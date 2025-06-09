¡ÚJACOB&CO. STORIES¡ÛVol.4¡§¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸½ºßÃÏ

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=-mjNvk9pQSg ]
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=zX1J3Zaa4go ]
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[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=NXB_4XUfSnc ]
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¡ÚJACOB&CO. STORIES¡ÛVol.1¡§¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000109291.html)
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¡ÚJACOB&CO. STORIES¡ÛVol.3¡§¥Ö¥é¥ó¥É¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000109291.html)
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Vol.1～Vol.4¡§¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥êー¡Ù¡¡ÁÏ¶È¤«¤éÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡õ¥³ー¤Î¸¶ÅÀ¤ËÇ÷¤ë¡£
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