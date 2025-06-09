¡Ö¥·¥Ê¥Ü¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡ª½µ¤´¤È¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£Ê£Ò¶å½£¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å¸çÏº¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥Ê¥Ü¥ó¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¡¢2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ö¥·¥Ê¥Ü¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤ò¡¢2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥·¥Ê¥Ü¥ó¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ü¥ó¡×¡Ö¥ß¥Ë¥Ôー¥«¥ó¥Ü¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½µ¤´¤È¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥Õ¥©ー¥¯¡õ¥Ê¥¤¥Õ¥»¥Ã¥È¤äÇÈº´¸«¾Æ¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ºÇ¹â¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ë¤ò¤´¼«Âð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¾¾Î¡§¥·¥Ê¥Ü¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë0¡§00¤«¤é 6·î29Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
URL¡§https://cinnabonshop.com/
¢¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÊÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡§
▪6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê ¥ß¥Ë¥â¥«¥Áー¥Î¥Ü¥ó¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¢¨ÎäÅàÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±
▪6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê ¹õ¤´¤Þ¥ß¥Ë¥Ü¥ó¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¢¨ÎäÅàÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±
▪6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê ¥ß¥ËÀ¸¥Á¥ç¥³¥Ü¥ó¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¢¨ÎäÅàÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±
¢¢¾¦ÉÊ¡§
¡¦¥·¥Ê¥Ü¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê4¸ÄÆþ¤ê¡Ë¢¨ÎäÅàÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±
¡¦¥ß¥Ë¥Ü¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë¢¨ÎäÅàÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±
¡¦¥ß¥Ë¥Ôー¥«¥ó¥Ü¥ó¡Ê6¸ÄÆþ¤ê¡Ë ¢¨ÎäÅàÊØ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±
¡¦ÇÈº´¸«¾Æ¤Þ¤ë¥Þ¥°
¡¦ÇÈº´¸«¾Æ¥ß¥Ë¥Ü¥ó¥×¥ìー¥È¡Ê15cm¡Ë
¡¦ÇÈº´¸«¾Æ¥×¥ìー¥È¡Ê18cm¡Ë
¡¦ÇÈº´¸«¾Æ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¡¦¥Õ¥©ー¥¯&¥Ê¥¤¥Õ¥»¥Ã¥È
¡¦¥·¥¢¥È¥ë¥º¥Ù¥¹¥È¥³ー¥Òー¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦
¡¦¥·¥¢¥È¥ë¥º¥Ù¥¹¥È¥³ー¥Òー¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥Ê¥Ü¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢À¤³¦56¥õ¹ñÌó1,800Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥·¥Ê¥Ü¥ó¡×¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ë¤Ï¡¢¥·¥Ê¥Ü¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆÃÊÌ¤ËºÏÇÝ¡¦ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿¥·¥Ê¥â¥ó"¥Þ¥«¥é¥·¥Ê¥â¥ó"¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÈëÅÁ¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤é¤ì¤ë°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÏÇ¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCinnabon Official Web/SNS¡Û
¡¦WEB: https://www.jrff.co.jp/cinnabon
¡¦INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cinnabon_japan/