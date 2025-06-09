AMERICAN VINTAGE MARKET ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
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ACME Furniture ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▪️VENDOR
Ä¹ºê³¤É§ / Palm Springs ¥ªー¥Êー
·ª¸¶Æ»É§ / Mr.Clean ¥ªー¥Êー
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Ä¹ºê³¤É§ / Palm Springs ¥ªー¥Êー / @palmsprings.vintagefurniture
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▪️ITEMS(°ìÉô)
Palm Springs
¥Ïー¥Þ¥ó¥ß¥éー ¥¤ー¥à¥º ¥Ê¥¦¥¬¥ì¥Ã¥É H¥Ùー¥¹ / 60,500±ß
¥¬¥é¥¹¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥ó¥× / 33,000±ß
¥Ö¥í¥¤¥Ò¥ë ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢ ¥Þ¥°¥Ê¥Á¥§¥¹¥È / 440,000±ß
¥É¥ì¥¯¥»¥ë ¥«¥Ã¥×¥Üー¥É / 374,000±ß
Mr.Clean
60-90¡Çs NAVAJO WEAVING / 16,500±ß～88,000±ß¡¦60-90¡Çs MEXICAN SATILLO / 6,600±ß～16,500±ß
80-90¡Çs GARFIELD STUFFED DOLL / 1,650±ß～4,950±ß¡¦80-90¡Çs MICKEY&MINNIE MOUSE DOLL / 2,200±ß～5,500±ß
60-70¡Çs KED¡ÇS DISPLAY SNEAKER / 66,000±ß
WOODEN HANGERS / 1,100±ß～3,300±ß
Gleeful
NORTH AMERICA MAP / 206,520±ß
WOODEN ANIMALFIGURE / 2,750±ß
SHOE CART / 206,520±ß
COAT RACK / 176,000±ß
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▪️³µÍ×
AMERICAN VINTAGE MARKET
³«ºÅÆü / 6·î14Æü(ÅÚ) ～ 6·î30Æü(Æü)
Å¹ÊÞ / ACME Furniture ÌÜ¹õÄÌ¤êÅ¹
ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÌÜ¹õ3-9-7 / 03-5720-1071 / ²ñ´üÃæÌµµÙ
IG / @acme_furniture
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