHYPENが登壇するMarriott Bonvoy会員限定イベント』

- 入札期間:6月18日(木)~7月11日(金)*変更となる場合がございます、詳しくはMarriott Bonvoy Momentsサイトからご確認ください。- 入札スタートポイント:25,000 ポイントから- 当選内容:ペアイベントアクセス x 25組

これらの特別な機会に加え、2025年7月5日(土)および7月6日(日)に東京・味の素スタジアムで開催される『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ -SUMMER EDITION-』では、Marriott Bonvoyブースが設置され、来場者全員が参加できる特別なキャンペーンが実施されます。

■マリオット・インターナショナル、アジア太平洋地区(中華圏を除く)セールス&マーケティング 最高責任者 ジョン・C・トゥーミーのコメント

「今回、世界的に活躍するENHYPENとともに、Marriott Bonvoy会員の皆さまに特別な体験をお届けできることを大変うれしく思います。Marriott Bonvoyでは、旅の感動に加え、スポーツやアート、カルチャー、エンターテインメントを通じて、一生に一度の特別な体験をご用意しています。今後も、音楽やカルチャーといった要素と旅を融合させた、唯一無二の体験をお楽しみいただけるよう努めてまいります。」

Marriott Bonvoyの会員登録は無料です。今後のMarriott Bonvoy Momentsの最新情報や、今後のMarriott Bonvoy Momentsやその他の特別な体験に関する最新情報は、以下の公式サイトをご覧ください。

公式サイト:https://moments.marriottbonvoy.com/en-us

Marriott Bonvoyについて

Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoyが展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントをご獲得いただけます。また、将来の宿泊および

Marriott Bonvoy Moments(マリオット ボンヴォイ モーメンツ:https://moments.marriottbonvoy.com/en-us)をはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoyブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoyのモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp(https://www.marriott.com/ja/marriott-brands/mobile-app.mi) にアクセスしてください。Facebook(https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260)、X(https://twitter.com/marriottbonvoy(https://x.com/marriottbonvoy))、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy)でも随時情報を発信しています。