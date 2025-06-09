¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò»°°æ²°¹©¶È¤¬¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¿ä¿Ê¾Þ »³·Á¸©ÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿
¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO ÃÝÆâ ºß °Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æ²°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ Ä¾µ± °Ê²¼¡¢»°°æ²°¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢»°°æ²°¹©¶ÈÅìËÌ¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ»³·Á¸©´Ä¶ÊÝÁ´¶¨µÄ²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö´Ä¶ÊÝÁ´¿ä¿Ê¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÎ»ö¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ(https://mitsuiya.jp/2025/06/03/%e3%80%8e%e5%b1%b1%e5%bd%a2%e7%9c%8c%e7%92%b0%e5%a2%83%e4%bf%9d%e5%85%a8%e6%8e%a8%e9%80%b2%e8%b3%9e%e3%80%8f%e3%81%a7%e5%b1%b1%e5%bd%a2%e7%9c%8c%e7%9f%a5%e4%ba%8b%e8%b3%9e%e3%82%92%e5%8f%97%e8%b3%9e/)¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¼Â¸½¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ»Üºö¤¬´Ä¶Â¦ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅìËÌ¹©¾ì¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ßÆâÍÆ
¹©¾ì¿·ÃÛ»þ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î³èÆ°À®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï½¾ÍèÈæ £±£°£°¡ó¸þ¾å¡¦È¯À¸ÉÊ¼ÁÉÔ¶ñ¹ç¤Ï½¾ÍèÈæ£¹£°¡óºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î³èÆ°¤Ï¶õÄ´¤â´Þ¤á¤¿À¸»ºÀßÈ÷¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê²ÔÆ¯¤Ê¤É¤â¼Â¸½¤·¤¿¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¸ÄÅö¤êÅÅÎÏ¤¬½¾ÍèÈæ£´£°¡ó ²þÁ±¤· CO2 ÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¯´Ö¤ª¤è¤½£µ£¹£µ£ôÁêÅö¤Îºï¸º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë£²£°£²£µÇ¯£±·î¤Ë¤Ï´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë°Ù¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤òÁ´¤Æ¼Â¼ÁºÆ¥¨¥ÍÅÅ¸»¤ØÀÚÂØ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ö»°°æ²°¹©¶È ÅìËÌ¹©¾ì¤Î»ÈÍÑÅÅÎÏ¤òÁ´¤Æ£Ã£Ï£²¥Õ¥êー¤Ø¡ª¡×¡Ê2025 Ç¯£±·î 20 Æü³«¼¨¡Ë(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7318/tdnet/2550149/00.pdf)
¤³¤ÎÀÚÂØ¤Ë¤è¤ê CO2 ÇÓ½ÐÎÌ¤òÇ¯´Ö£¹£°£°t ºï¸º¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìËÌ¹©¾ì¤Ç¤Î¡Øscope£²¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï ¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¹¹¤Ê¤ë DX ¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤äºÇ¿·¤Î¾Ê¥¨¥Í¡¦ÁÏ¥¨¥Í¸¡Æ¤¤ò¿ä¤·¿Ê¤á DX ¤È GX¡ÊÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡Ë¤ÎÎ¾ÎØ¤¬²ö¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¹©¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ ¼Ò¡§¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó°ìÃúÌÜ£µÈÖ 11 ¹æ
Àß Î©¡§¡¡2006 Ç¯ 8 ·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO ÃÝÆâ ºß
URL¡§¡¡https://www.serendip-c.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡·Ð±Ä¼õÂ÷µÚ¤Ó»ö¶ÈºÆÀ¸¡¢Åê»ñ»ö¶È¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
»°°æ²°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶È½ê¡§¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô»°¸®Ä® 3-1
Àß Î©¡§¡¡1948 Ç¯ 2 ·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ Ä¾µ±
URL¡§¡¡https://mitsuiya.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¼«Æ°¼ÖÆâ³°ÁõÉÊÀ½Â¤