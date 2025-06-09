¡È±§Ãè¤Î¹á¤ê(R)¡É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ø±§Ãè¥¨¥ê¥¢¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªÃÏµå¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²°Æâ·¿¤³¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¡×¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ±©À¸Å¹¤Ë£··î11Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー(ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ÆÁÌé¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¤Ï¡¢2025 Ç¯£··î11Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë ±©À¸Å¹¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë²°Æâ·¿¤³¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï ±©À¸Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¡×¤Ï¡¢£°ºÐ¤«¤é12 ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏµå¤ä¼«Á³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢Í·¤ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö±§Ãè¥¨¥ê¥¢¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªÎ©ÂÎÅª¤Ê±ÇÁü¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¡¢¡È±§Ãè¤Î¹á¤ê(R)¡É¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ª¡©
¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï ±©À¸Å¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¡Ö±§Ãè¥¨¥ê¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ÎÏÇÀ±¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£ÊÉÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ÆÇ÷¤ê¤¯¤ëð¨ÀÐ¤ò·âÂà¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ´¶¤ÈÃ£À®´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿±§Ãè¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹á¤ê¤È¥Ë¥ª¥¤¤òºî¤ë¥»¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥×¥í¥â¥Äー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§°æ¾å¸°ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½ïÊý·ò²ð) ¤¬Ä´¹á¤·¤¿¡¢¡É¼ÂºÝ¤Î±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¶á¤¤¹á¤ê¡É¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±§Ãè¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¤¢¤½¤Ó¥Ñ¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ï±§Ãè¤ÎÉÔ»×µÄ¤äÆ¦ÃÎ¼±¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±§Ãè¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä³Ø¤Ó¿´¤ò°é¤à¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¡×¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¡×¤Ï¡¢£°ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é12ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬Ì´Ãæ¤Ç¤¢¤½¤Ó¤Ê¤¬¤éÃÏµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬³Ø¤Ù¤ë¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2023Ç¯£³·î¤Ë£±¹æÅ¹¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢º£²ó¤¬11¹æÅ¹ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉ¹»³¡×¡Ö²Ð»³¡×¡ÖÃÏÁØ¡×¤Ê¤É¼«Á³¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢É¹»³¤Î»³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿³ê¤êÂæ¤ä¥Üー¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹²Ð»³¡¢º½¤Ë¿¨¤ì¤ë´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëº½¾ì¡¢Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëSDGs¤ä¼«Á³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢²°Æâ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡¦¤«¤é¤À¡¦¤¢¤¿¤Þ¡×¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¡¢³Ú¤·¤¤¤¢¤½¤Ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¤Î9¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÈÃÏµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËËþ¤Á¤¿Í·¤Ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
£±.¶õ¥¨¥ê¥¢
¹Âç¤Ê¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡£¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¤ÎÍ·¤Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
£².²Ð»³¥¨¥ê¥¢
¥Þ¥°¥Þ¤¬Ê®²Ð¤¹¤ë²Ð»³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¡£¥Üー¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹²Ð»³¤¬¤¢¤ë¥Üー¥ë¥×ー¥ë¤ä¡¢´ä¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡¢´ä¥Ð¥¦¥ó¥µー¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¯»¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹²Ð»³
£³.¿¹¥¨¥ê¥¢
¿¹¤Î¹¾ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¤³¤È¤¬³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òËèÆü³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉº¤¦É÷Á¥¤¬³Ú¤·¤¤Í·¶ñ¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉ÷Á¥¥Éー¥à¡×¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤¤å¤¦¤¯¤ó¤Î´é¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯Í·¶ñ¤â¿·ÅÐ¾ì¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ïÉ÷Á¥¥Éー¥à
¿·ÅÐ¾ì¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯Í·¶ñ
£´.»³¥¨¥ê¥¢¡¡
¥Üー¥ë¥×ー¥ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ëÍ·¶ñ¤ò½¸¤á¤¿¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑ¤Î¥Üー¥ë¥×ー¥ë
£µ.ÅÔ»Ô¥¨¥ê¥¢
À¤³¦¤Î¥áー¥«ー¤«¤é¸·Áª¤·¤¿ÃÎ°é´á¶ñ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢£¶¼ïÎà¤Î¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¡£¥Õ¥é¥ïー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤äÉ½¸½ÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÎ°é´á¶ñ
¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó
£¶.ËÌ¶Ë¥¨¥ê¥¢
ËÌ¶Ë¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¡£µðÂç¤ÊÉ¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Âç¤¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Éー¥à¤Î¾å¤òÈô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê¤«¤é¤À¤òÆ°¤»¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Éー¥à
£·.É¹»³¥¨¥ê¥¢
