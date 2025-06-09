²ÆµÙ¤ß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡¡¡È¤µ¤ï¤ì¤ë¡¦³Ø¤Ù¤ë¡¦³Ú¤·¤á¤ë º«ÃîÅ¸¡É¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¡ª¤Õ¤ì¤¢¤¤º«Ãî¥é¥ó¥É¡×8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～ 8·î18Æü¡Ê·î¡ËÀ±¥±µÖ»°±Û
¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ ¡È¤µ¤ï¤ì¤ë¡¦³Ø¤Ù¤ë¡¦³Ú¤·¤á¤ë º«ÃîÅ¸¡É ¡Ö²ÆµÙ¤ß¡ª¤Õ¤ì¤¢¤¤º«Ãî¥é¥ó¥É¡×¤òÀ±¥öµÖ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÄÁ¤·¤¤¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¥à¥·¤Ê¤É24¼ïÎà¤ÎÀ¸ÂÎ¤òÅ¸¼¨¡£¥Ò¥è¥±¥à¥·¡¦¥¦¥Ç¥à¥·¡¦¥µ¥½¥ê¥â¥É¥¤ÎÀ¤³¦»°Âç´óÃî¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¡¢¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³ー¥Êー¤ä¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³ー¥Êー¤â¡ª¡Ê¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³ー¥Êー¤ÏÊÌÅÓ»²²ÃÈñÉ¬Í×¡Ë¡£¢¨¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢º«Ãî¤Î¼ïÎà¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢º«Ãî¤ÎÀ¸ÂÎ¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë»ô°é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº«Ãî»ô°é¥»¥Ã¥È¡¢É¸ËÜ¡¢º«Ãî¥°¥Ã¥ºÅù¤Î¤ªÇãÊª¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£À¸¤¤¿º«Ãî¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¥³ー¥Êー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥³ー¥Êー¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£»²²ÃÈñ¤ÏÉ¬Í×¡£
¡Ú¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¡¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§²ÆµÙ¤ß¡ª¤Õ¤ì¤¢¤¤º«Ãî¥é¥ó¥É
¢£²ñ¡¡¡¡¡¡´ü¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～ 8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¢¨18Æü´Ö¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10¡§00～17¡§30¡ÎºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡Ï¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï³ÆÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢£¾ì½ê¡§À±¥öµÖ»°±Û¡¡£¸³¬ºÅÊª²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©464-8661 Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èÀ±¤¬µÖ¸µÄ®14-14¡Ë
¢£Æþ ¾ì ÎÁ¡§ÅöÆü Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§1,000±ß ¡¡¤³¤É¤â¡Ê£³ºÐ¤«¤é¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¡Ë¡§600±ß
¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡Á°Çä Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë¡§800±ß ¡¡ ¤³¤É¤â¡Ê£³ºÐ¤«¤é¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¡Ë¡§500±ß
¢¨3ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼É¬¿Ü¡Ë
¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Ê¤É¤´»ý»²¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÆüÎÁ¶â¤ÎÈ¾³Û¡ÊÍ×¾ÚÌÀ½ñ¡¿¤´ËÜ¿Í¤È¡¢²ð¸î¼Ô2Ì¾¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¡Ë¡¡
¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ìÁë¸ý¤Ë¤ÆÅöÆü·ô¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¸å¤Î·ô¼ïÊÑ¹¹¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¡¦ºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨º®»¨»þ¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì¤ò°ì»þÀ©¸Â¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ°Çä·ô¤äÅöÆü·ô¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò´û¡¡
¤Ë¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¡Ë¡¡¾°¡¢Æþ¾ìÂÔ¤ÁÎó¤È²ñ¾ìÅöÆü·ôÇä¾ì¤ÎÎó¤ÏÆ±¤¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¡¡
¤µ¤¤¡£
¢¨À±¥öµÖ»°±Û¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À±¤¬µÖ¥Æ¥é¥¹¡¦À±¥öµÖ»°±Û¤Ç¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê
¤Þ¤¹¡£
¢¨Á°Çä·ô¤Ï7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä
¢£È¯ Çä Æü¡§6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¤è¤ê³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤ÇÁ°Çä·ôÈÎÇä³«»Ï
¢£¼ç¡¡¡¡ ºÅ¡§²ÆµÙ¤ß¡ª¤Õ¤ì¤¢¤¤º«Ãî¥é¥ó¥É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£¶¦¡¡¡¡ ºÅ¡§À±¥öµÖ»°±Û
¢£¸å¡¡¡¡ ±ç¡§Ì¾¸Å²°»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Ä¹µ×¼ê»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£¶¨ ¡¡¡¡ÎÏ¡§º«Ãî¥·¥ç¥Ã¥×¥«¥éー¥º¡¡
¢£Ìä ¹ç ¤»¡§À±¥öµÖ»°±Û¡Ê052-783-1111¡Ë
¢£HP¡§https://www.nagoyatv.com/event/entry-44768.html