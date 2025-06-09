»ÈÍÑºÑ¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ç¤¤¿ ¡í°ìÅÀ¤â¤Î¡í Art coaster -yuru-
¡Ö´Ä¶¶µ°é¡×¡ß¡ÖÃÏ°è»ñ¸»½Û´Ä¡×¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤àPHI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§ÈËÅÄÃÎ±ä¡Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑÈôË÷ËÉ»ßÍÑ¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[ËÜÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê / ²ò·èºö]
¡¡ÈôË÷ËÉ»ßÍÑ¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡¡¤Þ¤¿¡¢À½Â¤ÊýË¡¤Ë¤â´ö¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÛÁÇºà / °Û¤Ê¤ëÀ½Â¤ÊýË¡¤Î¤â¤Î¤¬º®¹ç¤¹¤ë¤ÈÉÊ¼ÁÄã²¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁªÊÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡¡ÁªÊÌÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È / ½èÍýÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é
¡¡¥¤¥ó¥¯¥¢ー¥È¢ª¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¢ªÄ¦¹ï²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¡¢
¡¡¾¯¥í¥Ã¥ÈÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê "°ìÅÀ¤â¤Î" ¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[À½ÉÊ³µÍ×]
¡¡¥¤¥ó¥¯¥¢ー¥È¤È¥³ー¥¹¥¿ー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤ªÉô²°¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê½Ö´Ö¤âÈþ¤·¤¯Ë¤«¤Ë¡£
¡¡¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
[ÈÎÇäÅ¹ÊÞ]
¡ü¤Ò¤í¤·¤ÞIPPIN
¡¡HP¡¿https://www.orizurutower.jp/
¡¡¢¨¤Ò¤í¤·¤ÞIPPIN¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡Art coaster - yuru - [Hioroshima]¤òÈÎÇäÃæ
¡¡¡¦¤Ò¤í¤·¤ÞIPPIN ËÜÅ¹
¡¡¡¡½»½ê¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èÂç¼êÄ®£±ÃúÌÜ£²ÈÖ£±¹æ
¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00
¡¡¡¡TEL¡§082-569-6801
¡¡¡¦¤Ò¤í¤·¤ÞIPPIN ¹Åç¾ë»°¤Î´ÝÅ¹
¡¡¡¡½»½ê¡§¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®£²£±ÈÖÃÏ£·ÈÖ£²¹æ
¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00
¡¡¡¡TEL¡§082-555-9356
Art coaster - yuru - [Hioroshima]
¡¡¡¡Å¹Æ¬ÈÎÂ¥Êª
¡üPHI selection
¡¡https://phiselection.base.shop/
[ÈÎÇä²Á³Ê]
¡¦ÀÇ¹þ 2,200±ß
[¾¦ÉÊ¾ÜºÙ]
¡¡¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â Ìó9cm
¡¡ÁÇºà¡§»ÈÍÑºÑ¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó(¥¢ー¥È&¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÑ¤ß)
¡¡¡¡¡¡¡¡ (ÂÑÇ®²¹ÅÙ80¡î/ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸,¿©Àöµ¡ »ÈÍÑÉÔ²Ä)
[Ãí°Õ»ö¹à]
¡¡¢¨¶¯¤¤¾×·â¤äËà»¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤Ï¼ÂÊª¤Ë¶á¤¤¿§¤ÎºÆ¸½¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
¡¡¡¡¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÀßÄêÅù¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Í½¤á¤´¾µÃÎ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
[PHI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
¡¡PHI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢
¡¡¡Ö´Ä¶¶µ°é¡×¡ß¡ÖÃÏ°è»ñ¸»½Û´Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PHI HP¡§http://www.phi-gr.com/
[enArt¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
¡¡¤´±ï¡ßArt¡áenArt¡¢¥¨¥Êー¥È¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¤¥ó¥¯¥¢ー¥È¤È¥¢¥¯¥ê¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿»¨²ß¤òÀ½ºî¡£
¡¡¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¥´ー¥ë¥É¤ÎÌÏÍÍ¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§ºÌ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹
¡¡¤¹¤Ù¤Æ [°ìÅÀ¤â¤Î] ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê½Ö´Ö¤â¡¢Èþ¤·¤¯Ë¤«¤Ë
¡¡¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¹¥¤ß¤Î¥â¥Î¤Ë½Ð°©¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡https://www.instagram.com/enart_ekko?igsh=MTlrZnRubG1nc3hrNQ==
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¯¥¢ー¥È
¥¤¥ó¥¯¥¢ー¥È¸å¤Î¥Üー¥É
¡¡¡¡¡¡ ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡ ¥ìー¥¶ー²Ã¹©
[ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
¡¡PHI³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡Ã´Åö: ÈËÅÄÃÎ±ä
¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: ²¼µ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoO2nj3Ub2jtX1cGnncBIA4FZwOxEyMDA4cq0PxEKxUf3nGw/viewform?usp=header