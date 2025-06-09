2025²Æ¤ÎÅìµþ¹ñÎ©¸ø±à¥¨¥ê¥¢¤Çµ¯¤³¤ë¡ÈÅÔ²ñ¤òËº¤ì¤ë¡¢¸Þ´¶¤ÎËÁ¸±¡É
¡Ú¤¢¤¤ëÌî»Ô¡ÛÅìµþ¤ÎÂç¼«Á³¤Ç²Æ¤òËþµÊ¡ªÅ·¶õ¥ê¥¾ー¥È¤Ç¥Û¥¿¥ë´Õ¾Þ¤äÎ®¤·¤½¤¦¤á¤óÂÎ¸³¤ò³«ºÅ¡ª¡ª
Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ÖWOODLAND BOTHY¡×¤È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¸ÅÌ±²È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¸ÅÌ±²ÈÂçÊö¡×¤Ç¤Ï¡¢6·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Îµ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
6·î²¼½Ü¤«¤é7·î½é½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥Û¥¿¥ë´Õ¾Þ¥Ä¥¢ー¡×¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£Ìë¤ÎÀîÊÕ¤Þ¤ÇÁ÷·ÞÉÕ¤¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤ËÉñ¤¦¥Û¥¿¥ë¤Î¸÷¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ÅÌ±²ÈÂçÊö¡×¤Ç¤Ï7·î¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ä¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤ò³«ºÅ¡£¤³¤Á¤é¤â½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¤´ÂÚºß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ÈÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£WOODLAND BOTHY/¸ÅÌ±²ÈÂçÊö
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¤¢¤¤ëÌî»ÔÍÜÂô684
HP¡§https://www.woodlandbothy.jp
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§042-596-6645
¡Ú±üÂ¿ËàÄ®¡Û±üÂ¿Ëà±ØºÇ´ó¤ê²¹Àô¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ø¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¡Ù¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¡ª
2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë²þ½¤¹©»ö¤¬½ª¤ï¤êÁ´´Û¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö±üÂ¿Ëà²¹Àô ¤â¤¨¤®¤ÎÅò¡×¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤ä2³¬µÙ·Æ¼¼¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ªÅÚ»º¥³ー¥Êー¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤ÇÁß¤¤¤¿´À¤äÈè¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤òÀ§Èó¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¨¤®¤ÎÅò¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤Ï¡©
Âô»³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Íè´Û¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö; 4～11·î/10¡§00～20¡§00¡Ê¼õÉÕ½ªÎ»19¡§00¡Ë
ÄêµÙÆü:·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
¤´ÍøÍÑ»þ´Ö:3»þ´Ö ¡¡¡¡
»ÜÀßÍøÍÑÎÁ:Âç¿Í¡¡1,050±ß/¾®³ØÀ¸¡¡600±ß/Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ
¢£±üÂ¿Ëà²¹Àô ¤â¤¨¤®¤ÎÅò
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¾Â¿Ëà·´±üÂ¿ËàÄ®É¹Àî119-1
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§0428-82-7770
±üÂ¿Ëà±Ø¶á¤¯¤ÎÄà¤ê¾ì¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È»³¤Î¥Ñ¥¹¥¿²°¡É¤¬£Ï£Ð£Å£Î¡ª¡ª
JR±üÂ¿Ëà±Ø¶á¤¯¤ÎÉ¹Àî¹ñºÝ¤Þ¤¹Äà¾ì¤Î2£Æ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ³Ê¥Ñ¥¹¥¿¡ØPesca¡Ù¤¬OPENÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ü¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯Îà¤âÈÎÇäÄà¤ê¤Î¹ç´Ö¤ä½÷»Ò²ñÅù¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ï¤ªµÒÍÍ¼¡Âè¡ª
ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¥¿¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤¹¤«¡©
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö:10¡§00～16¡§30¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー16¡§00¡Ë
ÄêµÙÆü:·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹çÊÑ¹¹¤¢¤ê¡Ë
¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¥Ñ¥¹¥¿\980
¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¡Ê¤ï¤µ¤ÓÉ÷Ì£¡Ë\1,280
¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±¡¡\650
beer,¥ï¥¤¥ó,¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡Â¾
¢£Pesca
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¾Â¿Ëà·´±üÂ¿ËàÄ®É¹Àî397-12F
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§0428-83-2147
¡ÚÛØ¸¶Â¼¡Û¡ÖÅìµþÎäÎÃ¥¥ã¥ó¥×¡õ¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÊMOKKI NO MORI ¡ß µÜ Éð¹° ¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ë¡×
¥¥ã¥ó¥×¹¥¤¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥óµÜ Éð¹°¤ÈMOKKI NO MORI¤Î¶¦Æ±´ë²è¡£Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤4Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ·èÄê¡ª
ÅìµþÛØ¸¶Â¼¤ÎËÌ½©Àî¤Î¸»Î®¤Ç¤Ò¤ó¤ä¤êÀîÍ·¤Ó¡£¿¹¤Î´ÖÈ²ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢ÌÚ¹©¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£Âç¼«Á³¤Î¥¯ー¥éー¡¢Àî¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡£²£ÉÍ¥Óー¥ë¤ÈµÜ Éð¹°¤Î¥³¥é¥Ü¥Óー¥ë¡ÖCampSeaYou¡×¤âÅÐ¾ì¡£
Ãë¤Ï²Ï¸¶¡¢Ìë¤ÏÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤ÇµÜ Éð¹°¥é¥¤¥Ö¡ª
Æü»þ¡§8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë - 11Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÛØ¸¶Â¼ MOKKI NO MORI -FUJIKURA FIELD-
ÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Ö¡¢ÌÚ¹©¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÀîÍ·¤Ó¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥³ー¥Òー¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢etc
LIVE¡§µÜ Éð¹°¡Êvo.ukulele¡Ë
¾ÜºÙ¡õ¿½¹þ¡§µÜ Éð¹°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ê https://miyatakehiro.com/ ¡Ë
¢£ÅìµþÅÔÛØ¸¶Â¼ MOKKI NO MORI -FUJIKURA FIELD-
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥Á¥§¥ó¥½ー¥º
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀ¾Â¿Ëà·´ÛØ¸¶Â¼ËÜ½É654
HP¡§https://mokki.jp
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§042-588-5613
¡ÚÀÄÇß»Ô¡Û¿·¤¿¤ÊBBQµòÅÀ¤¬ÃÂÀ¸¡ª¥¢¥á¥ê¥«À½ ËÜ³ÊBBQ¥°¥ê¥ë¤â¡ª
OVERALL BBQ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëB-YARD¤¬¡¢2025Ç¯6·îËö¤Ë¿·¤¿¤ÊBBQµòÅÀ¤òÀÄÇß»ÔÆóËóÈø¤Ë°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó¡ª2019Ç¯¤è¤ê¸æ³Ù±ØÁ°¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿BBQ ¥¹¥Úー¥¹¤«¤éÅöÃÏ¤Ø°ÜÅ¾¤·¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ôÆù¤òÄã²¹¤ÇÄ¹»þ´Ö¥¹¥âー¥¯¤ò¤«¤±¤ÆÄ´Íý¤¹¤ëBBQ¤«¤é¡¢Ê²¤²Ð¤ÇÄ´Íý¤ò¤¹¤ë¥¢¥µー¥É¡¢BBQ¥°¥ê¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎBBQ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê²°º¬ÉÕ¤¤ÎBBQ¥¹¥Úー¥¹¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½
ËÜ³ÊBBQ¥°¥ê¥ë¤ÇÂ¿Ëà»º¤ÎÆù¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥¹¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÎBBQÍøÍÑ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤ÎÂßÀÚÍøÍÑ¡¢B-YARD¼çºÅ¤ÎBBQ¥Ñー¥Æ¥£¤Î³«ºÅ¡¢BBQ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¹Ö½¬¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëBBQ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¤Þ¤¿°ÊÁ°¤è¤êÍ×Ë¾¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ö¥ê¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥×¥ë¥É¥Ýー¥¯¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ê¥ÖÅù¤ò¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥Úー¥¹¤â»ÜÀßÆâ¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¡£
(¿·Å¹ÊÞ¾ðÊó)
¿·»ÜÀß¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡§2025Ç¯6·î¸åÈ¾
¿·»ÜÀß½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀÄÇß»ÔÆóËóÈø1-297(JRÀÐ¿ÀÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬/Ãó¼Ö¾ì´°È÷)
