¥­¥·¥ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ßÂÃ±Õ¤Î¥Ò¥ÈÎ×¾²»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£ÂÃ±ÕÊ¬ÈçÂ®ÅÙ7.8ÇÜÁý¡õ¸ý¹ÐÆâºÙ¶Ý¸º¾¯¤Î·ë²Ì¤¬Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹°ÕµÁ¤È¤Ï

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Effects of Candies on Salivary Secretion and Oral Bacterial Counts(https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=141425)
Health Vol.17 No.3, March 21, 2025
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