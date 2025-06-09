Ì¾¸Å²°¤Ç³èÆ°Ãæ¡ª½÷À­¤Î¤ß¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¾å±é¤¹¤ë²Î·àÃÄ¡ÚANcore(¥¢¥ó¥³ー¥ë)¡Û¡¡Âè£³²ó¡ØLavilina -¥é¥ô¥£¥ê¥Ê-¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë&¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü²ò¶Ø¡ª¡ª

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https://x.com/AncoreMusical
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/ancore_musical
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STORY
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CAST
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Âè1²ó¸ø±é¡ØThe Artists ～ÊË¤¹ñ¤Î³×Ì¿～¡Ù
2023Ç¯9·î2Æü(ÅÚ)～3Æü(Æü) @°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¾®¥Ûー¥ë
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=bmm5saDDl4s ]
Âè2²ó¸ø±é¡ØShow of Swing ¥¢¥ó¥³ー¥ë!!¡Ù
9·î7Æü(ÅÚ)～8Æü(Æü)@°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¾®¥Ûー¥ë
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=5VPWDyZe_2c ]
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