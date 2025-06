¥­¥·¥ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ßÂÃ±Õ¤Î¥Ò¥ÈÎ×¾²»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£ÂÃ±ÕÊ¬ÈçÂ®ÅÙ7.8ÇÜÁý¡õ¸ý¹ÐÆâºÙ¶Ý¸º¾¯¤Î·ë²Ì¤¬Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹°ÕµÁ¤È¤Ï

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:春日井大介)は、研究顧問の渡部茂氏(朝日大学歯学部 非常勤講師、明海大学名誉教授)とともに、キシリクリスタルをなめることが口の中の健康にどのような影響を及ぼすかについて、ヒト臨床試験を実施しました。その結果、キシリクリスタルをなめると唾液分泌速度が安静時の約7.8倍となり、口の中の細菌数が減少することが明らかになりました。この研究成果の論文は、国際科学情報誌「Health」に掲載されました。(2025年3月号)

Effects of Candies on Salivary Secretion and Oral Bacterial Counts(https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=141425)

Health Vol.17 No.3, March 21, 2025

【高齢になり悩む人が多い口腔乾燥症(ドライマウス)とは】

健康な時はあまり気にすることのない唾液の分泌には、以下のような役割があります。

口腔乾燥症(ドライマウス)とは、慢性的に唾液の量が減り、口やのどが乾燥した状態になる疾患です。口の中が乾燥し舌に潤いがなくなると、以下のような症状が出てきます。特に高齢者で悩む人が多く、日本では推定で約3,000万人(※)のドライマウス患者がいるといわれています(※ドライマウス研究会 https://drymouth-society.jp/)。

【研究の背景】

上記のように口の中の乾燥を緩和するためには、ガムを嚙むことが奨励されていますが、これまでキャンディを使った研究はほとんどありませんでした。そこで口の中の乾燥に悩む人々の健康を守るために、キシリクリスタルがどの程度効果があるかを明らかにするために本研究を実施しました。

【研究方法】

1.被験者の安静時唾液分泌速度とpH、キシリクリスタルを口に含む直前の口の中の舌上の細菌数を測定。

2.キシリクリスタルを1個口に含み、完全に溶解する時間とその間の総唾液量、キシリクリスタル溶解後の舌上の細菌数を測定。

3.続いて2個目のキシリクリスタルを口に含み、同様に測定。

キャンディはキシリクリスタル ミルクミントのど飴(春日井製菓)を用いました。

被験者は健康な成人15名とし、実験前日の就寝前から歯磨きを禁止して行われました。

本研究は朝日大学倫理委員会の承認を得て実施しました。

【研究結果】

◆唾液分泌速度の増加: キシリクリスタルをなめることで唾液分泌速度が安静時の約7.8倍に増加しました。

◆口の中の細菌数の減少: キシリクリスタルにより細菌数は有意に減少し、キシリクリスタル刺激1個で約65%、キシリクリスタル刺激2個で約49%まで減少しました。

【結論】

キシリクリスタルをなめることで唾液分泌が促進され、口の中の細菌数が減少することが確認されました。特に高齢者の口の中の乾燥に悩む人々に対して、キシリクリスタルをなめることが有効な対策となる可能性があります。

1.唾液分泌速度

今回の研究では、キシリクリスタルをなめている時は約30秒ごとに唾液を紙コップに採取しましたが、その間唾液は常に一定量の分泌が確認されました。キシリクリスタルは口腔内でよく動いて位置を変えることから、味覚の順応による唾液分泌の減少は起こらないことによると思われます。

2.口腔内細菌数

安静時唾液分泌速度とキシリクリスタルを溶解する直前の細菌数が正の相関を示したことは意外でしたが、これは、口腔内の唾液は全て嚥下される前には必ず舌背上を流れて嚥下されることから、通過する唾液量が多い人は、舌背上に細菌が付着しやすいことが影響していることが考えられます。

3.高齢者の口腔環境の維持と改善に及ぼす影響について

今回の研究で、キシリクリスタルをなめている間は唾液が増量し、口の中の細菌数が減少することが明らかとなったことから、食事以外の時間に1日3~4回のキシリクリスタルをなめることで、口腔環境の悪化を防止できる可能性が示唆されました。

【今後の展望】

嗜好品としてのキャンディの役割は、リラックス効果、気分転換が主でしたが、これらに加えて、「良好な口腔環境を維持」する機能を活用することは、高齢者に多い口腔乾燥症(ドライマウス)患者に対して有効な対策と思われます。将来的には、唾液分泌を促進する成分をキシリクリスタルに含めることで、本研究で観察された効果がより高まる可能性があります。(春日井製菓商品開発部 スペシャリスト 本田寛幸)

【研究結果・詳細情報】

キシリクリスタル刺激1の溶解時間は358±62秒、キシリクリスタル刺激2が359±57秒でした。安静時唾液分泌速度とキシリクリスタル刺激1、2の溶解時間との間にそれぞれ負の相関(p<0.05)が認められました。(図1)

キシリクリスタル刺激唾液量とその間の分泌速度の平均値は、キシリクリスタル刺激1が18.05±6.75mL、3.07±1.07mL/min、キシリクリスタル刺激2が17.84±6.14mL、3.06±1.12mL/minでした。安静時唾液分泌速度とキシリクリスタル刺激唾液分泌速度との間に正の相関(p<0.05)が認められました。(図2)

キシリクリスタルにより細菌数は有意に減少(p<0.05)し(図3)、キシリクリスタル刺激1で約65%、キシリクリスタル刺激2で約49%まで減少しました。

図1 安静時唾液分泌速度とキシリクリスタル溶解時間1との相関図2 安静時唾液分泌速度とキシリクリスタル刺激唾液分泌速度1との相関図3 直前細菌数、細菌数1、細菌数2の平均値の比較

【渡部 茂 プロフィール】

1977年岐阜歯科大学(現朝日大学歯学部)卒業。1985年北海道医療大学准教授。1985~87年マニトバ大学客員教授、Colin Dawes 教授研究室で唾液の研究を行う。1995年明海大学歯学部大学院教授、2019年同大学保健医療学部教授、2024年朝日大学歯学部非常勤講師。明海大学名誉教授。春日井製菓株式会社研究顧問。

専門は小児歯科学で、日本小児歯科学会副理事長。日本障害者歯科学会理事。日本子ども学会理事。日本小児保健協会監事。埼玉県小児保健協会会長。日本小児口腔外科学会理事。日本歯科薬物療法学会理事。日本唾液腺学会参与。千葉県学校保健学会理事などを歴任する。2015年には日本子ども虐待防止歯科研究会を設立。会長に就任し、歯科領域から子ども虐待防止に取り組む。2017年日本小児歯科学会賞。2019年「5歳児の1日の唾液分泌量」でイグ・ノーベル賞化学賞を受賞する。

著書には、やさしく学べる子どもの歯(診断と治療社). Macro to Nano Spectroscopy, J. Uddin ed,(INTECH)。訳書「唾液 歯と口腔の健康」監訳、(医歯薬出版)。唾液―口腔の健康を支えるメカニズム(アマゾン)など出版多数。

【春日井製菓について】

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『キシリクリスタル』、『黒あめ』、『ミルクの国』、『つぶグミ』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

<認証取得>

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP:https://www.kasugai.co.jp/

キシリクリスタルブランドサイト:https://www.kasugai.co.jp/xylicrystal/