BIM¤Ë´Ø¤¹¤ëISOµ¬³Ê¤ÎË®ÌõÈÇ¤òÈ¯¹Ô¡ª

一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日弘)は、2025年6月2日(月)に「ISO 19650-6:2025ビルディング情報モデリング(BIM)を含む建築及び土木工事に関する情報の統合及びデジタル化-ビルディング情報モデリングを使用する情報マネジメント-第6部:安全衛生情報」の邦訳(英・日対訳版)を発行いたしました。

ISO 19650-6:2025

ビルディング情報モデリング(BIM)を含む建築及び土木工事に関する情報の統合及びデジタル化-ビルディング情報モデリングを使用する情報マネジメント-第6部:安全衛生情報

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 6: Health and safety information

《英語》 税込価格:25,410円(税込) 24ページ

《邦訳(英・日対訳版)》 税込価格:45,738円 64ページ

本規格は経済的、環境的、社会的利益を確保するために、安全衛生情報を分類し、共有し、協働して提供するための概念と原則を規定しております。また、建築物及びインフラストラクチャー資産の調達、設計、建設、使用(保守を含む)及び使用終了に貢献し、影響を与える個人及び組織に適用されます。本規格の原則及び要件は、BIMを使用しない引渡し段階又は使用段階にも同様に適用することができます。

【関連規格】

ISO 31000:2018

リスクマネジメント―指針

Risk management - Guidelines

《英語》 税込価格:18,865円(税込)16ページ

《邦訳(英・日対訳版)》 税込価格:31,416円(税込)48ページ

本規格は、組織が直面するリスクを管理するためのガイドラインを提供するものです。

また、あらゆる種類のリスクを管理するための共通のアプローチを提供するものであり、業種や分野に特化したものではございません。

