BIM¤Ë´Ø¤¹¤ëISOµ¬³Ê¤ÎË®ÌõÈÇ¤òÈ¯¹Ô¡ª

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ISO 19650-6:2025
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Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 6: Health and safety information
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ISO 31000:2018
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Risk management - Guidelines
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