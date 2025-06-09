¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø¤Î5Å¹ÊÞÌÜ½ÐÅ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡ÚNITORI Lucky ChinatownÅ¹¡Û

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¡¦½êºßÃÏ¡¡¡§ B10 2nd Floor Lucky Chinatown Imperial Wing Reina Regente St, Binondo,
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Manila, 1006 Metro Manila
¡¦Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó700ÄÚ
¡¦³«Å¹Æü¡¡¡§2025Ç¯6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 21:00¡¡