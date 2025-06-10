¥ê¥³ー¡¢GENIAC¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëLLM¤Î´ðËÜ¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯´°Î»

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https://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2024/pdf_dir/C3-5.pdf
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¢¨5 Qwen2-VL-7B-Instruct¡§ https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct
¢¨6 Llama-3.1-Swallow-70B-Instruct-v0.3¡§¡¡https://huggingface.co/tokyotech-llm/Llama-3.1-Swallow-70B-Instruct-v0.3
¢¨7 º´Æ£ÎÊ,ÌÚ²¼¾´,ÃæÅÄ²µ°ì,¶âÈ¢Íµ²ð,Ëã¾ìÄ¾´î. Âçµ¬ÌÏ¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¨¥ó¥³ー¥Àー¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¶¯¤¤¥â¥Ç¥ëºîÀ®¤Ø¸þ¤±¤Æ. ¸À¸ì½èÍý³Ø²ñ Âè31²óÇ¯¼¡Âç²ñ È¯É½ÏÀÊ¸½¸. pp.954-959,2025.
¢¨8 AWS¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¡¡https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/geniac-cycle2-kick-off/
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https://jp.ricoh.com/news/stories/articles/multimodal-llm
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