¥Ù¥Óー¥±¥¢¥ëー¥à¡¦¼øÆý¼¼¤Ç¿Íµ¤¤ÎÏÂÉ÷¸Ä¼¼¥Öー¥¹¡ÖEDO¥Öー¥¹¡×Èâ¤òÂç¤¤¯²þÎÉ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª
ÌÚÀ½²È¶ñ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¸Ä¼¼¥Öー¥¹¡ÖEDO¥Öー¥¹¡×¤òÈâ¤òÂç¤¤¯¤Ë²þÎÉ¤·¤Æ¡¢¼øÆý¼¼¡¢¥Ù¥Óー¥±¥¢¥ëー¥à¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EDO¥Öー¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ë¼øÆý¼¼¤ÎÀßÃÖµÁÌ³²½¤ä¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤È¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥Óー¥«ー¤äÍÄ»ù¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î¥Öー¥¹Æâ³°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
Åö½é¤ÏWeb²ñµÄ¤ä¸Ä¼¼¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿EDO¥Öー¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼øÆý¼¼¡¦µÙ·Æ¼¼¡¦¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÌÜÅªÍøÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥Ù¥Óー¥«ー¤ä¼Ö¤¤¤¹¤Ë¤ÆÆþ¼¼¤µ¤ì¤ëÊý¤ä¡¢EDO¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Æ´Ê°×¥Ù¥Ã¥É¤ä¼øÆý¥Á¥§¥¢ー¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹Âæ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èâ¤ÎÉý¤È³«ÊÄÀß·×¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢L¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤è¤ê¹¤¯¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê½ÐÆþ¤ê¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¿·»ÅÍÍ¤Ø¤Èºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²þÎÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¼øÆý¼¼¡¦µÙ·Æ¼¼¡¦¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëL¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈâ¤ÎÉý¤È³«ÊÄÀß·×¤òÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¡Ö¤è¤ê¹¤¯¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê½ÐÆþ¤ê¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¿·»ÅÍÍ¤Ø¤Èºþ¿·Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤«¤é´ù¤ÎÉÕÂ°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°µÇ÷´¶¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡£´ù¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Â¸µ¤¬¹¤¯»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Óー¥«ー¤Î¤Þ¤ÞÆþ¼¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¡£É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ÎÀßÈ÷¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨´Ö¸ý¤¬640mm¤«¤é946mm¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¤è¤ê¹¤¯¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê½ÐÆþ¤ê¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¢£»ÈÍÑÎã
¢£EDO¥Öー¥¹¤È¤Ï
¡ÖEDO¥Öー¥¹¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦½¸Ãæºî¶È¡¦Web²ñµÄ¡¦ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊËÉ²»·¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Öー¥¹¡£¼×²»À¡¦´¹µ¤À¡¦¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤ËÍ¥¤ì¡¢ÀßÃÖ¤â´ÊÃ±¡£´ë¶ÈÆ³Æþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¿¿ôºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚEDO¥Öー¥¹¤ÎÆÃÄ§¡Û
1. ¹â¤¤ËÉ²»ÀÇ½
²ñµÄ¤äÅÅÏÃ¤Î²»¤¬³°Éô¤ËÏ³¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤â¥«¥Ã¥È¡£
¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¸Ãæ¤·¤¿ºî¶È¤äÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¡£
2. ´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ
¥Öー¥¹Æâ¤Î¶õµ¤¤¬¤³¤â¤é¤º¡¢²÷Å¬¤Êºî¶È´Ä¶¤ò¥ー¥×¡£
Ä¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦Àß·×¡£
3. ¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä»ÜÀß¤Î¶õ¤¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£
¥µ¥¤¥º¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ÊS¡¦M¡¦L¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¡£
4. ÁÈÎ©¤¬´ÊÃ±¡¦¹©»öÉÔÍ×
Ê¬²òÈÂÆþ¡¦Ã»»þ´ÖÁÈÎ©¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Ç¤âÀßÃÖOK¡£
¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¤Ç°ÜÆ°¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£
5. ÅÅ¸»¡¦¾ÈÌÀ¡¦´ùÉÕ¤¤Î¥Õ¥ëÁõÈ÷
