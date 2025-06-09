¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMomo¡Û6·î»Ü¹Ô¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¶¯²½¡ÊÈ³Â§ÉÕ¤¡Ë¤ËÂÐ±þ¡ª¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¤Ëºî¶È°÷¤Î¿´Çï¡¦·ì°µ°Û¾ï¤Î¼«Æ°¸¡ÃÎ¡¦·Ù¹ðµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
³ô¼°²ñ¼ÒMomo¡ÊËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÅ ¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖMomo¡×¡Ë¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¤Ë¡¢¿´Çï¿ô¤ª¤è¤Ó·ì°µ¤Î°Û¾ï¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤ËÂ¨»þ¥áー¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü¤è¤ê»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¶¯²½¡ÊÈ³Â§ÉÕ¤¡Ë¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆÃ¤Ë·úÀß¸½¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹â²¹Â¿¼¾´Ä¶²¼¤Ç¤Îºî¶È°÷¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¿¼¹ï²½¤¹¤ëÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤È´ë¶È¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³ ¶áÇ¯¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÌÔ½ëÆü¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢²°³°¤ä¹â²¹´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯ºî¶È°÷¤ÎÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤òÃø¤·¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï2025Ç¯6·î1Æü¤è¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¡ÊÎã¡§È³¶âÅù¡Ë¤âÀß¤±¤ë¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¶¯²½¡×¤ò»Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëºî¶È°÷¤ò¡Ö¸«¤Ä¤±¡×¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¡ÖÈ½ÃÇ¤·¡×¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¡ÖÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¸«²ó¤ê¤äºî¶È°÷¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤ÎÃû¸õ¤òÁá´ü¤Ë¡Ö¸«¤Ä¤±¡×¡¢Àµ³Î¤Ë¡ÖÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·ò¹¯Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×
ºî¶È°÷¤Î¡È¤â¤·¤â¡É¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤° ¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤êºî¶È°÷¤ÎÂÎ²¹°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤Ë¥áー¥ë¤Ç·Ù¹ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÅÙÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤¬ÁõÃå¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Momo¤Ï¡¢Î×¾²¸¦µæÏÀÊ¸¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¿·¤¿¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¿´Çï¿ô¤Î·×Â¬¡¦·×»»¤Ë¤è¤ëºî¶ÈÉé²Ù¤Î¿ôÃÍ²½
2. ·ì°µ¤Î·×Â¬¡¦·×»»¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¤ËÈ¼¤¦Ã¦¿å¾É¾õ¤Î¿ôÃÍ²½
¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Îºî¶È°÷¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡ÃÎ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿´Çï¿ô¤ä·ì°µ¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï¤ÎÃû¸õ¤ò±ó³Ö¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢°Û¾ï¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤Ë´ÉÍý¼Ô¤Ø¥áー¥ë¤Ç·Ù¹ðÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥áー¥ë·ÙÊóµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤ÎË¡Î§²þÀµ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¡Ö¸«¤Ä¤±¤ë¡×¡ÖÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸íÊó¤òÄã¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢½ÅÂç¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢°ì¿Í¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤âÊ£¿ô¿Í¤Îºî¶È°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î°ÛÊÑ¤ò±ó³Ö¤«¤é¿×Â®¤ËÇÄ°®¤·¡¢µÙ·Æ»Ø¼¨¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½é´üÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
Ë¡Îá½å¼é¤È¡Ö¿Í¡×¤ò¼é¤ë·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ© -Ë¡Îá½å¼é¤ÎÅ°Äì:¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¿·»Ø¿Ë¤Ë½àµò¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
-Ï«ºÒ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º: Ç®Ãæ¾É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ò¹¯µ¯°ø¤Î»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢´ë¶È¤ÎÂ»¼º¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£
-´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½: µÒ´ÑÅª¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥¢¥éー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎÌÜ»ë³ÎÇ§¤äÀ¼¤«¤±¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
-½¾¶È°÷¤Î°Â¿´´¶¸þ¾å: ²ñ¼Ò¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¡¢ºî¶È°÷¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤äÄêÃåÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
-´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å: ½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´±ÒÀ¸¤ò½Å»ë¤¹¤ë´ë¶È»ÑÀª¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢ESG·Ð±Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤ÎÂÎ²¹¡¢·ì°µ¡¢·ìÃæ»ÀÁÇÇ»ÅÙ¡¢¿´Çï¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ò¡¢IoTµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ý½¸¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë°ÂÁ´´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºî¶È°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò±ó³Ö¤«¤éÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶È°÷¤Î¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÁØ¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Momo¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëIoT¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢·úÀß¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À½Â¤¡¢ÊªÎ®¡¢·ÙÈ÷¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ëPalette¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®Ãæ¾É´µ¼Ô¥¼¥í¤Î¼Â¸½¤ò¶¯¤¯ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://momo-ltd.com/contact/
³ô¼°²ñ¼ÒMomo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²óÏ©Àß·×¡¦ÄÌ¿®¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¦²òÀÏ¡¦²Ä»ë²½¡¦UI¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëPalette IoT¤òÍÊ¤·¡¢IoT¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÀ¶È¡¦·úÀß¡¦¸ø¶¦¡¦¹©¾ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
½êºßÃÏ¡§
(¿À¸ÍËÜ¼Ò) ¢©650-0024Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è³¤´ßÄÌ3-1-14 ÂçÅç¥Ó¥ë33¹æ¼¼
(Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹) ¢©532-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç2-7-1
Àß Î©¡§2016Ç¯3·î9Æü
¼è°ú¼ÂÀÓ
KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¡¢ÅìÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNTTÅìÆüËÜ¡Ë¡¢À¾ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¡¢ENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÀ®·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò±üÂ¼ÁÈ¡¢À¾¾¾·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNIPPO¡¢¥·¥çー¥Ü¥ó¥É·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åì°¡·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆ°¥Æ¥È¥é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¹ãÃÓÁÈ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIHI¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢ËªÃ«¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÃÓÅÄ¶âÂ°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¶¨ÏÂµ¡ÅÅ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÌ¾¸Å²°Âç³Ø¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍÎ©Ì¿´Û¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÂçºåÂç³Ø¤Ê¤É¡Ê¢¨·É¾ÎÎ¬¡¢½çÉÔÆ±¡Ë¡£