¢£B-YARD
½»½ê¡§ÀÄÇß»ÔÆóËóÈø1-249-3
HP¡§https://meating-bbq.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§b-yard@meating-bbq.com
¡Ú¤¢¤¤ëÌî»Ô¡Û½©Àî·ÌÃ«¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦¥«¥Õ¥§¤ÇÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª
JR¸ÞÆü»ÔÀþ¡ÖÉðÂ¢¸ÞÆü»Ô±Ø¡×¹â²Í²¼¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡Ödo-mo factory blan.co¡×¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Þ¤¼¤½¤Ð¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¤Þ¤¼¤½¤Ð¤ÎÌÍ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ø½ÐÅ¹¤¹¤ë¤éー¤á¤ó¡¦¤Ä¤±¤á¤ó¤ÎÍÌ¾Å¹¡Ö¸Þ¥Î¿ÀÀ½ºî½ê¡×¤ÎÌÍ¤ò»ÈÍÑ¡£¾®ÇþÊ´¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¤¬¤ë¡¦¤â¤Á¤Ã¤È¿©´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó°ìÅÙ¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀÄÇß»ºÆÚ¤ÎÆùÌ£Á¹Ã´¡¹ÌÍ¡Û
ÀÄÇß»ºÆÚ¤ÎÆùÌ£Á¹Ã´¡¹ÌÍ¤Ï¡¢»Ý¿É¤ÊÆùÌ£Á¹¡¢¤½¤·¤Æ¼«²ÈÀ½¥éーÌý¤¬¤«¤é¤ß¤¢¤¤ÀäÌ¯¤Ê°ìÉÊ¡ª
¡ÚÅìµþ¤·¤ã¤â¥Í¥®ßÕ¤ê¡Û
¤·¤ã¤â¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¼«²ÈÀ½Ãº¥ª¥¤¥ë¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¥ä¥ß¥Ä¥¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
Ê¿Æü11:00-17:00¡¢ÅÚÆü½ËÆü11:00-18:00
¿åÍËÆüÄêµÙ
¢£do-mo factory blan.co
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¤¢¤¤ëÌî»Ô´ÜÃ«Âæ16
HP¡§https://factory-blanco.tokyo
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§042-588-4990
¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸¥×¥í°éÀ®¡Ô½éµé¡Õ¹ÖºÂ¡ÃÌµÎÁÏÈ100Ì¾¸ÂÄê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢»ÏÆ°¡£
¡ÖÃÏ°èÁÏÀ¸¥×¥í°éÀ®¡Ô½éµé¡Õ¹ÖºÂ¡ÃÌµÎÁÏÈ100Ì¾¸ÂÄê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢»ÏÆ°¡£
¡ÀÀ¯ºö¤äÊä½õ¶â¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦ÃÏ°è¤Ïµß¤¨¤Ê¤¤¡¿
Åìµþ»³Â¦DMC¤Ï¡¢¡ÈÉ÷ÅÚ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢²ÁÃÍ¤òËÂ¤®¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¡É¿Íºà¤ò°é¤àÌµÎÁ¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¡¦¶µ°é¡¦¼«Á³¡¦»º¶È¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÁ´4²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ü¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤Ç¡¢¡ÈÉ÷ÅÚ·Ð±Ä¡É»ëÅÀ¤òÂÎÆÀ¡£
¶µºàÈñ¼ÂÈñ¤Î¤ß¡¢Á´¹ñ100Ì¾¸ÂÄê¡£½¤Î»¸å¤Ï2µé¡¦1µé¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ëÊý
¡¦¡ÈÉ÷ÅÚ¡É¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤Êý
¡¦ËÜµ¤¤ÇDMCÎ©¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
¡¦¼¡À¤Âå¤ÎÃÏ°è·Ð±Ä¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¤¿¤¤Êý
¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÉ÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò³è¤«¤·¡¢Æ°¤«¤·¡¢¤Ä¤Ê¤²¤ë¿Í¤ò100Ì¾°é¤Æ¤¿¤¤¡×-µÜÆþÀµÍÛ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ»³Â¦DMC
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¤¢¤¤ëÌî»ÔÁð²Ö2974ÈÖÃÏ1
HP¡§https://mt-tokyo.com
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@fwness.com
À¾Â¿Ëà¤Ë¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤ò¡ª¡Ö¥·¥Í¥Þ¥Í¥³¡×¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤Î¥Á¥ã¥¹¤¬¡¢¥Î¥¢¥É¤È¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤ò¶¦Æ±È¯Â¡ª
ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ë50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è´Û¤òÉü³è¤µ¤»¤¿ÏÃÂê¤Î¡Ö¥·¥Í¥Þ¥Í¥³¡×¤È°û¿©»ö¶È¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ã¥¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¥¨¥ó¥¿¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Î¥¢¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥Î¥¢¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»ý¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¾Â¿ËàÃÏ°è¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³èµ¤¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¿©¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢²»³Ú¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢±Ç²è¡¢¥¢ー¥È¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢À¾Â¿ËàÁ´°è¤òÉñÂæ¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥ã¥¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀÄÇß»ÔÀ¾Ê¬Ä®3-123
HP¡§https://www.chass.co.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§0428-28-0051
Email¡§cinemaneko.chass@gmail.com
¡Ú¤¢¤¤ëÌî»Ô¡Û½é²Æ¤Î2Âç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òºÌ¤ë¡¢¤¢¤¸¤µ¤¤30000³ô¤ÎÊª¸ì
¤¢¤¤ëÌî»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤Ì¾½ê¡ÖÆîÂô¤¢¤¸¤µ¤¤»³¡×¤ÈÅìµþ¥µ¥Þー¥é¥ó¥ÉÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ï¤ó¥À¥Õ¥ë¥Í¥¤¥Á¥ãー¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸ ¤¢¤¸¤µ¤¤±à¡×¤Ç6·î10Æü～7·î6Æü¡¢2¥¹¥Ý¥Ã¥È¹çÆ±¤Ç¡Ö½©Àî·ÌÃ«¤¢¤¸¤µ¤¤¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤¬³«ºÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¸¥µ¥¤1Ëü5000³ô¤¬ºé¤¡¢2¤Ä¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È³ô¿ô¤Ï´ØÅìºÇÂçµé¤ÎÌó3Ëü³ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³«±à»þ´ÖÅù¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
ÆîÂô¤¢¤¸¤µ¤¤»³¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Æîß·Ãé°ì¤µ¤ó¤¬¤´Î¾¿Æ¤Î¤ªÊè¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¡Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¿¢¤¨Â³¤±¤¿¤ª»³¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´î¤Ö´é¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ50Ç¯¤â¤Î´Ö¤¢¤¸¤µ¤¤¤ò¿¢¤¨Â³¤±º£¡¢¤ª»³¤Ëºé¤¯¤¢¤¸¤µ¤¤¤Î¿ô¤Ï¡¢15,000³ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯»ÔÆâ¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÅìµþ¥µ¥Þー¥é¥ó¥É¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢¤ï¤ó¥À¥Õ¥ë¡¦¥Íー¥Á¥ãー¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤¸¤µ¤¤¥¨¥ê¥¢¡£ Ìó3ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¤¢¤¸¤µ¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¤¢¤¸¤µ¤¤¥¢¥Ê¥Ù¥ë¤¬·²À¸¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë¤ÎÀã»³¡×Åù Ìó60¼ï¡¢15,000³ô¤Î¤¢¤¸¤µ¤¤¤Î¶¦±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»³¤ËÂ³¤¯¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³ー¥¹¤Ë±è¤Ã¤Æ¹¤¬¤ê¡¢»³Äº¤«¤é¤Ï½©Àî·ÌÃ«¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÀä·Ê¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¶¦ÄÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ÎÂ¾¡¢²ñ¾ì¤ä¼þÊÕÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¸¤µ¤¤¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡¢¹âÈ¨ÉÔÆ°Âº¡¢±öÁ¥´Ñ²»»û¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÂ¿Ëà¤Î»çÍÛ²Ö¤á¤°¤ê2025¡×¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½©Àî·ÌÃ«¤¢¤¸¤µ¤¤¤Þ¤Ä¤ê
https://tokyomountain-tours.jp/ajisaimatsuri/ja/index.html
¢£Â¿Ëà¤Î»çÍÛ²Ö¤á¤°¤ê
https://imatama.jp/contents/ajisaimeguri/
¢£Åìµþ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¢ー¥º(³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥ÕÂ¿Ëà)
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¶ÓÄ®2-6-12-302
HP¡§https://tokyomountain-tours.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§042-519-3977
Email¡§tokyomountain.kanri@gmail.com