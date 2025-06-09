¡Ø¡ÚÆ³ÆþÊÔ¡ÛDMARC¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/vadesecure-20250626/M1D
¢£µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¥áー¥ëµ¬À©¶¯²½¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â
´ë¶È¤Î¥áー¥ë¤¬¡ÖÁê¼ê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¥±ー¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯°Ê¹ß¡¢Gmail¤äYahoo¥áー¥ë¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é¤ÏOutlook¤âDMARCÂÐ±þ¤òµá¤á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´±¸øÄ£¤ä¼è°úÀè¤«¤é¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Ç¤âDMARC¤ÏÉ¬¿Ü¹àÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤äDMARC¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¥áー¥ë¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£¤³¤½´ðËÜ¤òÍý²ò¤·¡¢Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DMARC¤äSPF¡¦DKIM¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑ¸ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ³Æþ¤Ë¤ÏDNS¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ä³°Éô°ÑÂ÷Àè¤È¤ÎÏ¢·È¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤º¡¢¼ÒÆâÄ´À°¤ÎÈÑ»¨¤µ¤¬Âç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀßÄê¤ò¸í¤ë¤ÈÀµµ¬¥áー¥ë¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÆ³Æþ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢DMARC¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ä²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÉ¬Í×À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£DMARC¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÂÐ±þ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥áー¥ë¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÂÐºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡ÖDMARC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðÁÃÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¡¢¤Ê¤¼º£ÂÐ±þ¤¬µÞÌ³¤Ê¤Î¤«¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£SPF¡¦DKIM¡¦DMARC¤Î°ã¤¤¤ä´ØÏ¢À¡¢¥áー¥ë¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æp=none¤äp=reject¤Î°ÕÌ£¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¬¤Á¤ÊDNSÀßÄê¤ä¼ÒÆâÄ´À°¤Î¥Ïー¥É¥ë¡¢DMARC¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆÉ¤ß²ò¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÎã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢DMARCÆ³Æþ¤Î°ìÊâ¤ò³Î¼Â¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚÆ³ÆþÊÔ¡Û¤Ë»²²Ã¸å¤Ï¡Ú¼ÂÁ©ÊÔ¡Û¤Ë
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Öp=reject¡×¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ú¼ÂÁ©ÊÔ¡Û¤Î¥»¥ß¥Êー¤â2025Ç¯£··î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£DMARC¤Î¿¿²Á¤Ï¡ÖÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿º£¤³¤½¡¢¼¡¤ÏËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ÎÊÉ¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼ÂÁ©ÊÔ¡Û¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://majisemi.com/e/c/vadesecure-20250717/M1A)
¢£¼çºÅ
Hornetsecurity³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/vadesecure-20250626/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]