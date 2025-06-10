¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡ÛÀµ³Î¤Ê¥²¥Î¥àÊÔ½¸¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á½¤Éü¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò²òÌÀ

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[1] Saito S, Kato S, Arai U, En A, Tsunezumi J, Mizushima T, Tateishi K, Adachi N. HR eye & MMR eye: one-day assessment of DNA repair-defective tumors eligible for targeted therapy. Nature Communications. 2025 May 12;16:4239. doi: 10.1038/s41467-025-59462-2.
[2] Saito S & Adachi N. Characterization and regulation of cell cycle-independent noncanonical gene targeting. Nature Communications. 2024 Jun 18;15(1):5044. doi: 10.1038/s41467-024-49385-9.
[3] Saito S, Maeda R, Adachi N. Dual loss of human POLQ and LIG4 abolishes random integration. Nature Communications. 2017 Jul 11;8:16112. doi: 10.1038/ncomms16112.
[4] Chang HHY, Pannunzio NR, Adachi N, Lieber MR. Non-homologous DNA end joining and alternative pathways to double-strand break repair. Nature Rev. Mol. Cell Biol. 2017 Aug;18(8):495-506. doi: 10.1038/nrm.2017.48.
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Ãø¼Ô¡§Shinta Saito, Tetsuya Suzuki, Takehiko Nohmi and Noritaka Adachi
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DOI¡§https://doi.org/10.1073/pnas.2508507122
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[1] Saito S, Kato S, Arai U, En A, Tsunezumi J, Mizushima T, Tateishi K, Adachi N. HR eye & MMR eye: one-day assessment of DNA repair-defective tumors eligible for targeted therapy. Nature Communications. 2025 May 12;16:4239. doi: 10.1038/s41467-025-59462-2.
[2] Saito S & Adachi N. Characterization and regulation of cell cycle-independent noncanonical gene targeting. Nature Communications. 2024 Jun 18;15(1):5044. doi: 10.1038/s41467-024-49385-9.
[3] Saito S, Maeda R, Adachi N. Dual loss of human POLQ and LIG4 abolishes random integration. Nature Communications. 2017 Jul 11;8:16112. doi: 10.1038/ncomms16112.
[4] Chang HHY, Pannunzio NR, Adachi N, Lieber MR. Non-homologous DNA end joining and alternative pathways to double-strand break repair. Nature Rev. Mol. Cell Biol. 2017 Aug;18(8):495-506. doi: 10.1038/nrm.2017.48.