É¹»³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿É¹»³¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò³ê¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¤¤¥Üー¥ë¥×ー¥ë¤Î³¤¤Ë¥À¥¤¥Ö¡ªÂçË¤¤Ç¥Üー¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤ÆÅªÅö¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
ÅªÅö¤ÆÍ·¤Ó
£¸.ÃÏÁØ¥¨¥ê¥¢
ÁÛÁüÎÏ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤ëº½Í·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ëº½¾ì¥³ー¥Êー¡£º½¤Ï°Â¿´¤Î¹³¶Ýº½¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ëº½Í·¤Ó¥³ー¥Êー¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹³¶Ýº½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿º½¾ì¥³ー¥Êー
°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ëº½Í·¤Ó¥³ー¥Êー
£¹.±§Ãè¥¨¥ê¥¢
½éÅÐ¾ì¤Î±§Ãè¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢±§Ãè¤Î¹á¤ê(R)¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÉÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤ÆÇ÷¤ê¤¯¤ëð¨ÀÐ¤ò·âÂà¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ´¶¤ÈÃ£À®´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
½éÅÐ¾ì¤Î±§Ãè¥¨¥ê¥¢
¢¨Å¹Æâ¡¢Í·¶ñ¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡üÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤â°Â¿´¡ª»ÜÀßÆâ¤Ë¡Ö¥Ù¥Óー¥ëー¥à¡×¤ò´°È÷
»ÜÀßÆâ¤Ë¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¥Ù¥Ã¥É¡¢µëÅò´ï¡¢¼øÆý¥¹¥Úー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤³¤³¤í¡¦¤¢¤¿¤Þ¡¦¤«¤é¤À¡×¤ò°é¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òËèÆü³«ºÅ
ËèÆüÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏµå¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ÇÑºà¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏºî°ÕÍß¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºîÉÊ¤òºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ¤ä¼«¼çÀ¡¢¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï ±©À¸Å¹¡¡³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï ±©À¸Å¹
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÀîºê£²ÃúÌÜ£²£¸£±ÈÖÃÏ£³¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë±©À¸¡¡2³¬
»ÜÀßÁíÌÌÀÑ¡§Ìó405ÄÚ
ÂÐ¾Ý¡§£°ºÐ～12ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ¡Ê£°ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¢¨Ç¯Îð¤¬¤ï¤«¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～21»þ¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ20»þ¡Ë
¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¸ø¼°HP¡§https://www.fantasy.co.jp/chikyunoniwa
¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï ±©À¸Å¹Å¹ÊÞ¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¡§https://www.fantasy.co.jp/chikyunoniwa/hanyu/
¡üÎÁ¶â
¡¦£°ºÐ¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£(Æþ¾ì»þ¤ËÇ¯Îð¤¬Ê¬¤«¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹)
¢¨É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤µ¤Þ(16ºÐ°Ê¾å)¤¬1Ì¾ÉÕ¤Åº¤¤¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÏ¢¤ì¤Î13～15ºÐ¤ÎÊý¤ÏÂç¿ÍÎÁ¶â¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¹¥¯ー¥ë¥Û¥ê¥Çー´ü´Ö¡Ê½ÕµÙ¤ß¡¦GW¡¦²ÆµÙ¤ß¡¦ÅßµÙ¤ßÅù¡Ë¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤âµÙÆüÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Î7/21(·î¡¦½Ë)～8/29(¶â)¤ÏµÙÆüÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¡¡±©À¸Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¡§¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¡¢ÎÅ°é¼êÄ¢¡¢Àº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡¢¥ß¥é¥¤¥íID¡¢³Æ¼ï¼õµë¼Ô¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤ÎÊý¤È¤´Æ±È¼¼Ô¡Ê1Ì¾¤µ¤Þ¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤ª¤è¤Ó±äÄ¹ÎÁ¶â¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤¿¤Ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÄÂÎ¤òÊç½¸Ãæ
¡Ö¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¡¡±©À¸Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÏµå¤ä¼«Á³¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ëè·îÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¤³¤³¤í¡¦¤¢¤¿¤Þ¡¦¤«¤é¤À¡×¤ò°é¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈËô¤Ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤µ¤Þ¡¢ÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§chikyuunoniwa@aeonfantasy.jp
¡ÚÊç½¸Í×¹à¡Û
£±¡¥Êç½¸ÃÄÂÎ¡§¤Á¤¤å¤¦¤Î¤Ë¤ï¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖÃÏµå¡×¡¢¡Ö¼«Á³¡×¡¢¡ÖÊ¸²½¡×¡¢¡ÖSDGs¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»
£²¡¥Êç½¸´ð½à¡§¼¡¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹ÃÄÂÎ¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦12ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÆâÍÆ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¦²áµî¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
£³¡¥¼ÕÎé¡¦¸òÄÌÈñ¡§±þÁêÃÌ
£´¡¥¤½¤ÎÂ¾¡§¡¦»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î´«Í¶¡¢¥»ー¥ë¥¹¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°ÆâÍÆËô¤Ï¼Â»ÜÆâÍÆ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
¡Ö¥âー¥êー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥»¥¢¥ó½ô¹ñ¤Î£¹¥õ¹ñ¤Ç¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡¦¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É1251Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯4·îËö¸½ºß¡Ë¤ò±¿±Ä¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
ÀßÎ©¡§1997Ç¯2·î14Æü
»ñËÜ¶â¡§18²¯24É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯2·î´ü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÆâ¡Ö¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡×µÚ¤Ó¡Ö¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Î±¿±Ä
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.fantasy.co.jp/
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨½ÐÅ¹»þ´ü¡¢ÆâÍÆÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£