EC¤Î¥ß¥«¥¿¼çºÅ¡ÃEC¥âー¥ë½ÐÅ¹¼Ô¤¬¸ì¤ëÌÀ¤«¤¹ËÜ²»¤È²ÝÂê～6·î19Æü¥ê¥¢¥ë³«ºÅ～
EC¥âー¥ë½ÐÅ¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹ËÜ²»¤È²ÝÂê--¡ÖEC¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×6·î19Æü³«ºÅ¡ª
¡ÖEC¥âー¥ë¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¾å¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡Ö½¸µÒÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»Üºö¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×
¡ÖÂ¾¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬¡¢2025Ç¯6·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÀéÂÌ¥öÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¢¥ê¥«ーBOSS¡¢m19¡¢Minato¤Ê¤É¡¢EC¥âー¥ë¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½ÐÅ¹¼Ô¤äÀìÌç²È¤¬½¸·ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤È¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®²ñ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£Çä¾å¡¦½¸µÒ¤Î²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼ÒEC¤ÎÌ¤Íè¤òÁ°¸þ¤¤ËÉÁ¤¯1Æü¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://biz.ecnomikata.com/ecmallconference
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§EC¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¡EC¥âー¥ë½ÐÅ¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹ËÜ²»¤È²ÝÂê
- ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯6·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
- »þ´Ö¡§16:00～21:00¡Ê³«¾ì15:45¡Ë
- ²ñ¾ì¡§SCCÀéÂÌ¥öÃ«¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-1-10¡Ë
- ¥¢¥¯¥»¥¹¡§ËÌ»²Æ»±Ø ÅÌÊâ7Ê¬¡¢¸¶½É±Ø ÅÌÊâ8Ê¬
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
- Äê°÷¡§100Ì¾
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¡¦EC»Ù±ç´ë¶È¤ÎÊý¤Î»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼çºÅ¡§EC¤Î¥ß¥«¥¿¡ÊMIKATA³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§support@ecnomikata.co.jp¡¿TEL¡§03-6712-7530
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë- 15:45¡¡³«¾ì
- 16:00～16:05¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
- 16:05～16:35¡¡¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤ÎEC¥âー¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¿ËöÄ¹ µ×¿Í »á¡Ë
- 16:35～16:55¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈTikTok Shop¤¬À¸¤à¿·¤¿¤Ê¾¦µ¡¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMinato¡¿»³ºê ÍºÂÀ »á¡Ë
- 16:55～17:25¡¡¾®Çä¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ëEC¥âー¥ëÀïÎ¬¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥Õ¥¸¡¿³áÂô ²Â¹§ »á¡Ë
- 17:25～17:35¡¡µÙ·Æ
- 17:35～17:55¡¡ÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¹ð³èÍÑ¡Êm19 Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÈÓÌî Ë§Î¤ »á¡Ë
- 17:55～18:25¡¡coming soon¡Ê¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅÄÌî ÊÙ »á¡Ë
- 18:25～18:55¡¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¡Ê10¼ÒÅÐÃÅ¡Ë
LISUTO³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤«¤Ã¤³³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸µ´õ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥íー¥ë360¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Óー¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡¢FORCE-R³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCARTA COMMUNICATIONS¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ã¥×¥é¥¤¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥×¥µー
- 19:00～20:55¡¡¸òÎ®²ñ¡ÊÎ©¿©·Á¼°¡¿·Ú¿©¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¢¤ê¡Ë
- 20:55～21:00¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
ÅÐÃÅ´ë¶È¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë- ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¡¡ËöÄ¹ µ×¿Í »á
- ³ô¼°²ñ¼ÒMinato¡¡»³ºê ÍºÂÀ »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥Õ¥¸¡¡³áÂô ²Â¹§ »á
- m19 Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÈÓÌî Ë§Î¤ »á
- ¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÅÄÌî ÊÙ »á
- LISUTO³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µÆÃÏ Àµ¼ù »á
- ¤«¤Ã¤³³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾®ÎÓ ÂÀÊ¿ »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¸µ´õ¡¡ÃæÀî ·û¼£ »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥íー¥ë360¡¡¹õºê Íµ»Ò »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Óー¥«¥ì¥ó¥Àー¡¡Æ£À¹ ÎÉÊ¿ »á
- GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡¡º´¡¹ÌÚ ¾®²Æ »á
- FORCE-R³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹âÈø Å° »á
- ³ô¼°²ñ¼ÒCARTA COMMUNICATIONS¡¡À¾ ÆàÄÅµª »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥ã¥×¥é¥¤¥º¡¡Ä¹ÅÄ ·ûËá »á
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥×¥µー¡¡Âç¿ÜÅÄ ·û°ì »á
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://biz.ecnomikata.com/ecmallconference
ÀìÍÑ¥Úー¥¸¤è¤ê¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
EC¤Î¥ß¥«¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
EC¤Î¥ß¥«¥¿¤Ï¡¢EC¡¦ÄÌÈÎ¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¶È³¦¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ä¡¢ÏÃÂê¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤Î¥Ë¥åー¥¹¡¢EC¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á»ñÎÁ¡¢¥»¥ß¥Êー¾ðÊó¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎEC»ö¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤´¤È¡¢³°Ãí¥Ñー¥È¥Êー¤Î¾Ò²ð¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://ecnomikata.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾ 2-7-3 ¤¤¤Á¤´·ÃÈæ¼÷À¾¥Ó¥ë 6F
ÀßÎ© ¡§2007Ç¯9·î20Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ ¾®ÎÓÎ¼²ð
»ñËÜ¶â ¡§1,000Ëü±ß
URL ¡§https://www.mikata-hd.co.jp/