¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¤¬ Veeva ¤Î¼¡À¤Âå CRM ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëÉ¸½à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡ÃVault CRM ¤¬¡¢¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¤Î¥³¥Þー¥·¥ã¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Î´ðÈ×¤Ë

Veeva Systems(https://www.veeva.com/)【NYSE:VEEV】(本社:米国カリフォルニア州プレザントン、日本法人本社:東京都渋谷区、日本法人代表取締役:Jonathan Wade Faddis、以下 Veeva )は、2025年6月4日に、アステラス製薬が Veeva Vault CRM(https://www.veeva.com/products/crm-suite/crm/) をグローバル全体で、Veeva China CRM(https://www.veeva.com/cn/veeva-china-crm-suite-en/) を中国で採用したと発表しました。(本リリースは、Veeva 本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちら(https://www.veeva.com/resources/astellas-chooses-veeva-vault-crm-as-global-standard/)からお読みいただけます。)

アステラス製薬のデジタル&変革担当(CDTO)、Nick Eshkenazi 氏は次のように述べています。「アステラス製薬は、世界中の患者さんのために革新的な医薬品を創出しており、コマーシャル機能の俊敏性と実行力を支える基盤は極めて重要です。この協業により、当社の価値観と患者さん中心の姿勢を共有するパートナーとして、Veeva は当社が企業としての俊敏性を強化する上で技術的な解決策とデータを提供してくれることになります。」

Veeva の コマーシャルストラテジー担当プレジデントである Matt Farrell は次のように述べています。「アステラス製薬は、革新的な科学とヘルスケアソリューションを通じて、世界中の人々の健康向上に取り組む業界リーダーです。Veeva Vault CRM を通じて、当社がアステラス製薬の使命の達成をより一層支援し、両社のパートナーシップがさらに深まることを期待しています。」

Vault CRM は、業界特有かつ各国ごとに変化するビジネスニーズやコンプライアンス要件を満たしています。Vault CRM Suite の一部である Vault CRM は、ライフサイエンス業界の営業、マーケティング、メディカル部門間のシームレスな連携とより効果的な医薬情報提供活動を可能にします。

【Veeva Systems 社について】

Veeva Systems 社はライフサイエンス業界に特化したクラウドソフトを提供するグローバルリーディングカンパニーです。世界最大規模の製薬企業から、バイオ創薬の新興企業まで約 1400 の顧客に対し、製薬の開発からコマーシャル領域まで一気通貫で様々なサービスを提供しています。また、上場企業で初めてのパブリック・ベネフィット・コーポレーション企業(https://www.veeva.com/jp/pbc/)として、お客様や従業員、提携企業、株主、サービス提供業界を含む、すべてのステークホルダーの利益バランスを保つ責務を負っています。詳しくは、www.veeva.com/jp/(http://www.veeva.com/jp/)をご覧ください。

【追加情報】

【Veeva Forward-looking Statements】

