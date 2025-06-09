Ì¾¸Å²°¤Ç³èÆ°Ãæ¡ª½÷À­¤Î¤ß¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¾å±é¤¹¤ë²Î·àÃÄ¡ÚANcore(¥¢¥ó¥³ー¥ë)¡Û¡¡Âè£³²ó¡ØLavilina -¥é¥ô¥£¥ê¥Ê-¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë&¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü²ò¶Ø¡ª¡ª

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http://confetti-web.com/@/ancore_vol3_ticket

¸ø¼°X
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¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/ancore_musical


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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=b87u1ku_Kpo ]


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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=bmm5saDDl4s ]


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9·î7Æü(ÅÚ)～8Æü(Æü)@°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¾®¥Ûー¥ë








[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=5VPWDyZe_2c ]


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