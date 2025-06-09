³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥êー¥¯¥í¥¹¤¬¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¥½¥Ê¥ß¥é¤È¶ÈÌ³Äó·È
´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ê°Ê²¼¡¢´ë¶È·¿DC¡Ë¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥êー¥¯¥í¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°ìÀ¸³¶¤Î°Â¿´¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢Â»³²ÊÝ¸±¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Â¸½¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥½¥Ê¥ß¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥Ê¥ß¥é¡Ë¤È¡¢´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ê°Ê²¼¡¢´ë¶È·¿DC¡Ë¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÈÌ³Äó·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤ÏÂç´ë¶È¤ËÈæ¤Ù´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤ÎÏ·¸å»ñ»º¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶ÈÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÂç´ë¶È¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Î´ë¶È·¿DCÆ³ÆþÎ¨¤Ï2%Ì¤Ëþ¢¨¤È¤¤¤¦Äã¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥êー¥¯¥í¥¹¤¬Æ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦´ë¶È·¿DC¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï²ÃÆþ¼Ô1Ì¾¤«¤éÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È·¿DC¤ÎÆ³Æþ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¼Ò¤¬¥½¥Ê¥ß¥é¤è¤ê¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È·¿DC¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÆ³Æþ¤È±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö´ë¶È·¿Ç¯¶â¤Îµ¬Ìó¿ôÅù¤Î¿ä°Ü¡×¤è¤ê´ë¶È·¿Ç¯¶â¼Â»Ü»ö¶È½ê¿ô¤Î¿ä°Ü42,669¼Ò¡Ê2022Ç¯3·î¡Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¡ÖÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î¿ô¡×¤è¤ê336.5Ëü¼Ò¡Ê2021Ç¯6·î¡Ë¤è¤ê»»½Ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥êー¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/1_1_f21b069916c4365b296bcf7e7628edc8.jpg?v=202506100955 ]
¥½¥Ê¥ß¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/1_2_a9fe275441b61d9f905e4fa2781be565.jpg?v=202506100955 ]
¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶âÃç¡ËÂè1010¹æ