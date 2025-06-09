¡Ú6/20,24,25³«ºÅ¡ÃÌµÎÁ¡ÛBtoB´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÈµÕ¸ú²Ì¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®¤È¤Ï¡©¥µ¥à¥é¥¤¥È¤¬YouTube¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¥à¥é¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓ¸Í Áï¡¢°Ê²¼¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢6·î20Æü14»þ～³«ºÅ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ø¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ß¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¹¥á ～BtoB´ë¶È¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤È¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò¹â¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®¤È¤Ï～¡Ù¤ØÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÆâÍÆ¤Ç6·î23Æü,24Æü¤Ë¤âÏ¿²èÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se0HZcPLa2Ts?s=1oocqgsi8og(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se0HZcPLa2Ts?s=1oocqgsi8og)
¢£¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¸½Âå¤ÎBtoB¤Î¥êー¥É³ÍÆÀ¼êË¡¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥Ó¥Êー¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ä¡¢YouTube¡¢¹Êó¡¢SNS±¿ÍÑ¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¹¤Ù¤»Üºö¤ä¶ÈÌ³¤¬Áý¤¨¡¢1·ï¤´¤È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¥¤¥áー¥¸¤òÂ»¤Ê¤¦¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡¢½ÅÍ×¤ÊÀÜÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡¦¼ºÇÔ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡ÈµÕ¸ú²Ì¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£³Æ»Üºö¤Î¡Ö¼Á¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥à¥é¥¤¥È¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤ÏÆ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢BtoB´ë¶È¤Î¤¿¤á¤ÎYouTubeÀïÎ¬¤ÈÆ°²è³èÍÑ½Ñ¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ´ë¶È¡õ¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡Û
14:00 ~ 14:05 ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ®¤ì¤Î¤´°ÆÆâ
14:05 ~ 14:20 1¼ÒÌÜ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ü¥Î¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥ÑーÎÎ°è¡Ë
14:20 ~ 14:35 2¼ÒÌÜ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥¤¥¢¥Ã¥¯¥¹¡ÊSNSÎÎ°è¡Ë
14:35 ~ 14:50 3¼ÒÌÜ¡¡¥µ¥à¥é¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊYouTubeÎÎ°è¡Ë
14:50 ~ 15:05 4¼ÒÌÜ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥«¥éー¡ÊBtoB¹ÊóÎÎ°è¡Ë
15:05 ~ 15:20 5¼ÒÌÜ¡¡¥âー¥É¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅ¸¼¨²ñÎÎ°è¡Ë
15:20 ~ 15:35 6¼ÒÌÜ¡¡³ô¼°²ñ¼ÒBizibl Technologies¡Ê¥¦¥§¥Ó¥ÊーÎÎ°è¡Ë
15:35 ~ ¤µ¤¤¤´¤Ë¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È°ÆÆâ¡Ë
¢¨½éÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ç¤½¤Î¸å¤ÏÏ¿²èÇÛ¿®¤Ç¤¹
¡ã°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ä
¡¦¼«¼Ò¤ËÆ°²èÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥ê¥½ー¥¹¤¬¤Ê¤¤
¡¦¿®ÍêÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Æ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬´üÂÔ¤·¤¿¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥¦¥§¥Ó¥ÊーÌ¾¡§
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ß¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¹¥á ～BtoB´ë¶È¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤È¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ò¹â¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®¤È¤Ï～
³«ºÅÆüÄø¡§
2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢23Æü¡Ê·î¡Ë¡¢24Æü¡Ê²Ð¡Ë14:00～15:45
¡Ê½éÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¢°Ê¹ß¤ÏÏ¿²èÇÛ¿®¡Ë
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se0HZcPLa2Ts?s=1oocqgsi8og(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se0HZcPLa2Ts?s=1oocqgsi8og)
¢£¥µ¥à¥é¥¤¥È¤ÎYouTube´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹
¥µ¥à¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢800¼Ò°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢SNS±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿ÍÑ»Ù±ç
YouTube¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÀøºßÁØ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë´ûÂ¸¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÅª¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿ÍÑÀïÎ¬¤òÌÊÌ©¤ËÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤«¤ÄÃúÇ«¤ËPDCA¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°À®²Ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://somewrite.com/business/earned/youtube/
¢§¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡ßÊüÁ÷ºî²È YouTube¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ª¤è¤Ó´ë²èÎÏ¤Î¤¢¤ëÊüÁ÷ºî²È¤¬ÀìÌç¥Áー¥à¤È°ì½ï¤ËYouTube¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëYouTube³èÍÑ¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://somewrite.com/business/earned/youtube-collab/
¢§Æ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¥æー¥¶ーÌÜÀþ¤Ç¤Î´ë²è¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äÌÜÉ¸ÀßÄê¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²è³èÍÑ¤Î¤è¤¯¤¢¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤¿¹ÔÆ°´µ¯¡¦ÂÖÅÙÊÑÍÆ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://somewrite.com/business/earned/movie/
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿ÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤´Í×Ë¾¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£YouTube±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://somewrite.com/business/serviceform/
¢£¥µ¥à¥é¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥à¥é¥¤¥È¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿®¤¸¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¿Í¤òºÌ¤ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡ØMEDIA MARKETING COMPANY¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¢SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤Ê¤É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×800¼Ò°Ê¾å¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ä¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥«¥¿¥Á¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¥µ¥à¥é¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸¡§SOMEWRITE inc.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-14-14¡¡Âè35¶½ÏÂ¥Ó¥ë408
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓ¸Í Áï
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://somewrite.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µ¥à¥é¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö
Mail¡§marketing@somewrite.co.jp
TEL¡§03-6550-8907