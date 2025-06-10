Entaar¡Ê¥¨¥ó¥¿ー¡Ë¡¢CIO¸¿Í¶æ³ÚÉô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒEntaar¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ã·Æ£ÂçÏÂ¡¢°Ê²¼¡ÖEntaar¡×¡¢¥è¥ß¡§¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´ë¶È¤ÎCIO/CDOÆ±»Î¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤äÃÎ¸«¶¦Í¤òÂ¥¤·»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖCIO¸¿Í¶æ³ÚÉô¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CIO¸¿Í¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎCIO»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÃæÎ©Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢CEO¡¢COO¡¢CFO¤ò´ë¶ÈÆâ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤ëCIO¤Î¼ÒÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°Ì¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Entaar¤Ï¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç´ë¶ÈITÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾ì¶ÈÌ³¤Î¼Â¹Ô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢Ï¢·È¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Entaar¤Ï¡¢CIO¸¿Í¶æ³ÚÉô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎITÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CIO¸¿Í俱³ÚÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CIO¸¿Í俱³ÚÉô¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Çµ»½Ñ¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò°·¤¦CIO/CDO¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ë¶È¤Î¾ðÊóÉôÌç¡¢¾ðÊó»Ò²ñ¼Ò¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÃÏ°Ì¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢·òÁ´¤ÊÅê»ñ¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ITÉôÌç¤ÎÌò³ä¤äITÅê»ñ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢CEO¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡¢IT¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¥Ù¥ó¥Àー¥ê¥ìー¥·¥ç¥óÅù¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¶È¼ï¾¯¿ô»²²Ã¤Î¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¶æ³ÚÉô¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ²»¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢CIO/CDO¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§CIO¸¿Í¶æ³ÚÉô
²ñÄ¹¡§ÌÚÆâ Î¤Èþ
ÀßÎ©¡§2009Ç¯10·î
ÃÄÂÎHP¡§https://cio-kenjin.club/
¢£Entaar¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Entaar¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー·ÐºÑ·÷¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Âç¼ê´ë¶È¸þ¤±¤ËITÅê»ñDB¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿Èó¾ïÃó·¿IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Àー¥Õ¥êー¤«¤ÄÇã¤¤¼êÌÜÀþ¤ÇÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤ä»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¸ÜµÒ¼«¿È¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê¶ÈÌ³·¿²½¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸ÃßÀÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒEntaar
ÂåÉ½¼Ô¡§ã·Æ£ ÂçÏÂ
¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿Èó¾ïÃó·¿IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
²ñ¼ÒHP¡§https://entaar.com
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@entaar.com