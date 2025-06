¥Àー¥Ä¥é¥¤¥Ö¡ß¡ØLUPIN THE IIIRD¡Ù¥·¥êー¥º¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò6·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü

株式会社ダーツライブ

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員:阿部 東)は、2025年6月27日(金)から全国の映画館で上映される『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』の公開を記念して、ダーツライブ×『LUPIN THE IIIRD』シリーズのコラボキャンペーンを2025年6月12日(木)より実施いたします。

キャンペーン期間を2段階にわけ、全国のダーツライブ店舗にて遊べるコラボゲームの登場やダーツマシンのゲーム画面に設定できるデジタルコンテンツ(*1)の販売を期間限定で行います。

(*1)ネットワーク対応ダーツマシン「ダーツライブ3」「ダーツライブ2」のディスプレイ画面に設定できるゲーム壁紙コンテンツです。自分の好きなデザインのデジタルコンテンツを設定することで、ゲーム画面を個性的にアレンジすることが可能です。

【第1弾】ダーツライブ3に『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』のコラボゲームが登場

キャンペーン第1弾では、2025年6月20日(金)に配信がスタートする『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』とコラボレーション。銭形警部をゲーム背景にダーツの定番ゲーム「501」をお楽しみいただける『LUPIN THE IIIRD 501』が登場します。条件を達成すると限定のデジタルコンテンツを獲得することができます。

【キャンペーン第1弾】

開催期間:2025年6月12日(木) ~ 2025年6月30日(月)

対象マシン:ダーツライブ3

デジタルコンテンツ獲得条件:『LUPIN THE IIIRD 501』を5回プレイ

【第2弾】新たなコラボゲームが登場&デジタルコンテンツの販売スタート

第2弾では、新たなコラボゲーム『LUPIN THE IIIRD カウントアップ』を準備中。さらには、ルパン三世をはじめとした、主要キャラクターを使用したデジタルコンテンツの販売も予定しております。

詳細は6月下旬頃に発表いたします。

【キャンペーン第2弾】

開催期間:2025年7月1日(火) ~ 2025年7月31日(木)

キャンペーン特設サイトはこちら :https://www.dartslive.com/jp/campaign/lupin2025/

『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』

劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』の前日譚――

本作は、銭形警部を主人公に据えた渾身のハードアクションだ。

極寒の地、ロビエト連邦で発生した空港爆破テロ。容疑者として浮かび上がったのは、まさかのルパン三世。しかし、銭形が追い詰めた“もう1人のルパン”は、無実を主張する。正義を貫く男・銭形は、謎に包まれた“偽ルパン”と対峙することになる――。

シリーズ史上最も渋く、哀愁と激情に満ちた熱きバディアクションが幕を開ける。



公式サイトはこちら(https://www.lupin-3rd.net/zenigata-twolupins/)

映画 『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』

原作:モンキー・パンチ (C)TMS

あのルパン三世が、約30年ぶりに2Dの劇場アニメーションとして帰ってくる!



タイトルは『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』。 舞台は、地図に載っていない謎の島。 お宝を狙って乗り込んだルパン一行を待ち受けていたのは、“不死身の血族”と呼ばれる正体不明の存在だった。

前代未聞のスケールとドラマで描かれ、すべての「ルパン三世」に繋がる原点ともいえる究極の物語が幕を開ける。



公式サイトはこちら(https://lupinthe3rd.com/)

株式会社ダーツライブについて

株式会社ダーツライブは、国内のオンラインダーツマシン設置総台数第1位のダーツマシンメーカーです。ゲーム機器開発からサービスの創出、大会運営など、リーディングカンパニーとして事業を推進しながら、ダーツを通したSDGs活動など社会貢献活動も行っています。

https://www.dartslive.co.jp(https://www.dartslive.co.jp/)