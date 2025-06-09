¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡¢¥¢¥¤¥¿¥Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿2025Ç¯¥µ¥Þー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÈ¯É½

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#FendiSummer
CREDITS
Artist: Aitana @aitanax
Photographer/Director: Sophie Jones @sophographylondon @kintzing_
Creative: Antonio Moscogiuri @antoniomoscogiuri
DOP: Louis Evennou @louis_evennou
Set Designer: Adria Escribano @adrianoescribano
Personal Stylist: Isabel Greece @isagreece
Hair Stylist: Jesús De Paula @jesusdepaula
Make-Up Artist: Alex Saint @alex_saint
Manicurist: Maritza Andrea
Executive Producer: Christian Lucidi @christianlucidi @juicecreative
Production: Rosita Cannata and Iñaki Viladomat @elementactile @juicecreative
Production Coordinator: Alejandro Gonzalez
Location: Casa Carvajal @casa.carvajal