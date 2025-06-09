¥¤¥Èー¥¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Á´ÂÎ¤ò¡ÈÏÇÀ±¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿·ËÜ¼Ò¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ì« ¹¨»Ê¡Ë¤Ï¡¢ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤ÎËÜ¼Ò°ÜÅ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈÎ©°Æ¤«¤é¶õ´ÖÀß·×¡¦»Ü¹©¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»ëÅÀ¤ÇÀè¿ÊÅª¤Ê¶õ´Ö»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥êー¥µ¥¤¥È¡ÖITOKI WORK-Style Design¡×¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ITOKI WORK-Style Design
https://wsd.itoki.jp/projects/toyo/(https://wsd.itoki.jp/projects/toyo/)
Ìó1,600Ì¾¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë15,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹Âç¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖBLUE PLANeT¡×¡£¡ÖPLANeT¡×¤Ï¥×¥é¥ó¥È¡ÊPLANT¡Ë¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Êengineering¡Ë¤Î¡Öe¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Á´ÂÎ¤ò¤³¤Î¡ÖÀÄ¤¤ÏÇÀ±¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Íµ¡Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤òÍ»¹ç¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥°¥êー¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÏÇÀ±¿§¡×¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ËÅý°ì´¶¤È¾ÝÄ§À¤ò¤â¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥ó¥È¤ÎÇÛ´É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡È¥¢ー¥ë¡Ê¶ÊÀþ¡Ë¡É¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆÃÃí¤Î²È¶ñ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¡ÖHAIKAN Gothic¡×¡¢ºÆÀ¸ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Ç¥åー¥ë²È¶ñ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇTOYO¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£ÃøÌ¾¤Ê·úÃÛ²È¤¬Àß·×¤·¤¿ÃÛ30Ç¯Ä¶¤Î¥Ó¥ë¤Î¹½Â¤¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤«¤Ä¹©´üÆâ¤Ç¤Î¸úÎ¨²½¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¡Ç½À¡¦ÁÏÂ¤À¡¦´Ä¶ÇÛÎ¸¤¬Í»¹ç¤·¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://wsd.itoki.jp/projects/toyo/(https://wsd.itoki.jp/projects/toyo/)
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§ÅçÂ¼ Àµ¿® / ¸ÅÅÄ Ë¾ / ÂçÄÍ ¹áÆá / ²ÃÆ£ ÆÁÌÀ / ¾®Èª ÅÐÀ¸ / °ÂÆ£ Í¥Æà
ITOKI WORK-Style Design¤È¤Ï
¥¤¥Èー¥¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀèÃ¼»öÎã¤ò¡¢¡ÖRealize¡Êµ¤¤Å¤¯¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥êー¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶õ´ÖÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î²òÀâ¡¢Ã´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://wsd.itoki.jp/