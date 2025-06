»²²Ã¼ÔÊç½¸¡¡¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¹ñºÝ³Ø½ÑÏÀÊ¸¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡ÖJournal of Digital Life¡×¤¬¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³«ºÅ

株式会社産経デジタル

株式会社産経デジタル(代表取締役社長:土井達士)が運営する国際学術論文ジャーナル「Journal of Digital Life」(https://journal-digitallife.com/)は2025年9月6日(土)、第三回目となるカンファレンス「The Conference of Digital Life vol.3」を開催します。

■カンファレンス参加者募集

「Journal of Digital Life 」は、研究者と産業界のニーズをマッチングする場として本カンファレンスを開催します。講演論文発表については、Life Science、Social Science、Engineering、Frontier Science など本ジャーナルの対象領域に関連するものであればどのようなテーマでも受け付けております。また、2026年3月発行予定特集号のテーマ「 Influence of the Metaverse on Digital Life」にかかわるものも歓迎です。

企業・学生起業家などによる「Digital INSPIRE」は、イノベーションを起こしていく種を創り、新たな共同研究の創出やビジネス創出に繋げることを目的としたショートピッチ大会です。デジタル領域における学際的・横断的な研究や、それに伴う産学官の連携等についてご興味をお持ちの方は、奮ってご参加ください。もちろん、聴講のみの参加者も歓迎です。

■プログラム

・有識者講演:岡山大学 研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 副本部長 舩倉隆央氏

・Digital Life Award

・Supporting Memberプレゼンテーション

・研究者による講演論文発表

・企業・学生起業家などによるショートピッチ大会「Digital INSPIRE」

・講演論文発表およびDigital INSPIREの表彰

・懇親会(希望者のみ)

■日程

開催日程:2025年9月6日(土)10時~ 実施方法:会場での開催

会場:岡山大学 津島キャンパス 環境理工棟(岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号)

※参加方法、費用等についてはこちらをご覧ください:https://digital-life03.peatix.com/

応募締切:7月11日(金)

実行委員長:岡山大学 学術研究院共通教育・グローバル領域 准教授 呂建輝

主催:「The Conference of Digital Life vol.3」実行委員会

共催:おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム/岡山大学ソーシャルインパクト創出支援事業

■「Journal of Digital Life」

デジタル分野に関する論文を世界に向けて発信する日本発のオンラインジャーナル。研究者と学際的研究によって証明されたエビデンスを根拠としたサービスや産業の発展促進を目指し、2021年9月1日に創刊。

https://journal-digitallife.com/