GMO¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈNHKºâÃÄ¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

GMOインターネットグループのGMOグローバルスタジオ株式会社(代表取締役社長:橋口 誠 以下、GMOグローバルスタジオ)は、一般財団法人NHK財団と共催で2025年5月23日(金)、デジタルアートと最新技術を融合したイベント『ジャイアントスクリーンが誘う超没入体験! デジタルアートで蘇る日本の記憶』を開催いたしました。

会場は、壁面(幅8.5m×高さ6m)、床面(幅8.5m×奥行4.8m)となる、500インチ超の大型常設LEDディスプレイを有するGMOグローバルスタジオの「WORLD STUDIO」。

インターネットミュージアム編集長古川幹夫さんとNHK財団石井かおるアナウンサーのナビゲートに合わせ、8K映像や合成音声などの最新技術を活用し、デジタルミュージアムの新たな可能性を体感できる没入体験を提供しました。

【デジタルミュージアムとは】

デジタルミュージアムとは、文化財や歴史資料などを高精細な映像技術とインタラクティブな体験によって再構築し、場所や時間を問わず誰もが鑑賞・学習できる仮想展示空間です。

NHK財団は、博物館・美術館・研究機関と連携して多様なデジタルミュージアム制作に取り組んでおり、今回の共催では同財団の先進的なコンテンツを活用しました。

GMOグローバルスタジオでは、この取り組みを通じて文化の保存と教育利用、誰もがアクセス可能な鑑賞体験の提供という視点から、新しい「記録と記憶の継承」の形を提示しました。

【本イベントで取り上げた3つのデジタルミュージアム】

■災害の記憶 デジタルミュージアム(あいおいニッセイ同和損保所蔵)

江戸時代の地震に関する史料を、東京大学地震研究所の大邑潤三助教らが監修し、8K映像で展示。被災状況や当時の社会背景が描かれた「古地図」や「ナマズ絵」を、超大型LEDディスプレイで映し出すことにより、細かなの文字や色彩まで鮮明に表示。来場者は、防災意識の向上や災害教育の教材としての活用可能性を体感しました。

■まど・みちおのうちゅう展 デジタルミュージアム(周南市美術館所蔵)

「ぞうさん」や「ふしぎなポケット」などで知られる詩人まど・みちお氏の知られざる抽象画を、宇都宮美術館の石川潤学芸員が解説しました。

画材にはクレヨンやボールペンが用いられ、極めて細密な線や色彩表現が特徴で、肉眼では見落としがちな「削り技法」や「裏貼り技法」も、超高精細映像ならではの視覚体験を通して再発見される場となりました。

■出光美術館 デジタルミュージアム

長期休館中の出光美術館(東京都千代田区)を、3DCGで忠実に再現。出光美術館の田中伝学芸員がビデオ出演で解説。休館中もなお作品の魅力を届け続けたいという想いや、バーチャルでの再現における美術館ならではのこだわりが語られました。

使用されたのは、休館前にデジタル撮影した高精細写真や現地での採寸データ。館内の照明設計もCG上の仮想空間で調整され、作品の視認性と保存性を両立する照明演出も可能にしています。

この技術の展開として、立体物作品への応用や新たなイベント活用も期待されています。

【GMOグローバルスタジオについて】(URL:https://www.global-studio.gmo/(https://www.global-studio.gmo/))

GMOグローバルスタジオは、ライブ配信、収録、演出に対応した次世代ライブイベントスペースとして、2024年3月にグランドオープンしました。3つのスタジオを備え、企業発表・株主総会・エンタメ配信・アートイベントなど多用途に対応可能にしています。

今回のイベントで使用された「WORLD STUDIO」は、国内でも屈指の大型LEDディスプレイを常設し、リアルとデジタルを融合した体験設計が可能。プロフェッショナル向けの照明、音響、控室、オンライン配信設備も完備し、多くの企業・団体から高評価を受けています。

今後もGMOグローバルスタジオは、文化、教育、ビジネスの分野を横断する表現の場として「記憶の継承」と「体験の再設計」を支援してまいります。

