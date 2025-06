¡ÖÌïÀ¸µëÍ¿ Next¡×¤¬¡ÖITreview Best Software in Japan 2025¡×¡ÖRookie of the Year¡×ÉôÌç¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ

弥生株式会社

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、提供する「弥生給与 Next」が、アイティクラウド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:黒野 源太)が主催する「ITreview Best Software in Japan 2025」においてTOP100に選出されるとともに、「Rookie of the Year」部門で1位を受賞しましたので、お知らせします。

「ITreview Best Software in Japan 2025 」はアイティクラウドが運営するビジネス向けソフトウエア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」上で、ユーザーが支持したSaaS・ソフトウエア、ITサービスを選出するものです。ビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウエア、ITサービスの中でも、顧客満足度・認知度がともに優れ、特にこの1年間でユーザーから多くの評価を得た製品を表彰する1年に1度の企画です。本年度は、例年のTOP50からTOP100へと選出枠が拡大され、さらに2023年以降にリリースされた新製品・新サービスを対象とした新設部門「Rookie of the Year」も追加されました。

このたび、弥生の提供するクラウド給与サービス「弥生給与 Next」が、この新部門において、顧客満足度や注目度の高さが評価され、1位を獲得しました。またTOP100製品のランキングにおきましても、23位に選出されました。

- ITreview Best Software in Japan 2025 詳細:https://www.itreview.jp/best-software/2025- Rookie of the Year部門詳細:https://www.itreview.jp/lp/rookie/2025.html

弥生は、これまで蓄積したさまざまなデータを活用し、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、半歩先を見据えた価値提供で中小企業の道筋を照らす存在を目指します。日本の中小企業を支え続け、日本の経済全体の活力向上に貢献していきます。

「弥生給与 Next」について

「弥生給与 Next」は、給与計算・年末調整・勤怠管理・労務管理をシームレスにつないで効率化するクラウド給与サービスです。2023年のリリース当初は、給与計算と年末調整機能を中心に提供していましたが、2025年4月のアップデートにより勤怠管理・労務管理にも機能拡張。 毎月の勤怠管理から給与計算、年末調整業務に入社や保険手続きといった労務管理まで幅広く対応可能になりました。一連の業務が分断せず、ひとつのサービスで完結するため、業務効率化につながります。

URL: https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者:代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者(CEO) 武藤 健一郎

創業:1978年

従業員数:937名(2024年9月現在)

事業内容:業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地:東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL: https://www.yayoi-kk.co.jp