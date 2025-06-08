IMVAL¡¢2025Ç¯¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò6·î10ÆüÈ¯Çä³«»Ï
¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIMVAL¡Ê¥¤¥ó¥ô¥¡¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖQOOZA¡Ê¥¯ー¥¶¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½ÉÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
6·î¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¡È¤³¤Î²Æ¤Î¼çÌòµé¡É¤¬Â·¤Ã¤¿Á´6¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¡ÈÏÄ¤µ¡É¤ä¡ÈÌ·½â¡É¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½Èþ¤·¤µ¤¬½É¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¹½ÃÛÅª¤Ê¥Õ¥ê¥ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥ã¥Ä¡¢¥Éー¥êー¤Ê¥Õ¥ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¨¡¨¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«°Û¼Á¤ÇÄ©È¯Åª¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ¤´°À®¤À¤«¤é¤³¤½´°àú¡É¤È¤¤¤¦IMVAL¤ÎÈþ³Ø¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
´Å¤µ¤È¶¯¤µ¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¢£ IMVAL / Check Layered Dress
²Ä°¦¤µ¤Ë´Å¤¨¤Ê¤¤¡¢¼çÌòµé¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£
¢£ IMVAL / Bloody Dolly Dress
´Å¤µ¤À¤±¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡£
¢£ IMVAL / Heart Short Sleeve Shirt
¥Ïー¥È¥«¥Ã¥È¡ß¥Õ¥ê¥ë¤Î´Å¤µ¤Ë¡¢IMVAL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿°ìËç¡£
¢£ IMVAL / Dark Sheer Blouse
Æ©¤±´¶¤¢¤ë¥·¥Õ¥©¥óÂµ¤È¹½ÃÛÅª¤Ê¥«¥éー¤Ç¥´¥·¥Ã¥¯¥âー¥É¤ò±é½Ð¡£
¢£ IMVAL / Satin Ruffle Shirt
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤È¥´¥·¥Ã¥¯¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Î¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¡£
¢£ IMVAL / Heart Choker¡ÊSilver / Red¡Ë
IMVAL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ïー¥È¥Á¥ãー¥à¥Á¥çー¥«ー¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î»Å¾å¤²¤Ë¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2025Ç¯6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë11»þ～
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û
QOOZA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://qooza.jp/products/list?category_id=1000¡Ë
QOOZA¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½ÉÅ¹B1³¬
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥à
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@qooza.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/qooza_shop/
X¡§https://x.com/QOOZA_JP
IMVAL Instagram¡§https://www.instagram.com/imperfect_valkyrie/