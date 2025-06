²ÃÆ£¹À¼¡¥ê¥Ýー¥¿ー¤¬¡ØGO¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡¡¡ÖGO¡ª¹æ¡ª³°¡ª¡×¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¤¬¥¹¥¿ー¥È

GO株式会社

GO株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中島 宏)が展開するNo.1※1タクシーアプリ『GO』は、加藤浩次さんがリポーターを務めるCMシリーズ「GO!号!外!」の最新シリーズを、株式会社IRISが展開する日本最大※2のタクシーメディア『TOKYO PRIME』にて2025年6月9日(月)より順次放映いたします。

※1 data.ai by Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数(App Store/Google Play合算値) - 調査期間:2020年10月1日~2025年3月31日

※2 タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2025年5月時点

|加藤リポーターが突撃!「GO!号!外!」第4弾は『TOKYO PRIME』で順次放映予定

2023年2月よりスタートした本CMシリーズは、『GO』のヘビーユーザーであり数多くの情報番組などでMC経験が豊富な加藤浩次さんにリポーター役を務めていただいております。この度公開されるのは特典充実のメンバーシップ篇、GOビジネス導入企業 -野村不動産- 篇、あんしん見守り機能篇の3本で、加藤リポーターが現場に突撃し、鋭い視点で切り込みながらも最終的に全員が笑顔になる様子は必見です。

|「めっちゃいいじゃないですかそれ!」特典充実のメンバーシップ篇

『GO』のステータス特典※がサファイアの加藤リポーターが「特別なお客様へという通知が来たんですが?」と迫り、会員制度についてインタビューします。握手で会員登録をすまそうとするお茶目な加藤リポーターにご注目ください。

- EXCLUSIVE MEMBERSHIPについて(https://support.go.goinc.jp/hc/ja/articles/43964982751769-EXCLUSIVE-MEMBERSHIP%E3%81%A8%E3%81%AF)[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=C-UYIToRs2A ]

|「楽でしょ?」GOビジネス導入企業 -野村不動産- 篇

契約数全国12,000社以上の『GO BUSINESS』を実際に導入されている野村不動産株式会社に、加藤リポーターが突撃し営業と経理の方にインタビューする内容です。野村不動産様のお二人が、加藤リポーターの勢いにも負けない様子でメリットを断言する姿が印象的です。

- 『GO BUSINESS』 サービスサイト(https://go.goinc.jp/business/)[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tN2_CW5-99g ]

|「安心をありがとうございます!」あんしん見守り機能篇

夜の塾の前に集まった加藤リポーターと中島。ご自身もお子さんがいる加藤リポーターは『GO』の新機能「あんしん見守り」について説明や見守り中のアプリを見て、「お父さんお母さん安心だわ!」と大きく頷きます。

- 「あんしん見守り」機能について(https://go.goinc.jp/mimamori)[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=jqAM_aTP8yI ]

|スタッフリスト

|タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/307_1_4d3cc1fc6c2a3d6d76d690d13beca4b8.jpg?v=202506100954 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

|参考:移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/307_2_568df8ec60dc3213c08ae8c99b883080.jpg?v=202506100954 ]

