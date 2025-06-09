¡Ú¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Û¿©¤Î²¦¹ñ¤¤¤Ð¤é¤­¤òÂÎ´¶¡ÖÈþutty Breakfast¡×µ­Ç°´ë²è¤¬ËþºÜ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀª¿ÓËÜ¼Ò¡¡¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë


¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔÀéÇÈÄ®2078-1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü(Æü)¤è¤ê°ñ¾ë¤¬¸Ø¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÃÏ¾ì¿©ºà¤ò¤Ï¤¸¤á·ò¹¯¤Î¸»¤È¤Ê¤ëÈ¯¹Ú¿©ºà¤Þ¤Ç¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤Ä«¿©¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£



Ä«¿©¤Ï¡¢°ìÆü¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¿©»ö¤À¤«¤é¤³¤½Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª°ñ¾ë¸©¤ÏÁ´¹ñÀ¸»ºÎÌ¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤ëÌîºÚ¤¬Â¿¤¯¹âÉÊ¼Á¡£¤Þ¤¿¡¢°ñ¾ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇ¼Æ¦¤Ê¤ÉÈ¯¹Ú¿©ºà¤âÂ¿ºÌ¡£¤½¤ì¤é¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀÝ¼è¤Ç¤­¤ëÄ«¿©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤·¤¿¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¡ÖÍÎÄ«¿©¡×¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà



±üµ×»üÍñ

±üµ×»üÍñ¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤ÈÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¡£²«¿È¤Î¿§¤¬Ç»¤¯¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£Å¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÍñ¤è¤êË­ÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£



¤ªÁ¦¤áÄ«¿©¥á¥Ë¥åー


£±¡¥¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çºî¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥ª¥à¥ì¥Ä


¥ª¥à¥ì¥Ä¤ËÆþ¤ì¤ë¶ñºà¤â¡¢¸©»º¤Î¥·¥é¥¹¡¢¹ÔÊý¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¡¢¾ïÎ¦ÂÀÅÄ¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¡¢¾ïÎ¦µí¤Î¤·¤°¤ì¼Ñ¤Ê¤Éµ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ



£²¡¥¥¨¥Ã¥°¥¹¥é¥Ã¥È


¥³¥³¥Ã¥È¤Ë¥Ïー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¿¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤ÈÍñ¤òÆþ¤ì¤ÆÄ´Íý







È¯¹Ú¿©ºà

È¯¹Ú¿©ÉÊ¤¬¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈùÀ¸Êª¤¬¡¢Ä²Æâ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£



¤ªÁ¦¤áÄ«¿©¥á¥Ë¥åー


£±¡¥¤³¤À¤ï¤êÌîºÚ¤Î¥âー¥Ë¥ó¥°¥µ¥é¥À¡¡´³¤·Ç¼Æ¦¤Î¤»



£²¡¥¾®Èþ¶Ì¥èー¥°¥ë¥È¡¡¤³¤À¤ï¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È


¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¤­¤ÊÊ´¡¢¸ÕËã¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤



£³¡¥¸©»º¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°


¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¾ßÌý¤ÎÏÂÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°







¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ç½¤¶È¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥­¥å¥Æ¥£¥¨À½Â¤

¥·¥§¥Õ¤¬Á´¹ñ¤Î¥·¥ã¥ë¥­¥å¥Æ¥£¥¨¤ò½ä¤ê¡¢¸·Áª¤·»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤¥½ー¥»ー¥¸¤ä¥Ï¥à¤Ê¤É¤´ÍÑ°Õ¡£



¤ªÁ¦¤áÄ«¿©¥á¥Ë¥åー


£±¡¥ßîÀ½¤Î·°¤ê¹â¤¤¥¸¥åー¥·¥£¤Ê¥Ýー¥¯¥½ー¥»ー¥¸¥½¥Æー



£²¡¥¥È¥ë¥Íー¥É¥Ùー¥³¥ó¤ò¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¯¥ê¥¹¥Ôー¤Ç



£³¡¥»ÝÌ£¹â¤¤ÌµÅº²Ã¤Î¥íー¥¹¥Ï¥à







¸©»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÌîºÚ¡¦¥Õ¥ëー¥Ä

°ñ¾ë¸©¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¼¡¤°¹ÌÃÏÌÌÀÑ¤òÍ­¤·¤¿ÌîºÚ²¦¹ñ¡£À¸»ºÎÌ¤âÁ´¹ñ£±°Ì¤ÎÌîºÚ¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¤ªÁ¦¤áÄ«¿©¥á¥Ë¥åー


£±¡¥Á¯ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¸©»ºÌîºÚ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥À


¾ï»þ£¸¼ïÄøÅÙ¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤Ë¡¢¾ïÎ¦¤½¤Ð¤Î¼Â¡¢¿å¸Í¤Î¥«¥ê¥«¥êÇß¡¢ÂçÀö¤Î¼ã²ê¤Ê¤É£±£°¼ï¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¡£¼«²ÈÀ½¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò´Þ¤à£·¼ï¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥¤ß¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥À¡£



£²¡¥À¸»ºÎÌ£±°Ì¤Î¾®¾¾ºÚ¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¥µ¥é¥À



£³¡¥À¸»ºÎÌ£²°Ì¤Î¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î¥á¥¤¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¥µ¥é¥À


£´¡¥À¸»ºÎÌ£±°Ì¤Î¾®¾¾ºÚ¤È¸©»º¥·¥é¥¹¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä



£µ¡¥À¸»ºÎÌ£±°Ì¤Î¸©»º¥á¥í¥ó¡¦Íü¤Ê¤É¤Îµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä







¢£Ä«¿©¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµ­Ç°¡¢£´¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¸ÂÄê¥×¥é¥ó


º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµ­Ç°¤·¡¢½ÉÇñ¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



[£±] ½ÉÇñ¥×¥é¥ó ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÄ«¿©¤ò´®Ç½¡Ö°ñ¾ë¸©Ì±¸ÂÄê ÆÃÆÀ¥×¥é¥ó¡×




°ñ¾ëºß½»¤Î¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Î¤´½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¿´¤ò¹þ¤á¤¿°ì¿©¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



ÎÁ¶â


£±Ì¾ÍÍ¤´Ä«¿©ÉÕ¤­ ÆÃÊÌ²Á³Ê\12,000 (ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)


¢¨¤´Í½Ìó¤Ï£±¼¼£²Ì¾ÍÍ¤«¤é¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£



´ü´Ö


2025Ç¯6·î1Æü(Æü)～7·î31Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î¡ÚÊ¿Æü¸ÂÄê¡Û


¢¨ÅÚÍË¡¢½ËÁ°Æü¡¢Ï¢µÙ´ü´Ö¤ò½ü¤¯¡ÖÆüÍË～¶âÍË¡×¤¬ÂÐ¾Ý



¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go-mito-plaza.reservation.jp/ja/plans/10162873?checkin_date=20250604&checkout_date=20250605&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1


[£²] ¥Û¥Æ¥ëÄ«¿©¤ò¤ªÆÀ¤Ë¡Ö¿å¸Í»Ôºß½»¡õ¶ÐÌ³¤Î²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡×




Ä«¿©¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤â£Ï£Ë¡ª¿å¸Í»Ôºß½»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤´¶ÐÌ³¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÅö¥Û¥Æ¥ë²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



ÎÁ¶â


ÄÌ¾ïÎÁ¶â\3,500 ¢ª ÆÃÊÌ²Á³Ê\2,500 (ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)



´ü´Ö


2025Ç¯6·î1Æü(Æü)～7·î31Æü(ÌÚ)


¢¨º®»¨»þ¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹



Å¹ÊÞ


¡ÖÍÎÄ«¿©¡×Äó¶¡Æü¡¦¡¦¡¦²ÐÍË¡¢ÌÚÍË¡¢ÅÚÍË¡¡¢¨ÆüÍË¡ÊÏÂ¡¦ÍÎ¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ë


¡þ¥Æ¥é¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥º


TEL.050-3503-1066



¡ÖÏÂÄ«¿©¡×Äó¶¡Æü¡¦¡¦¡¦·îÍË¡¢¿åÍË¡¢¶âÍË¡¡¢¨ÆüÍË¡ÊÏÂ¡¦ÍÎ¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ë


¡þ½ÜºÚÏÂÁ· ¤è¤·Àî


TEL.050-3503-1055




[£³] Ä«¿©¤ÇÀ°¤¦¿·¤·¤¤²ñµÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖÄ«¿©ÉÕ¤­ ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¡×




Ä«¿©ÉÕ¤­¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£·öÁû¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈìÔÂô¤ÊÄ«¿©»þ´Ö¤Ç¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÃÌ¾Ð¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£



ÎÁ¶â


¥×¥é¥ó²Á³Ê ¤ª°ì¿ÍÍÍ \4,500 (ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)



´ü´Ö


2025Ç¯6·î1Æü(Æü)～7·î31Æü(ÌÚ)



´°Á´Í½ÌóÀ©


¤ªÅÅÏÃ¤è¤ê¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤


¡þ±Ä¶È¥°¥ëー¥×


TEL.029-305-8130




[£´] £··îÆüÍËÆü¸ÂÄê¥âー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ«¥è¥¬ÂÎ¸³¡õÈþuttyÄ«¿©¡×




ÂÎ¤È¿´¤Î·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥âー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ä«¥è¥¬¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¡¢Èþ¤È·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Û¥Æ¥ëÄ«¿©¤Þ¤ÇÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¡£



ÎÁ¶â


»²²ÃÈñ ¤ª°ì¿ÍÍÍ \3,500 (ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)


¢¨¥è¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë²ñ°÷ÍÍ¤ÏÌµÎÁ



³«ºÅÆü


2025Ç¯7·î6Æü(Æü)¡¦7·î20Æü(Æü)¡¦7·î27Æü(Æü)


¢¨7·î13Æü(Æü)¤ÏÈó³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹



´°Á´Í½ÌóÀ©


¤ªÅÅÏÃ¤è¤ê¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤


¡þ¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂåÉ½¡Ë


TEL.029-305-8111




¿å¸Í¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë

2024Ç¯10·î1Æü¤ËÁÏ¶È300¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿(³ô)°ËÀª¿ÓËÜ¼Ò¤¬½êÍ­¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡È¿¹¤ÎÃæ¤Î·ÞÉÐ´Û¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£


È¯ÌÀ²È¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ê¥¨¥¸¥½¥ó¤ÎÁ½Â¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¨¥¸¥½¥ó¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç2001Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©310-0851 °ñ¾ë¸©¿å¸Í»ÔÀéÇÈÄ®2078-1¡¡


¡ÚTEL¡Û029-305-8111(ÂåÉ½)
¡ÚWeb¥µ¥¤¥È¡Û https://www.mito-plaza.jp/