¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡¡AGÂ£ÅúÍÑ²ÖWEB¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂ£Åú¤ÎÁë¸ý¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡～UI¤Îºþ¿·¤È³È½¼µ¡Ç½¤ÇÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å～
¡¡½Û´Ä·¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Æ£ºê ¿µ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡§¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èøºê ¿Ê¡¢°Ê²¼¡§¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥ÈAG¡Ë¤Ï¡¢Â£ÅúÍÑ²Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦WEB¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂ£Åú¤ÎÁë¸ý¡×¤ò2025Ç¯6·î9Æü¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://aaggift.ba-net.jp/
¢£Â£ÅúÍÑ²ÖWEB¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂ£Åú¤ÎÁë¸ý¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥¢¥°¥êÎ®ÄÌ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥ÈAG¤Ï2015Ç¯¤ËÀßÎ©¡¢´°Á´¥ê¥âー¥È»ÅÆþ¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²Ö»Ô¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂ£Åú¤ÎÁë¸ý¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î²Ö»Ô¾ì±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÕÄ³Íö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎÉ¼Á¤ÊÂ£ÅúÍÑ²Ö¤ò¼è¤ê°·¤¦WEB¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¤ÏICT¡Ê¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÕÄ³ÍöÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Öー¥±ÂçÂ¿´î¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©°Ð¶ù·´ÂçÂ¿´îÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÀî ¹À»Ë¡¢°Ê²¼¡§¥°¥é¥ó¥Öー¥±ÂçÂ¿´î¡Ë¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨¡¢ÄÌÇ¯°ÂÄê¤·¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂ£Åú¤ÎÁë¸ý¡×¤Ï¡¢¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥ÈAG¤Î¼þÊÕ»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤«¤é¼çÍ×»ö¶È¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë´ë¶ÈÂ£Åú¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÂª¤¨¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¢£¡ÖÂ£Åú¤ÎÁë¸ý¡×¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¾ÜºÙ
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±.¡¡¸ÜµÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å
¡¦UI¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤òºþ¿·¤·¡¢¥â¥À¥ó¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹
¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä´ÉÍýµ¡Ç½¤Î³È½¼
¡¦²ñ°÷¡ÊÀ¸²ÖÅ¹¡Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿ÇÛÃ£ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÉ¸½à²½
£².¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤Ä½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ
¡¦½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÄ¥À¡¦°ÂÁ´À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤Ø¤È°Ü¹Ô
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´À¡¦¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å
¡¦ÀïÎ¬Åª±Ä¶È¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢¿×Â®¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë
¡¡¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥ÈAG¤Ï¡¢°ú¤Â³¤À¸»º¼Ô¤äÀ¸²ÖÅ¹¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¸ßÍø±×¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëË¡¿Í¸þ¤±Å¸³«¤ÎÂ¾¡¢º£¸å¤Ï¸Ä¿Í¸þ¤±Å¸³«¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Öー¥±ÂçÂ¿´î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþµÎ²Ö¤±à·Ý»Ô¾ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èøºê ¿Ê¡¢°Ê²¼¡§ÅìµþµÎ²Ö¤±à·Ý»Ô¾ì¡Ë¤È¤Î¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤ò¹â¤á¡¢²Ö¤¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤·¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ÆóÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ¡¡ÀÄ»³OM¥¹¥¯¥¨¥¢ (¢©107¡¾8349)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡Æ£ºê ¿µ°ìÏº
ÁÏ¶ÈÇ¯·îÆü¡§1985Ç¯6·î29Æü
»ñËÜ¶â¡§1,807É´Ëü±ß ¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
Ï¢·ëÇä¾å¹â¡§55,910É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î´ü¡Ë
Ï¢·ë½¾¶È°÷¿ô¡§1,060Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½Û´Ä·¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£Ãæ¸Å¼Ö¡¢Ãæ¸Å¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢²Ö¤¡¢Ãæ¸Å¥Ð¥¤¥¯¡¢Ãæ¸Å°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£
³ô¼°¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3964¡Ë
URL¡§https://www.aucnet.co.jp/
¡Ú¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥ÈAG¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ÆóÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ¡¡ÀÄ»³OM¥¹¥¯¥¨¥¢ (¢©107¡¾8349)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Èøºê ¿Ê
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2015Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§30É´Ëü±ß ¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿²Ö¤¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼çºÅ¤ª¤è¤Ó±¿±ÄÅù¤Î¾ðÊóÎ®ÄÌ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡Ú¥°¥é¥ó¥Öー¥±ÂçÂ¿´î ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥ó¥Öー¥±ÂçÂ¿´î
ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©°Ð¶ù·´ÂçÂ¿´îÄ®²£»³2450-1¡Ê¢©298-0206¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÜÀî ¹À»Ë
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2016Ç¯10·î¡¡¡¡
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂçÎØ¸ÕÄ³Íö¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇä»ö¶È
¡ÚÅìµþµÎ²Ö¤±à·Ý»Ô¾ì ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþµÎ²Ö¤±à·Ý»Ô¾ì
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂçÂ¢1-4-1¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì ÆîÅï7³¬¡Ê¢©157-0074¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Èøºê ¿Ê
ÁÏ¶ÈÇ¯·îÆü¡§1998Ç¯7·î6Æü
»ñËÜ¶â¡§100É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áð²Ö¡¦¥é¥ó¡¦´ÑÍÕ¿¢Êª¡¦¥¬ー¥Ç¥Ë¥ó¥°ÁÇºà¤Ê¤É¤ÎÈÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²·Çä»ö¶È
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡»ö¶È¿ä¿ÊÉô¡¡Â¼ÅÄ¡¢¹âÌÚ¡¢ÉÙÅÄ
TEL¡§03-6440-2430 ¡¡MAIL¡§gift.ba-net@ns.aucnet.co.jp
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È¡¡¿·°æ¡¢°ËÆ£¡¢¿·
TEL¡§03-6440-2530 ¡¡MAIL¡§request@ns.aucnet.co.jp