¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¤¬Ä¾ÈÎ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ç´Ñ¸÷DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àNutmeg¤òÆ³Æþ
NutmegLabs Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ¸ý µ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÎ¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ãー¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÃÏÂÎ¸³»ö¶È¼Ô¸þ¤±´Ñ¸÷DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNutmeg¡Ê¥Ê¥Ä¥á¥°¡Ë¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²Ö¤ä¤·¤¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Àî Ë»Ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Æþ±à·ô¤ª¤è¤Ó¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¥»¥Ã¥È·ô¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤È²ñ°÷¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿CRM»Üºö¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ³ÆþÁ°¤Î²ÝÂê
¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅÅ»ÒÁ°Çä¤ê·ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
- Æþ±à¥Õ¥íー¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¾å¤Î²ÝÂê
ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾ÈÎ¤ÎÈÎÇäÆ³Àþ¤È¤·¤ÆOTA¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹ÔÂåÍýÅ¹¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢OTA·ÐÍ³¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ´ë²è¤Î¼«Í³ÅÙ¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈÎÇä»Üºö¤ä½ÀÆð¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇäÆ³Àþ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¥¿¥Ó¥Þ¥¨¡ÊÎ¹¹ÔÁ°¡Ë¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè±àÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎÉÔÂ
ÀõÁð¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍè±à¼Ô¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ò½ÀÆð¤Ë¹Ô¤¨¤ëÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢º£¸å¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸å¤Î´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì
¡ÖNutmeg¡×¤ÎÂ¿¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ´ë²è¾¦ÉÊ¤Î½ÀÆð¤ÊÅ¸³«
Nutmeg¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢²Ö¤ä¤·¤ÆÈ¼«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÀß·×¡¦ÈÎÇä¤¬¼«ºß¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎOTA¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤äÊ£»¨¤Ê¾¦ÉÊ¹½À®¤â¡¢»ÜÀßÂ¦¤ÎºÛÎÌ¤Ç½ÀÆð¤ËÀß·×²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÎÇäÀïÎ¬¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
- Íè±àÃæ¤Î¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Â¸½
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿E¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢Íè±àÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤ä¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¿¥Ó¥Þ¥¨¡×Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿ÈÎÂ¥¤«¤é¡¢¡Ö¥¿¥Ó¥Ê¥«¡ÊÎ¹¹ÔÃæ¡Ë¡×¤ä¡Ö¥¿¥Ó¥¢¥È¡ÊÎ¹¹Ô¸å¡Ë¡×¤Ø¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Î¶¯²½
ÀõÁð¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Nutmeg¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þµ¡Ç½¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤«¤éÆþ±à¤Þ¤Ç¤òÊì¹ñ¸ì¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¥¹¥àー¥º¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤ ±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡Èî¸å¤µ¤Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Åö±à¤Ç¤âWEB¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¾å¤Î¸úÎ¨¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î»ö¡¢WEB¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍøÅÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë°Ù¡¢º£²óNutmeg¤òÆ³Æþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼ÒÄ¾ÈÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¡¢Ãå·ô¡¢¼õÆþ¡¢À¶»»¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼´¤È¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¸ÜµÒ¤Î°Ï¤¤¹þ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¿·¥×¥é¥ó¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¿¸À¸ìÂÐ±þµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë½¸µÒ¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¤È¤Ï
¡¡ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¡¢1853Ç¯¤Î³«±à°ÊÍè¡¢Ìó170Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂåËö´ü¡Ê1853Ç¯¡Ë¤Ë²Ö±à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ï18¼ï¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÎ²û¤«¤·¤Î ±ïÆü¡¢°û¿©Å¹ÊÞ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö²¼Ä®¤ÎÍ·±àÃÏ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö¤ä¤·¤¤Î¿·¤·¤¤¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÀõÁð²Ö·à¾ì¡×¤Ï¡¢Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÁð´Ñ¸÷¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hanayashiki.net/
³ô¼°²ñ¼Ò²Ö¤ä¤·¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò²Ö¤ä¤·¤¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¡¢1853Ç¯¤Ë³«±à¤·¤¿ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÍ·±àÃÏ¡ÖÀõÁð²Ö¤ä¤·¤¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡ÖÍ·¤Ó¤Î¾ì¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤Âå¤ò¤³¤¨¤Æ¾Ð´é¤ò¤Ä¤à¤°¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Íè±à¼Ô¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖNutmeg¡×¤È¤Ï
¡ÖNutmeg¡×¤Ï¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¤Î´Ñ¸÷DX SaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷»ö¶È¼ÔÀìÍÑ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¡¢½¾Íè¤ÎÁë¸ýÈÎÇä¤äÅÅÏÃÍ½Ìó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¶ÈÌ³¤äºß¸Ë´ÉÍý¡¦Í½Ìó´ÉÍý¶ÈÌ³¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆþ¾ì´ÉÍý¤ä»²²Ã´ÉÍý¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤Î¸½ÃÏÂÎ¸³¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¡¢ËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Çä¾å¤Î³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¡ÖNutmeg¡×¤ÎÆ³Æþ¼Ò¿ô¤ÏÌó500¼Ò¤òÄ¶¤¨¡¢µþÅÔ¡¦²Æì¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¤è¤ê¸½ÃÏÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¼«Í³¤Ê¥¿¥Ó¥Ê¥«¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ñ¸÷¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¸úÎ¨¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ³èÀ²½¤Î¸°¤È¤Ê¤ëÌó4,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NutmegLabs Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§NutmegLabs Japan³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ¸ý¡¡µ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¸þ¤±DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
ÁÏ¶È¡§2018Ç¯4·î
²ñ¼ÒHP¡§https://ntmg.jp