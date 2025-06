´ôÉì¡¦±ß¸¶Àî¤ÎÂßÀÚ¥ê¥È¥êー¥È¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¡ÖTHE WATERS¡×¡Ã°ìÈÌÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò6·î7Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È

合同会社タキビデザイン

清流円原川のほとりに浮かぶツリーテラス。唯一無二の環境で味わうリトリートサウナ体験を

岐阜・円原川の森に誕生した、完全貸切のリトリートサウナ施設「THE WATERS」。

薪式サウナ×薬草スチーム×伏流水水風呂×森林外気浴による、自然と調和する“新たなととのい体験”をお届けします。

2025年6月7日(土)10:00より、一般予約の受付をスタート。

初年度限定5名の年会員制度「蒸熱村民」も同時募集開始。

背景|クラファンから始まった“循環型サウナ村構想”

THE WATERSの構想は、2024年9月にクラウドファンディングによって公開され、「人がととのえば、地域も自然もととのう」というテーマが共感を生み、目標額を上回る2,487,811円の支援を獲得しました。

“ただのサウナ施設”ではなく、水と草木をテーマに、人と自然と地域がつながる循環型の「サウナ村」を目指し、岐阜県山県市・円原地区で地域資源を生かした自然共生の場づくりが進められています。

▶︎ クラファンページ:https://camp-fire.jp/projects/791260

サービス概要|1日2組限定・貸切リトリートサウナ体験

THE WATERSは、1日2組限定・完全貸切制のアウトドアサウナ施設です。

森の中に浮かぶツリーテラスには、アカデミックサウナレーベル「madsaunist(Saunner of the Year 2024受賞)」が監修したテントサウナが設置され、過熱水蒸気発生装置「ウロボロス」が2台搭載され、極めて細やかなスチームによる“息苦しさのない潤い空間”が実現されています。

広々としたテントサウナ「Sotoburo DOME12」madsaunist監修の2種の蒸気による潤いセッティング



地域の北山茶やヨモギなどのハーブを香らせ、文字通り「水と草木を体感する」新たなサウナ体験を実現し、サウナ初心者から本格派サウナーまで、多くの高評価を獲得しています。

その日の気分で選べる3種のハーブ1セットごとに違う香りを楽しむハーブ蒸しサウナ体験

サウナ後の水風呂は、全国のサウナーから「奇跡の水風呂」と称される円原川。

広大な石灰岩エリアが生み出す円原川の伏流水は、ミネラル豊富な中硬水。

夏は冷たく冬は暖かいという年中安定した水温で、キリッとしてるけど柔らかいという不思議な水に包まれます。

屈指の透明度と水質を誇る円原川が水風呂ジブリア映画のような世界で「水」そのものを体感する

仕上げは、森に浮かぶツリーテラスでの外気浴。

木漏れ日、川音、風、鳥のさえずり。

Wi-Fiも音楽もない、“何もない時間と空間”が、五感と自然を静かに結び直してくれます。

貸切なのでとことん自然と自分と向き合える川のせせらぎを眺めながらのハーブティータイム

ご予約について

2025年7月からのご一般貸切利用分の予約受付を6月7日(土)10:00より開始。

現在はプレオープン中のため、ご利用は“追加支援”というかたちでの体験としてご案内します。

- 利用枠:午前(9:30~12:30)/午後(13:30~16:30)- 利用人数:1~8名(1グループ完全貸切)- 予約方法:公式LINEより受付 ▶︎ https://lin.ee/dVGCN9n- 施設詳細:https://thewaters.jpご支援金額(1枠・貸切3時間/税込)- 1~2名様:平日 \18,000 / 土日祝 \20,000- 3~5名様:平日 \26,000 / 土日祝 \29,000- 6~8名様:平日 \34,000 / 土日祝 \38,000

ハイシーズン期間(GW・7/15-8/31・年末年始)は+5,000円加算

本オープンを前に、いち早くTHE WATERSを楽しむチャンス

年会費会員制度「蒸熱村民」について

THE WATERSと継続的につながりながら、特別な体験ができる年会費会員制度「蒸熱村民」を同時募集開始。

初年度は5名限定・年会費\88,000(税込/永年据置)でのご案内となります。

<主な特典>

運営者コメント(合同会社タキビデザイン 代表・河合祐樹)

- 一般より1ヶ月早い「2ヶ月前の先行予約」- 半日貸切に加え、1日貸切プランも特別価格で選択可能- BBQセット無料レンタル- 会員限定イベント(サウナキャンプ/ヨガ/坐禅/ウィスキングなど)への優先招待- 今後は年会費は上昇し、募集枠も減っていく予定ですサウナ後にテラスでBBQできるのは会員のみTHE WATERSでしか体験できない様々な限定イベント

人がととのえば、地域も自然もととのう

THE WATERSが目指しているのは、サウナ施設というより、循環の起点です。誰かがここで深くととのえば、その静けさや穏やか感覚が、やがてまわりの自然や人、地域の在り方にも波及していく。

私たちは、そんな“ひとりのととのい”から始まる、小さな変化の連鎖を信じています。

サウナという火種と、川という水源。この場所を通じて、人も地域も、少しずつ息を吹き返していけたら。THE WATERSは、その最初の一歩をともに踏み出す場所でありたいと思っています。