¥Ç¥¹¥¯¡¢LED¾ÈÌÀ¡¢AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢USB¥Ýー¥È¤Ê¤É¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£
¥Îー¥ÈPC1Âæ¤Ç¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡£
6. ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È°Â¿´´¶¤ÎÎ¾Î©
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î·Ê´Ñ¤òÂ»¤Í¤Ê¤¤¡£
°ÂÁ´´ð½à¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡Ú¼øÆý¼¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¡Û
EDO¥Öー¥¹¤Ï¡¢ËÉ²»ÀÇ½¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢¼øÆý¤ä¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤¬°Â¿´¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÙ·Æ¼¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¡Û
EDO¥Öー¥¹¤Ï¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤¬¤é¤â°µÇ÷´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤µ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ÈÌÀ¤ä¡¢²÷Å¬¤ÊºÂÀÊÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¡Û
´¶³Ð²áÉÒ¤äÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤â¡¢EDO¥Öー¥¹¤Ï³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÌÏÃµ¡Ç½¤È¥ê¥âー¥È²ò¾û¤Ç°ÍÑÍøÍÑÂÐºö¡Û
¥Ù¥Óー¥±¥¢¥ëー¥à¤ÎÌÜÅª³°ÍøÍÑ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢EDO¥Öー¥¹¤Ï¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤ÈÄÌÏÃµ¡Ç½¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ò³ÎÇ§¤·±ó³Ö¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ëÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¼ÂÀÓÎã¡§
¡¦´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê½¸Ãæ¥Öー¥¹¡¦²ñµÄ¥Öー¥¹¡Ë
¡¦¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹
¡¦³Ø¹»¡¦¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¸ø¶¦»ÜÀß¡Ê¼øÆý¼¼¤äµÙ·Æ¼¼¡¢¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¡Ë
¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¶õ¹Á¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ ¤Ê¤É
¤Ê¤É¡¢½¸Ãæ¥Öー¥¹¡¦²ñµÄ¥Öー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÀìÍÑµÙ·Æ¼¼¤ä¥«ー¥à¥À¥¦¥ó¼¼¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÅª³°Æþ¼¼¤òËÉ»ß
µÊ±ì¤ä°û¼ò¤Ê¤É¼øÆý¼¼ËÜÍè¤ÎÍøÍÑÌÜÅª°Ê³°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼øÆý¼¼¤È¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤Êý¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¦±ø¤µ¤ì¤ë¡¦ÍøÍÑ¤òí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎEDO¥Öー¥¹¤Ï¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç´ÉÍý¼Ô¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤¬²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ±ó³Ö¤Ë¤Æ¸°¤ò²ò¾û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¢¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ICTµ¡´ïµÚ¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦´ÉÍý¡¡¡¡ÌÚÀ½²È¶ñ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§¡¡1993Ç¯3·î23Æü
½êºßÃÏ¡§¢©163-1103¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-22-1¡¡¿·½É¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー3³¬
URL¡§https://www.webjapan.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×
¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÅÏÃµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤ªÅ¹¤ÎÂåÉ½ÈÖ¹æ¤ÇÈ¯Ãå¿®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÃæ¤äÅ¹ÊÞ³°¤Ç¤âÍ½ÌóÂÐ±þ¤ä¼è°úÀè¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬²ÄÇ½¡£Â¿Å¹ÊÞ´Ö¤ÎÆâÀþÄÌÏÃ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºö¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þÍúÎò¤Î´ÉÍý¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ïhttps://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ËÅÅÏÃ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µ¡´ïÀßÃÖ·¿¤ÎMOT/PBX¡¢´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏMOT/PBX+B¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÅÅÏÃ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖMOT/PBX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï
https://www.mot-net.com/(https://www.mot-net.com/)